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 Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад

Прем'єр Малайзії Махатхір Мохамад назвав політично мотивованими висновки об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує авіакатастрофу пасажирського лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній унаслідок влучання російської ракети "Бук" на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Star.

"Ми засмучені. Від самого початку ця справа стала політичною з метою звинуватити Росію в злочині", - цитує видання слова прем'єра, сказані журналістам у Путраджаї.

Він зазначив, що нині висновки у справі про катастрофу рейсу MH 17 є "нічим іншим, як свідченнями, заснованими на неперевіреній інформації".

Мохамад наголосив, що хотів би бачити конкретні докази причетності Росії до катастрофи MH17.

На запитання про те, чи пов'язана позиція Малайзії з тим, що вона є торговим партнером Росії, яка купує в неї пальмову олію, Мохамад відповів негативно.

"Ні, ні. Це інше", - сказав він.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133258
 
 
 Топ коментарі
 
Невменяшка! Террористы сами хвастались, что сбили укропский литак, а потом потерли все. Только даун может сомневаться, кто сбил боинг. Мы огорчены выводами следственной группы по MH17. Это политический заговор против РФ, - премьер Малайзии Мохамад - Цензор.НЕТ 9664
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с 10 мая 2018 года является самым пожилым действующим главой правительства в мире...

Чуваку 94 года...
Там маразм заслуженный...
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Этот "этот" - просто "рюзсский" вариант персонажа "Хашдрахр Миазма" произведения Курта Воннегута "Завтрак для чемпионов". На "шаха Братпура" (из того же произведения) эта экзотическая козявка не тянет.
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А этот Махатхир Мохамадов учился в МГИМО? Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 1630
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Сбили гражданский самолет кацапы умышлено, чтобы все свернуть на Украину. Хотели организовать санкции против Украины.
Когда ливийцы сбили самолет над Англией, против них ополчился весь мир и были большие санкции. Ничего у них не покупали и ничего им не продавали. Учитывая, что Ливия- это 90 проуентов пустыни, в Ливии был реальный голод.
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Какая дешевка!
Продал трупы своих граждан за премию имени шредера
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"Мы тут у прекрасной Россиюшки меняем на пальмовое масло новенькие старые истребители а кто-то хочет её опорочить из-за каких-то пустяков!" - добавил премьер Малайзии в своей изобличительной речи.
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Ха-ха! Малазийки могут нарожать много новых малазийцев. Много новых российских нефте-газо-долларов малазийки нарожать не могут. Вот и всё, что хотел сказать малазийский премьер-министр.
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Кстати про пальмовое масло.
В Украине НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСИВА МОЛОКА, чтобы делать столько сыра.
В кондитерке наверно тоже пальмовое масло.
Олигархи , цуки , молчат , шо все нормальное масло вывезли за рубеж , а 42 млн украинцев едят дерьмо.
Службы не работают
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вот под аквафрешем тут вообще неху_й шастать! Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 3436
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на сыре из молока написано сыр,
а на изделии из пальмового масла написано "сырный продукт".

кто с мозгами, тот отличит,
а кто без мозгов и не может отличить - тому до лампочки

лично я переживаю за то, что ем именно я,
а 42 миллиона пусть сами за себя переживают и выбирают.

красиво жить не запретишь,

НО И НЕ ЗАСТАВИШЬ
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ну допустим .
А вы сравнивали количество рогатого скота, производимого молока и производимого сыра?
И откуда берется молоко?
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А вот еще вам загадка - во Львове только в одном ресторане( вроде Реберня) в день подают до тысячи ребер клиентам.
Во где они их берут?
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Да ты что? Жизнь теперь никогда не станет прежней. А еще существует сливочное масло и существует спред.
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Я смотрю составляющие на сливочном масле. Все не так радостно. А если сделать экспертизу, то окажеться, что и самого сливочного масла в сливочное масло не доложили .
В Словакии жесткие проверки качества, и то был скандал: один и тот же бренд в Словакии и Австрии отличались по качеству. Эв Украине ОЛИГАРХИ мешают все подряд- их никто не проверяет
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Не, ну риторика предсказуема, вопрос не в этом, а в здравом смысле!
1. Чей БукМ1? Доказанно - кацапы и полк даже указали с фотками на тралле и номером.
2. Чей расчет? Как может "вася" из разреза шахты управлять тем, что учат годы?
3. Где сбили и где был пуск, доказали? Да.
4. Даже мотив доказан, так как была попытка сбить кацапский борт и подставить под войну открытую.

Что еще надо? А ничего, явно коррумпированный вой. Тут не требуют доказательств, тут попытка работы на бизнес партнера, причем координальная смена мнения, вдруг не бывает такого....

Да и кстати, всем пох на мнение "чуть чуть и бывшего премьера индожопии"
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А он у кацапов научился. Ихтамнет - и хоть кол на голове теши.
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***, во дебил, ну на крайняк я бьі всех обвинил, и сепаров и Украину и рашку.
А так просто тупо спалился.
Бабло решает, ему на своих людей насрать.
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Малайзия уже потеряла авиакомпанию на этой русско-украинской войне, совсем забыла о том, как американцы вкладывались в развитие ее высокотехнологической промышленности и начала дружить с мордором, который вовремя подложил под малазийского короля ГБ-шную подстилку. Мордор - тест на твердость правил и принципов современного цивилизованного мира, и как мы видим, мир по-прежнему в массе своей наступает на пещерные грабли.
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Копец, как же нужно не уважать сограждан, будучи главой правительства той страны, граждан которых убила Московия…
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Их накрыло большой русской...колокольней.
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Мохамад, русская Аннушка уже разлила масло. Пальмовое.
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Продажная мразь. Сколько сволочни на свете-уму непостижимо.
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Слышь ты, урод сепарский! Мало того, что банишь всех про-украинских юзеров, предоставляя площадку Ольгинской тролям, этот сайт к тому же ещё стал грязным! Даже через телефон цепляется всякая зараза! Сволочь кацапская.
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Ця інфа для тих зебілів, які досі вважають, що світова (та й українська) політика є лінійною та видимою у всіх її деталях.
Не все так просто!
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Весь мир гады плетут заговоры и интриги против "хрустально чистой и доброй" рассеюшки кацапии Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 509
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фигачит по российской методичке без препинаний, красавчик. Что такое пару сотен смертей, когда есть возможность замутить деньжат? Кацапье сбило пассажирский самолет, но конечно же это политический сговор. Вот политики собрались, сговорили и заставили кацапов сбить самолет, я сам видел, мамой клянусь.
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ще одне присмертне мадуро вступило в клуб "друзья путина"
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Vovcheg Zak
ще одне присмертне мадуро вступило в клуб "друзья путина"


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да ничего он "видеть не хочет", после того как увидел на сколько миллионов увеличился его счет в офшорах! Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 6180
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Ахахах, медведчук под кожей чтоли, лол,идиот
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"рускиймир" навел уже там свой шухер, баблишко посеянное дало всходы.
Жаль, что так много продажных дешевок на земле.
Не так уж много таких настоящих ГЕРОЕВ как Тымчук, Немцов, Гонгадзе, Политковская, Черновол, Стус, Бандера...
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Маха тхир слегка пованивает.
Наверное его мама дочка юриста, и своим надо помогать.
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Ну, может Махатхир Мохамад закупит в России и подарит для семьям погибших вот такие детские кроватки? В качестве компенсации морального ущерба? Или он думает, что россияне украинским Буком гордятся?

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И ни одного доказательства в правдивость своих слов. Одни слова и какая то заинтересованность, очень даже может быть материальная.
Эксперт от Малазии подписал отчет следственной группы? Подписал.
Так о чем этот политик тут говорит, не зная деталей расследования? Это и есть политическая проституция!
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Тварь, лучше бы ты один на этом борту был, а в составе экипажа такие же выродки как и ты.
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А ви кажете що у нас влада на крові торгувала...
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Как говорит опыт, голословное, без указания фактов, заявление этого начальника - только усиливает позиции реального расследования. Таким словам могут аплодировать только в Москве.
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От що значить син від кацапки , всякий здоровий глузд тане . Одна жінка може дати те що не зможуть дати 100 чоловіків . Голубим не турбуватись , бо крім калової каменюки нічим іншим не розродяться . .
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Ще один "малчик с русскаго мира" в Малайзії обявився?
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Ничего удивительного, во всем мире так. Вот США не стали наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста, так, пару персональных санкций и все, правда честно признались, что Саудовская Аравия - стратегический партнер и ничто не должно разрушить этот факт. Тут понятно, что тоже стратегический интерес.
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обменял память на пальмовое масло = животина
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Кто это зачуханое дно?
Долбень не умеет читать отчеты по расследованию? Какие нужны еще доказательства?
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ублюдок продавший память погибших соотечественников (((
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Путин Королю Малайзии подарил в утехи русскую жену Оксану Воеводину, мисс РФ!
Каждый сбитый самолет Малайзии компенсируется хорошим сексом.
За каждый сбитый самолет Оксана отработает карлику по полной! Можно сбивать еще! Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 2113
Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 8053
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Прем*єр Малайзії за кри ваві гроші гроші кацапів продав душі своїх вбитих громадян.
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сколько ж мерзоты кацапы прикупили по всему миру? Шредер, Берлускони, Кнайспль, Лепень, теперь вот это чучело, которое за рашистское бабло готово вытереть ноги о память про своих погибших сограждан...
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Очевидно, для этого отмороженного только Гиркин, приехавший на БУКе в Гаагу - это доказательство.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМи засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад
 
 
 
 
 
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