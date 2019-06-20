 "Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

Разом зі студентами ми вимагатимемо від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського скасування наказу про працевлаштування Портнова. Ми також звертаємося до ректорату університету з вимогою припинити тиск на студентів, які стали на захист честі і репутації свого університету.

Сьогодні до акції також приєднаються і народні депутати від партії "Європейська Солідарність", які закінчили Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Акція відбуватиметься без партійної символіки і прапорів. Учасники акції збираються 20 червня о 18.30 біля червоного корпусу університету (вул.Володимирська, 60).

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Як повідомлялося раніше, ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова знову прийнято на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка. Студенти університету Шевченка запустили у фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і звуть тих, хто не згоден з таким перебігом подій, на акцію під стіни вишу.