 Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

"Собор" проводять у колишньому головному храмі УПЦ КП - Володимирському соборі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прихильником і давнім соратником Філарета.

Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до Київського патріархату, проігнорували збори Філарета. На "помісний собор" УПЦ КП прибули кілька єпископів із 40, які до неї раніше належали.

Як зазначає видання, захід закрито для преси, але перед початком "собору" у Володимирському храмі було не більше десятка священиків.

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У Володимирський собор з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов).





Згідно зі списком учасників "собору", на нього повинен був приїхати єпископ Фалештський і Східно-Молдавський Філарет (Теодор Панку), але він не прибув.

Також на "собор" запрошені настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосіївського архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївського (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний). За даними BBC, архімандрит Макарій відмовився йти на "собор".

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Головна мета "собору", як раніше анонсував колишній патріарх УПЦ КП, - відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від автокефальної Православної церкви України.

Помісний собор - збори церковних архієреїв, священиків і мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкви і скасовувати рішення синоду.

Православна церква України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вже назвала цю подію "самовільними та нестатутниими зборами невизначеної групи неуповноважених осіб".

Там відзначили, що Філарет не має права одноосібно збирати Помісний Собор ні за чинним статутом ПЦУ, ні за колишнім статутом УПЦ КП.

У заяві ПЦУ напередодні "собору" чітко вказувалося, що всі організатори та учасники цього зібрання будуть відокремлені від автокефальної церкви "з усіма канонічними і юридичними наслідками".

Одночасно з "собором" Філарета митрополит Єпіфаній зібрав у Києві "Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я".

14 травня Філарет збирав єпископів колишнього УПЦ КП у Володимирському соборі, однак тоді прийшли 4 єпископи.

Наприкінці травня почесний патріарх навіть видав указ, фактично спрямований проти Епіфанія.

Він відлучив від служіння ректора Київської православної богословської академії та близького соратника митрополита Епіфанія протоієрея Олександра Трофимлюка, парафія якого підпорядковувалась Філарету.

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У відповідь Епіфаній підпорядкував київську парафію Трофимлюка собі, а всі укази патріарха на бланках київського патріархату з 30 січня 2019 року визнав недійсними.

Формально київська єпархія, якою керує Філарет, досі не перереєструвала свій статут як частина ПЦУ. 24 травня синод ПЦУ зобов'язав її зробити це у місячний термін.

Очікується, що на найближчому засіданні синоду ПЦУ, яке відбудеться через кілька днів, церква дасть канонічну оцінку діям Філарета, а також дозволить парафіям Києва переходити від Філарета безпосередньо в підпорядкування Епіфанія.