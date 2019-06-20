 "Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.
Разом зі студентами ми вимагатимемо від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського скасування наказу про працевлаштування Портнова. Ми також звертаємося до ректорату університету з вимогою припинити тиск на студентів, які стали на захист честі і репутації свого університету.
Сьогодні до акції також приєднаються і народні депутати від партії "Європейська Солідарність", які закінчили Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Акція відбуватиметься без партійної символіки і прапорів. Учасники акції збираються 20 червня о 18.30 біля червоного корпусу університету (вул.Володимирська, 60).
Як повідомлялося раніше, ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова знову прийнято на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка. Студенти університету Шевченка запустили у фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і звуть тих, хто не згоден з таким перебігом подій, на акцію під стіни вишу.
Я тоже против назначения Портова. Пошли вместе присоединимся к студентам! Этим мы его не посадим. А наказать этого подонка могут только бездействующие органы, а там все лица Барыги сейчас. Поэтому я и голосовал против Барыги.
"Молодежка" Порошенко ...
Це він хотів саджати сепарів, люстровану шваль і решту мерзоти у владні крісла? Я правильно зрозумів?
А коли відвертий ворог України (друг Боса) пісяє всім українцям в очі і відверто сміється з нас, то ви вигадуєте якісь дурниці про Луценка.
Цим має займатися СБУ, та сама СБУ, що підконтрольна Зеленському! Перестаньте його виправдовувати!
Окрім фонтанів і шаурми, звісно.
Они коснутся КЛЮЧЕВЫХ АКТИВИСТОВ, ПАТРИОТОВ, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то ВООБЩЕ", - заявил Портнов.
А. Портнов родился 27 октября 1973 г. в Луганске.
В 2006 г. становится народным депутатом Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко.
На досрочных парламентских выборах 2007 г. вновь проходит в Верховную Раду по списку БЮТ.
В 2008 г. А. Портнов был избран заместителем главы фракции БЮТ.
С апреля 2010 г. занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины С. Левочкина
Как так?
Я за справедливость, виноват - на нары. Нет обвинения? - тогда о чем разговор.
«Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней», - прокомментировал запись Найема Портнов, ранее заявлявший, что он в качестве управляющего каналом призван «обеспечить защиту и независимость NewsOne».