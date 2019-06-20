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Все про:Порошенко (9064) Портнов (57) протест (897) Університет (40) студенти (142) Європейська Солідарність (20)

 "Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка

"Солідарна молодь" підтримує акцію студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка проти працевлаштування колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова на кафедрі конституційного права КНУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

Разом зі студентами ми вимагатимемо від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського скасування наказу про працевлаштування Портнова. Ми також звертаємося до ректорату університету з вимогою припинити тиск на студентів, які стали на захист честі і репутації свого університету.

Сьогодні до акції також приєднаються і народні депутати від партії "Європейська Солідарність", які закінчили Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Акція відбуватиметься без партійної символіки і прапорів. Учасники акції збираються 20 червня о 18.30 біля червоного корпусу університету (вул.Володимирська, 60).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка

Як повідомлялося раніше, ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова знову прийнято на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка. Студенти університету Шевченка запустили у фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і звуть тих, хто не згоден з таким перебігом подій, на акцію під стіни вишу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133266
 
   
 Топ коментарі
 
зебилы будут против.. сейчас поднимется вой вазелиновых..
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Зеленскому и Авакову осталось только поколотить студентов. И все пошло по второму кругу. Вот же ж зебилы скудоумные...
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для них портнов, как и богдан с розумковым - "новые лица, честные и неподкупные - сутками напролет радеющие за благо прАстога чЕловека"
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зебилы будут против.. сейчас поднимется вой вазелиновых..
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То, что молодежь поддерживает Европейскую Солидарность говорит о ее приверженности евроатлантическим стремлениям и развитию демократии! Дорогу - молодым!
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для них портнов, как и богдан с розумковым - "новые лица, честные и неподкупные - сутками напролет радеющие за благо прАстога чЕловека"
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Зеленскому и Авакову осталось только поколотить студентов. И все пошло по второму кругу. Вот же ж зебилы скудоумные...
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И чьи уши торчат из этой "акции потеста " ?
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да.. портнов - это образец "нового лица" в команде вована.. Как смеют студенты протестовать.. верно? Явно Госдеп США акцию проплатил и печеньки завезет..
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Забули про амфетаміновий чай та психоактивні помаранчі
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А наколоті апельсини прямо на деревах будуть рости.
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портнов "новое лицо" на котором клейма негде ставить. Какой то адский сюр он в тюрме должен сидеть или на столбе болтаться, а не в университете восстанавливатся
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Так а почему его не арестовывают и не садят? СБУ, прокуратура и суды все еще под Порошенко по сих пор. Чего ждут? Когда Зеленский получит все полномочия, сменит тунеядцев руководителей поставленных Порошенко?
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Коли якусь загальнопризнану падлюку зєлєбня призначає на посаду , то дупоголові на кожну ситуацію істерично верещать : " А парашенка нє пасаділ " . То чого ви дупоголові домагаєтесь , права зєлєбєні бути гіршою падлюкою ніж Соя ? То ви за Україну чи за бєню ? Як ті дурні дамбасіти : " Хоть і бандіт , но наш " . Тому дурням і влаштував Гудок , під крилом янека війну в дамбасі . От таких дупоголових ще 73 % . Ви зєлєбєні хочете цього для всієї України ?
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При чем тут Зеленский и его выборцы? Портнова восстановил Зеленский?
Я тоже против назначения Портова. Пошли вместе присоединимся к студентам! Этим мы его не посадим. А наказать этого подонка могут только бездействующие органы, а там все лица Барыги сейчас. Поэтому я и голосовал против Барыги.
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Дитяче белькотіння на моріжку . Кацапською буде " Децкий лєпєт на лужайкє " .
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От скажіть мені, тільки чесно - ви усвідомлюєте, що під час війни позиція "хто завгодно, лише не Порох" дуже небезпечна і може принести країні борошна національного масштабу? Це ж треба мати шлюб логічних схем у мозку, щоб "підпалити хату назло управдому".
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*молодежка парашенка* ето что то новое. Шататели будки? А где же Йугик пгокугог? Почему Портнов не в наручниках? Например нелегальное пересечение границы? В 2014 году Портнов нелегально пересек границу вне пункта пропуска КПП. Статья?
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Хто ж його посадить, це ж людина КОломойського. Коломойський Зеленському яйця відірве, якщо той щось тільки гавкне в сторону портнова.
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а причем тут Зеленский? Прокуратура и суды не подчиняются презеденту. "Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка - Цензор.НЕТ 2090
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Коли він ккричав «Весна прийде - саджати будемо», я дурненький думав, що він нехороших людей у тюрми саджати буде. А він їх у владін крісла всіх посадив
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Странно, а вся предвыборная кампания Зе строилась на том, что Порошенко "рук не отрубил" и "Медведчука не посадил...". Ах, да, это все шутки были....
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"Молодежка" Порошенко? "Молодежка" Порошенко заявила, что присоединится к акции против восстановления Портнова в университете Шевченка - Цензор.НЕТ 2881 реально смешно
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краще зібратись під генпрокуратурою і запитати в луценка, чому за стільки років він нічого не накопав на портнова
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"Молодежка" Порошенко заявила, что присоединится к акции против восстановления Портнова в университете Шевченка - Цензор.НЕТ 4792

"Молодежка" Порошенко ... "Молодежка" Порошенко заявила, что присоединится к акции против восстановления Портнова в университете Шевченка - Цензор.НЕТ 5437
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Чего ради защищать эту мразь? Если есть за что - пусть сидит.
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А ти бачив зєлєбєніне сало в ВР ? Ото представник ! В цього хоч рило охайніше .
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В мене аж монітор (на хвилинку, 1920х1080) розперло від його мармизи:

"Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка - Цензор.НЕТ 1742
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Сейчас те, кто 5 лет ничего не смог сделать с Портновым - будут громче всех выть что Зеленский ничего не делает.
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А что ему делать? Заставить генпрокурора и кума Порошенко открыть против Портнова уголовное производство?
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«Весна прийде - саджати будемо»

Це він хотів саджати сепарів, люстровану шваль і решту мерзоти у владні крісла? Я правильно зрозумів?
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Та що ж ви на хАрошого Юру гоните 19.06.19 10:51 "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана."
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Та питання не в тому що йому робити. Питання в тому що він робить?
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А что , Луценко уже согласился уйти в отставку ?
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Та облиш ти Луценка. Чий білборт? Твій Зе тебе наіпав?
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Коли Босу президента потрібно було віджати назад ПриватБанк, то судові рішення з'являлись як гриби після дощу.

А коли відвертий ворог України (друг Боса) пісяє всім українцям в очі і відверто сміється з нас, то ви вигадуєте якісь дурниці про Луценка.

Цим має займатися СБУ, та сама СБУ, що підконтрольна Зеленському! Перестаньте його виправдовувати!
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А що робить Зеленський?

Окрім фонтанів і шаурми, звісно.
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Драсте. А зміна декорацій (переїзд в музей леніна) за рахунок бюджету самої багатої країни Європи?
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Слава богу, и некоторые тупые как будто-бы уехали в Германию
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Цензор, прекратите пиарить хряка!!!!!!!! Свинью на нары!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Та вже взялась ФБР за нього, кажуть, що знову в Ізраїль буде втікати.
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А зебеньки? Чи вони будуть рига захищати?
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Так його юрко уже захистив,що для Заходу,що для України він янголятко безневинне і це при вашій беспосередній підтримці ,задроти соєві і ви співучасники
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Схоже, що юрко на вас працював, задроти зелені. 19.06.19 10:51 "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана."
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Богдан работал адвокатом, ничего удивитаельного. Он этого не скрывает.
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Скоро стане відомо,що і порошенко працював на зелю та умисно програв,ото у вас мізки порве задроти псячі
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Какие вообще есть у порохоботов претензии к Портнову, кроме того, что он пытается посадить коррупционеров-свинарчуков в тюрьмы? Пять лет были у власти, могли бы и предъявить уже ему пидозры (если есть за что).
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Тупым порохоботам только бы писать, деньги для них не пахнут.
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У них не было времени.Пилили бюджеты, активы, лес кругляк из Карпат в Европу эшелонами,Укроборонпром тоже требовал внимания.И так пять лет каденции Порошенко ....
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Дупоголові згадайте що головний натхненник розстрілу Майдану і профанації КПК є портнов . Ви дійсно з кацапами адіннарот .
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"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.
Они коснутся КЛЮЧЕВЫХ АКТИВИСТОВ, ПАТРИОТОВ, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то ВООБЩЕ", - заявил Портнов.
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"молоджка порошенко" это что? порохоботы минстеця загадвшие все форумы за наши налоги? Заберите хоть на час, что бы нормально пообщаться.
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Останься Порошенко на второй срок (Бог миловал), и к его окончанию наверняка пан Азиров вернулся бы в страны с чистой совестью. А может и сам Легитимный потребовал бы восстановления в звании прффесора- страусоведа.)))
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Порохобот-прорицатель? )) Не угадал с принадлежностью логики! Или в черно-белом мире порохобота существует всего две логики: правильная-порохоботская и неправильная-зебильная? Здравой логики там у вас не существует?)) При ком с Портнова сняли санкции, ибо Украина не выдвинула за пять лет никаких обвинений? Азиров кстати пока тоже абсолютно чист перед законом.
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Не горюй , при зєлєбєні він точно повернеться .
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А. Портнов родился 27 октября 1973 г. в Луганске.
В 2006 г. становится народным депутатом Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко.
На досрочных парламентских выборах 2007 г. вновь проходит в Верховную Раду по списку БЮТ.
В 2008 г. А. Портнов был избран заместителем главы фракции БЮТ.

С апреля 2010 г. занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины С. Левочкина
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За сколько присоединятся за 300,500 гривен на руки?
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Портнова на нары!....ой...а за пять лет же не нарыли ничего, неудобно получилось.
Как так?
Я за справедливость, виноват - на нары. Нет обвинения? - тогда о чем разговор.
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Бывший заместитель и первый заместитель главы Администрации президента во времена президентства Виктора Януковича Андрей Портновна своей странице в Фейсбуке довольно остро отреагировал на пост нардепа Мустафы Найема о том, что тот «делает все возможное, чтобы инициировать санкции в отношении» Портнова и Медведчука.

«Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней», - прокомментировал запись Найема Портнов, ранее заявлявший, что он в качестве управляющего каналом призван «обеспечить защиту и независимость NewsOne».
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Отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. Об этом сообщили в одном из новостных сюжетов канала.
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Зєлєбєні це ваше кредо - Якщо Пєрдо за 5 років нікого на посадив , то зєлєбєня нікого з тих самих саджати не буде взагалі ? Вітайте міколу янавіча гаспідора .
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Поновлення Портнова - це образа для української нації!
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Этот прилипала Порошенко уже раз прилепился к Революції Гідності и все знают что из этого вышло.Украина до сих пор вопреки а не благодаря ему еще не новоросия.
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Соя, а чому я не бачив ваших воплів, коли апач сказав, що в нього немає доказів склєння злочину портновим? "Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка - Цензор.НЕТ 3046
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка
 
 
 
 
 
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