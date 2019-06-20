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Все про:охорона здоров'я (148) медицина (741) Феофанія (13) Супрун Уляна (473)

 Депутати хочуть залишити "Феофанію" лікарнею "для своїх", - Супрун

У бюджетному комітеті ВР підтримали законопроєкт, яким передбачено залишити "Феофанію" і закладу НАМНУ недоступними для звичайних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Twitter.

"Хочуть залишити "Феофанію" і заклади НАМНУ для "своїх"! Іщейкін, Молоток, Крулько і Ко на бюджетному комітеті (ВР. - Ред.) підтримали законопроєкт, який залишить ці установи недоступними для звичайних громадян", - написала вона.

"Українці самі повинні вибирати, де лікуватися, а не депутати", - додала Супрун.

Нагадаємо, раніше, 30 травня, законопроєкт, який залишає відомчі лікарні недоступними для всіх громадян підтримав економічний комітет Кабміну України за особистого сприяння його голови першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун



Депутати хочуть залишити Феофанію лікарнею для своїх, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133261
 
 
 Топ коментарі
 
Де ж коментарі що вона бреше?
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Міністром МОЗ Супрун і тільки Супрун. Вона може зламати хребет фармацептичної та медичної мафій. ЗЕ чи тобі це не вигідно?
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Новость не о ней, а о Феофании. Или вы тоже депутат-кнопкодав?
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Супрун ежедневно должна тролить быдлоылиту
камунокамса изобрела кентавра, тут коммунизм, тут капитализм
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Депутаты уходящей Рады, которые делят людей на белых и черных, которые для себя оставили отдельную больницу, а для народа у них ободранные стойла, должны не попасть в новую Раду. Нужно список тех ,кто за такое решение проголосовал и название их партий.
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общество должно быть злопамятно

наша быдлоылита по примеру параши, христианское прощение народа норовит к себе любимой
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Как же так, холопи и феодали будут вместе по одним коридорам ходить?Особенно если феодали сами из рагулей...
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когда уже эту малограмотную спирохету супрун вышвырнут из Украины, санитарка исполняет обязанности министра здравоохранения..
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Новость не о ней, а о Феофании. Или вы тоже депутат-кнопкодав?
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давай богомолец поставим хахахахаха или раичку богатыреву. что б опять все ренгенкабинеты стали "бесплатными"
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А в из кого будете? Из фарммафии, али из дармоедов-госслужащих?
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Міністром МОЗ Супрун і тільки Супрун. Вона може зламати хребет фармацептичної та медичної мафій. ЗЕ чи тобі це не вигідно?
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Люди рекомендують всьому бюджетному комітету чистити зброю.Геращенко Антон знає як.
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Доктор Смерть уже и депутатов заморить хочет)))
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Ага, этих заморишь. Депутати хочуть залишити "Феофанію" лікарнею "для своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 5042 Морды - хоть прикуривай.
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таким чином звести рівень Феофанії ще непоганого рівня до звичайних районних клінік
поки що там за невеликі гроші в касу можна отримати кваліфіковане лікування
після сопрун залишаються тільки закордонні лікарні з закордонними цінами
хай ця **** пояснить чому саме при ній в аптеках тільки сфальшовані упаковки де не ліки а крейда
чому цього не бачить ні Генпрокурор ні бутусов
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В Україні всі громадяни рівні і державних лікарень для своїх не може існувати, для цього існують частні заклади. Ти козел поясни, в якому магазині канцтоварів купуєш ліки.
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ета баба как кость в горле всем богомольцам и шурмам десятилетиями доивших наши больницы
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Те, що там юдьчин Крулько - не дивно. Юдька завжди була зебільною. Вони з зебілом - два лаптя пара.
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Уляна, в данном случае Вы ошибаетесь. Пост-советские общества - глубоко феодальные. Среди нищих слоёв населения - масса маргиналов и опущенцев. Их легко можно использовать для силовых политических разборок: лёг депутат в больницу, и туда же положили какого-нибудь алкаша или психа. Пырнул ножичком депутата - а какой спрос с психа.
Так что, оставьте "общие больницы" для светлого будущего. А пока что: кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Слишком велико ещё социальное расслоение, и слишком велика доля неадекватов в обществе (73%).
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вони там не лікуються
можна сміливо закривати.
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Где тут критиканы Супрун? Так кто уничтожает Украинцев ? -депутаты или Супрун?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутати хочуть залишити "Феофанію" лікарнею "для своїх", - Супрун
 
 
 
 
 
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