 Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Star.
"Ми засмучені. Від самого початку ця справа стала політичною з метою звинуватити Росію в злочині", - цитує видання слова прем'єра, сказані журналістам у Путраджаї.
Він зазначив, що нині висновки у справі про катастрофу рейсу MH 17 є "нічим іншим, як свідченнями, заснованими на неперевіреній інформації".
Мохамад наголосив, що хотів би бачити конкретні докази причетності Росії до катастрофи MH17.
На запитання про те, чи пов'язана позиція Малайзії з тим, що вона є торговим партнером Росії, яка купує в неї пальмову олію, Мохамад відповів негативно.
"Ні, ні. Це інше", - сказав він.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Когда ливийцы сбили самолет над Англией, против них ополчился весь мир и были большие санкции. Ничего у них не покупали и ничего им не продавали. Учитывая, что Ливия- это 90 проуентов пустыни, в Ливии был реальный голод.
Продал трупы своих граждан за премию имени шредера
В Украине НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСИВА МОЛОКА, чтобы делать столько сыра.
В кондитерке наверно тоже пальмовое масло.
Олигархи , цуки , молчат , шо все нормальное масло вывезли за рубеж , а 42 млн украинцев едят дерьмо.
Службы не работают
а на изделии из пальмового масла написано "сырный продукт".
кто с мозгами, тот отличит,
а кто без мозгов и не может отличить - тому до лампочки
лично я переживаю за то, что ем именно я,
а 42 миллиона пусть сами за себя переживают и выбирают.
красиво жить не запретишь,
НО И НЕ ЗАСТАВИШЬ
А вы сравнивали количество рогатого скота, производимого молока и производимого сыра?
И откуда берется молоко?
Во где они их берут?
В Словакии жесткие проверки качества, и то был скандал: один и тот же бренд в Словакии и Австрии отличались по качеству. Эв Украине ОЛИГАРХИ мешают все подряд- их никто не проверяет
1. Чей БукМ1? Доказанно - кацапы и полк даже указали с фотками на тралле и номером.
2. Чей расчет? Как может "вася" из разреза шахты управлять тем, что учат годы?
3. Где сбили и где был пуск, доказали? Да.
4. Даже мотив доказан, так как была попытка сбить кацапский борт и подставить под войну открытую.
Что еще надо? А ничего, явно коррумпированный вой. Тут не требуют доказательств, тут попытка работы на бизнес партнера, причем координальная смена мнения, вдруг не бывает такого....
Да и кстати, всем пох на мнение "чуть чуть и бывшего премьера индожопии"
А так просто тупо спалился.
Бабло решает, ему на своих людей насрать.
Не все так просто!
рассеюшкикацапии
ще одне присмертне мадуро вступило в клуб "друзья путина"
Жаль, что так много продажных дешевок на земле.
Не так уж много таких настоящих ГЕРОЕВ как Тымчук, Немцов, Гонгадзе, Политковская, Черновол, Стус, Бандера...
Наверное его мама дочка юриста, и своим надо помогать.
Эксперт от Малазии подписал отчет следственной группы? Подписал.
Так о чем этот политик тут говорит, не зная деталей расследования? Это и есть политическая проституция!
Долбень не умеет читать отчеты по расследованию? Какие нужны еще доказательства?
Каждый сбитый самолет Малайзии компенсируется хорошим сексом.
За каждый сбитый самолет Оксана отработает карлику по полной! Можно сбивать еще!