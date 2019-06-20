 Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційне звернення опублікував на своїй сторінці у Facebook колега загиблого нардепа по ІС Юрій Карін.

"19-го червня трагічно загинув один з координаторів та співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат України та підполковник запасу Збройних Сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

Група "Інформаційний спротив" та колектив Центру військово-політичних досліджень висловлюють з цього приводу глибоке співчуття усім рідним і близьким нашого друга та колеги.

Дмитро завжди був справжнім професіоналом. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як людина твердих патріотичних переконань, непохитних моральних принципів, якими він ніколи не поступався. Саме завдяки людським і професійним якостям Дмитра вдалося зібрати однодумців, які з самого початку російської агресії і до цього дня захищали Україну на інформаційному фронті. Його життєвий та професійний шлях був сповнений вагомих досягнень на користь своєї Батьківщини. Ми пам’ятатимемо його як чесну, порядну людину і справжнього Офіцера. Ми понесли непоправну втрату, але ми не збираємося припиняти свою діяльність на користь Україні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що група продовжить справу Тимчука, яка була сенсом його життя: "Група "Інформаційний спротив" і надалі усіма силами відстоюватиме національні інтереси України. І ми обов'язково реалізуємо всі задуми, до яких мав стосунок наш загиблий колега".

Також група "Інформаційний спротив" висловила вдячність усім, хто висловив нам, рідним, близьким і друзям Дмитра в цей важкий час слова підтримки і співчуття.

"Звертаючись до вітчизняних та закордонних ЗМІ, а також всіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо за необхідне дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням та повагою", - йдеться в повідомленні групи ІС.

Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.