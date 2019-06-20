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Все про:УПЦ КП (181) Філарет (210) ПЦУ (381)

 Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета. ФОТО

На збори частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, які його учасники називають "помісним собором", приїхало кілька людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

"Собор" проводять у колишньому головному храмі УПЦ КП - Володимирському соборі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прихильником і давнім соратником Філарета.

Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до Київського патріархату, проігнорували збори Філарета. На "помісний собор" УПЦ КП прибули кілька єпископів із 40, які до неї раніше належали.

Як зазначає видання, захід закрито для преси, але перед початком "собору" у Володимирському храмі було не більше десятка священиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ

Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета 01

У Володимирський собор з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов).


Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета 02

Згідно зі списком учасників "собору", на нього повинен був приїхати єпископ Фалештський і Східно-Молдавський Філарет (Теодор Панку), але він не прибув.

Також на "собор" запрошені настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосіївського архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївського (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний). За даними BBC, архімандрит Макарій відмовився йти на "собор".

Також читайте: Скликане Філаретом на 20 червня зібрання помісним собором Київського патріархату точно не буде, - архієпископ ПЦУ Зоря

Головна мета "собору", як раніше анонсував колишній патріарх УПЦ КП, - відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від автокефальної Православної церкви України.

Помісний собор - збори церковних архієреїв, священиків і мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкви і скасовувати рішення синоду.

Православна церква України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вже назвала цю подію "самовільними та нестатутниими зборами невизначеної групи неуповноважених осіб".

Там відзначили, що Філарет не має права одноосібно збирати Помісний Собор ні за чинним статутом ПЦУ, ні за колишнім статутом УПЦ КП.

У заяві ПЦУ напередодні "собору" чітко вказувалося, що всі організатори та учасники цього зібрання будуть відокремлені від автокефальної церкви "з усіма канонічними і юридичними наслідками".

Одночасно з "собором" Філарета митрополит Єпіфаній зібрав у Києві "Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я".

14 травня Філарет збирав єпископів колишнього УПЦ КП у Володимирському соборі, однак тоді прийшли 4 єпископи.

Наприкінці травня почесний патріарх навіть видав указ, фактично спрямований проти Епіфанія.

Він відлучив від служіння ректора Київської православної богословської академії та близького соратника митрополита Епіфанія протоієрея Олександра Трофимлюка, парафія якого підпорядковувалась Філарету.

Читайте також: ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним"

У відповідь Епіфаній підпорядкував київську парафію Трофимлюка собі, а всі укази патріарха на бланках київського патріархату з 30 січня 2019 року визнав недійсними.

Формально київська єпархія, якою керує Філарет, досі не перереєструвала свій статут як частина ПЦУ. 24 травня синод ПЦУ зобов'язав її зробити це у місячний термін.

Очікується, що на найближчому засіданні синоду ПЦУ, яке відбудеться через кілька днів, церква дасть канонічну оцінку діям Філарета, а також дозволить парафіям Києва переходити від Філарета безпосередньо в підпорядкування Епіфанія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133264
 
   
 Топ коментарі
 
правильно сделал. Надо думать не о своей шкуре, а об Украине и ее борьбе с РФ. в данном случае - на религиозном фронте.
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правильно сделали, филарет и старое развалит и новое не даст построить
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Из 40-ка епископов около Филарета трется 2 из Крыма и Белгорода, а это 5%, а приходов еще меньше. Сам Филарет отчасти токсичен и откол Секты Филарета приведет к очищению ПЦУ. Так что Филарет дави на газ, покажи нам как выглядит старый маразмат...
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Філарета підтримали тільки агенти фсб, російські митрополит та російський епископ, тепер зрозуміло що Філарет є діючим агетом фсб і допомагав іншому агенту фсб порошенку виграти вибори за рахунок отримання Томоса. Коли обрання порошенка провалилось фсб вирішило відновити УПЦ КП, щоб ліквідувати загрозу для російської церкви в Україні.
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А хто в теме ? Сколько стоит пошив робы , шо они носят ? Этож недешевое удовольствие Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета - Цензор.НЕТ 8604
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батист - 100 грн метр. На пошив такого платья надо метра 4 максимум. Плюс пошив - гривень триста, не больше (там шить-то - ничего сложного).

Итого - 700-800 грн за 1 рясу.

можешь рискнуть.
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" Плюс пошив - гривень триста, "

Шоо-оооо ? У нас в городе в ремонте одежды 70-80 грн берут за то , шоб махонькую дюрочку зашить . Шо за бредятину ты несешь ? А -аааааа Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета - Цензор.НЕТ 7641
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дюрочка до дюрочки і 1000 грн на руки. Скільки тих попів рясу шиють
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правильно сделали, филарет и старое развалит и новое не даст построить
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несколько - это 4-5 человек. Где ты видишь ДЕСЯТЬ?
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Из 40-ка епископов около Филарета трется 2 из Крыма и Белгорода, а это 5%, а приходов еще меньше. Сам Филарет отчасти токсичен и откол Секты Филарета приведет к очищению ПЦУ. Так что Филарет дави на газ, покажи нам как выглядит старый маразмат...
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Бедный дед. Порошенко его вокруг пальца обвел.)
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правильно сделал. Надо думать не о своей шкуре, а об Украине и ее борьбе с РФ. в данном случае - на религиозном фронте.
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надо же, две буквы из трех переставили и пошла волна. Что, от этого вера поменялась? Даже не могу представить какие олигархи в УПЦ ПЦУ!!!
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Тобі підійде ПЦК ППЦ (пацак в пепелаці)
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"...прибыли несколько епископов из 40..."
Надеюсь узнать конкретное число, т.е. какой процент поддержки у Филарета.
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Торговцы свечками никак не могут поделить рынок малограмотных...
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От що стареча хвороба робить ! Йому 90 років , вже зовсім мало зосталось - а він ВЛАДИ ще хоче , ніяк не змириться ! І цим може зруйнувати , все те що побудував Порошенко !
А яку ж пам"ять про себе залишить ? Невже немає нікого , хто зміг би хоч трохи його утихомирити ?
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И вот как верить в Яхве, если оН не предостерег своего раба? И раб оглуshitельно обосрался Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета - Цензор.НЕТ 1005
Ах да, "преверкаверы" - так тогда почему все смердят на Филю? Наоборот - благодарить нужно - "укрепляетверу".
Христианчики полусовковые Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета - Цензор.НЕТ 1005 "там написано" ведь шо Яхве иногда делает западло и смотрит - как рабы поступят. Если ноют = "гореть вечно". Если не ноют - еще раз "проверяет"
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"Печальный конец Денетора, сына Эктелиона". (с).
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Систематическое оскорбление символа ,который был на макушках все славянских соборов(СафЭр-Непорочный муж),Храмах(ахыр Ян-конец горящего) и церквях в Российской имперрии, а именно- 2 квадрата рождают Луну (герб на флаге Од(Аз)эрбэйджана) происходит на передаче."время расскажет"по ОРТ России во время болтовни Шейнина. На экране пок.флаг ИндоПэриджана,но 2 квадоата ,рожд.Луну замаляваны в белый цвет(????!) Это так какая то "Марина Корчина" пишет испражняясь и все время ругает украинцев на фоне изуродованного флага ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(АзАта)ЭрБэйДЖана.ЧТО РОССИЯНЕ УЖЕ НЕ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ БИЗАНТИЕЙ,РАЗ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЕ СИМВОЛЫ ЗАМОЛЕВЫВАТЬ И КОВЕРКАТЬ ЧУЖИЕ ФЛАГИ?? А может Москву инопланетяне захватили, а мы не знаем???
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Филарет хотел на договорняке дальше жить. а тут Закон влез. Договорняк - єто пороховая бочка, закон - стабильность. єто надо совсем вьіжить из ума, чтоб вьібрать договорняк. Епифаний жгі! у тебе усі права!
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Нет у Епифания никаких прав! Томос выписан на совсем другую церковь!
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Вот текст томоса. Я не могу разобраться, при чем тут ПЦУ к томосу!
Кто разъяснит почему Порошенко и Епифаний вместо СЦУ создали ПЦУ? Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета - Цензор.НЕТ 6474
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ"
"видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію та його високопревосходительству, Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення."

Правильно ли я понимаю, что попроси я ознакомиться с томосом, я там увижу что документ выписан на «Святішу Церкву України»?
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текст Томоса написан в соответствии с нормами канонического права..
скажи мне, Сергей Иванофф!.. ты сведущ в каноническом праве?!
PS/ даю подсказку: твой коммент - полная хрень!!!.. и лучше бы ты его удалил, если дорожишь авторитетом своего ника!
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Хватит уже про попов новости выкидывать Они пиарятся как в шоу-бизнесе
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Ну что же, Филарет могбы достойно войти в историю Украины, но что-то произошло с человекои. Искренне жаль
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За каноном два-три архіієреї складають церкву, яка може ставити єпископів, висвячувати усю чиновну ієрархію.
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Не имеет значения. Да хоть один Храм будет у УПЦ КП. Нас отбросили в 92 год. Но Киевский Патриархат был и будет. Время все расставит на свои места. Порошенка, действуя строго по плану кремля с его пропагандистскими уловками и туманами, удалось расколоть Украинскую Церковь. Но парня не вечна хотя и паскудна. У людей есть выбор куда идти. Кто желает пусть молится в турецкой церкви. Это их право. А свідомі українці завжди будуть з Незалежною Помістною Церквою - УПЦ КП.
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тупорылая вата и колорады, как всегда топят за раскол!.. гореть тебе в Аду, Дидовик ФСБшевич!
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Пора деда отправлять на горшок.
Он уже полностью растерял авторитет.
Никто защищать не будет...
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У деда с мозгами все в порядке. У него была договоренность с Порошенко и Епифанием что если они получают томос для независимой церкви Украины, то Филарет согласен ликвидировать КП и уйти под лоно этой церкви. Они его тупо кинули.

В итоге независимость неполная и видоизмененная, томос для СЦУ, а новая церковь - ПЦУ.
Вот и спрашивается, в своем ли уме Филарет, что не желает убивать свое дитя (КП) ради непонятно чего?! (ПЦУ)
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дед Филарет помрет еретиком и раскольником!.. теперь Филарет не Патриарх УПЦ ,а черт ФСБшный!.. он сделал свой выбор.. и мы сделали свой выбор!
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Раскольниками тут выступают Порошенко и Епифаний со своей самопровозглашенной церквью ПЦУ. Томос выписан на СЦУ!
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А в чем Филарет не прав? У нас тут наклепали хер знает каких патриархатов. Есть УПЦ Московского патриархата, есть ПЦУ Константинопольского (Стамбульского) патриархата. А Киевский патриархат шоколадные жулики просто убили.

Я не хочу ходить ни в Московский патриархат, ни в Стамбульский патриархат. Мне плевать у кого из них томос больше и кто из них на какую часть шишечки каноничный. Я хочу ходить в Киевский патриархат.

Какого хера Кондитер убил Киевский патриархат? Пусть Порошенки, Парубии и Геращенки ходят в Стамбульский патриархат, Новинские, Вилкулы и Мураевы ходят в Московский патриархат. А я хочу ходить в наш Киевский патриархат. Давай, Филарет, жги всю эту московско-стамбульскую нечисть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБільшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета. ФОТО
 
 
 
 
 
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