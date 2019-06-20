 Депутати хочуть залишити "Феофанію" лікарнею "для своїх", - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Twitter.
"Хочуть залишити "Феофанію" і заклади НАМНУ для "своїх"! Іщейкін, Молоток, Крулько і Ко на бюджетному комітеті (ВР. - Ред.) підтримали законопроєкт, який залишить ці установи недоступними для звичайних громадян", - написала вона.
"Українці самі повинні вибирати, де лікуватися, а не депутати", - додала Супрун.
Нагадаємо, раніше, 30 травня, законопроєкт, який залишає відомчі лікарні недоступними для всіх громадян підтримав економічний комітет Кабміну України за особистого сприяння його голови першого віце-прем'єра Степана Кубіва.
камунокамса изобрела кентавра, тут коммунизм, тут капитализм
наша быдлоылита по примеру параши, христианское прощение народа норовит к себе любимой
поки що там за невеликі гроші в касу можна отримати кваліфіковане лікування
після сопрун залишаються тільки закордонні лікарні з закордонними цінами
хай ця **** пояснить чому саме при ній в аптеках тільки сфальшовані упаковки де не ліки а крейда
чому цього не бачить ні Генпрокурор ні бутусов
Так что, оставьте "общие больницы" для светлого будущего. А пока что: кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Слишком велико ещё социальное расслоение, и слишком велика доля неадекватов в обществе (73%).
можна сміливо закривати.