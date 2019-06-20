 На адмінмежі з окупованим Кримом вводять анонімне анкетування

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ Юсуф Куркчі.

За його словами, буде здійснюватися моніторинг потреб українських громадян.

"Найближчим часом МінТОТ буде здійснюватися моніторинг потреб українських громадян з тимчасово окупованих територій на КПВВ адміністративної межі з Автономною Республікою Крим – Чаплинка, Каланчак і Генічеськ у формі анонімного анкетування", - зазначив він.

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Згідно з минулорічним моніторингом, більшість жителів тимчасово окупованих територій їздить на підконтрольну уряду України територію для оформлення документів, за іншими адміністративними послугами, медичним обслуговуванням. Крім того, люди здійснюють поїздки, пов’язані з навчанням своїх дітей. Частина жителів приїздить на відпочинок або з метою скористатися "безвізом" для подорожі за кордон.

"Анонімне анкетування дозволить вивчити, а потім проаналізувати проблеми, з якими стикаються жителі тимчасово окупованого Криму", - додав представник МінТОТ.

Так, міністерство розробило відповідні анонімні анкети з метою вивчення громадської думки, визначення потреб мешканців тимчасово окупованих територій та підвищення якості надання адміністративних та інших видів послуг жителям окупованого Криму, які відвідують територію підконтрольну уряду України. Анкети поширюються у підрозділах ДМС на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду в Донецькій і Луганській областях, також анкетування запроваджується і на КПВВ у Херсонській області (смт. Чаплинка, смт. Каланчак, м. Генічеськ) у спеціально облаштованих місцях для розміщення інформаційних матеріалів.