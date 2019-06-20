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 Душив, а потім роздягнув, - затриманий зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL начальник кримінальної поліції - перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, підозрюваний - 22-річний місцевий житель, передає Цензор.НЕТ.

"Хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці", - розповів Аброськін.

За словами начальника кримінальної поліції, у своїх первинних свідченнях підозрюваний сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Потім кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив.

Душив, а потім роздягнув, - затриманий зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лукяненко 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лук'яненко. ВІДЕО+ФОТО

Тіло дівчинки щойно витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Душив, а потім роздягнув, - затриманий зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лукяненко 02

"Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку в напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, за крупицями збирали інформацію", - розповів Аброськін.

Нагадаємо, поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133260
 
 
 Топ коментарі
 
не пиши фигню, ни быдло-элита, ни быдло-народ, ни Украину, здесь вообще не причем.
Такие кретины были всегда, во все времена, во всех странах.
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почитай про маньяков в тех же США. И про тамошние проблемы с преступлениями против детей и хватит тут зраду разводить.
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Надеюсь, заключенные нашего города Одесса, опустят его и порубают все его конечности на куски и пусть живет падаль.
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какие же вы наивные. Так и вижу как шакалы убивают шакала, из-за того что он шакал.
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