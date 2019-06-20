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 Податкова міліція Києва забезпечила відшкодування до бюджету понад 1,8 млн грн несплаченого ЄСВ

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста забезпечили відшкодування до бюджету понад 1,8 млн грн несплаченого ЄСВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

Так, було встановлено, що керівник одного зі столичних підприємств, яке здійснює виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам, єдиний соціальний внесок до бюджету умисно не нараховував та не сплачував.

Унаслідок таких дій фігурант ухилився від сплати понад 1,8 млн грн ЄСВ.

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Завдяки заходам, вжитим під час слідства, завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі, у зв’язку з чим суд вирішує питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133263
 
 
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А сколько себе на карман положили ? Аа-ааааа Налоговая милиция Киева обеспечила возмещение в бюджет более 1,8 млн грн неуплаченного ЕСВ - Цензор.НЕТ 8150
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