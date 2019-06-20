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 Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява

Група "Інформаційний спротив" просить ЗМІ не поширювати домисли про причини і обставини смерті свого координатора Дмитра Тимчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційне звернення опублікував на своїй сторінці у Facebook колега загиблого нардепа по ІС Юрій Карін.

"19-го червня трагічно загинув один з координаторів та співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат України та підполковник запасу Збройних Сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

Група "Інформаційний спротив" та колектив Центру військово-політичних досліджень висловлюють з цього приводу глибоке співчуття усім рідним і близьким нашого друга та колеги.

Дмитро завжди був справжнім професіоналом. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як людина твердих патріотичних переконань, непохитних моральних принципів, якими він ніколи не поступався. Саме завдяки людським і професійним якостям Дмитра вдалося зібрати однодумців, які з самого початку російської агресії і до цього дня захищали Україну на інформаційному фронті. Його життєвий та професійний шлях був сповнений вагомих досягнень на користь своєї Батьківщини. Ми пам’ятатимемо його як чесну, порядну людину і справжнього Офіцера. Ми понесли непоправну втрату, але ми не збираємося припиняти свою діяльність на користь Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука

Зазначається, що група продовжить справу Тимчука, яка була сенсом його життя: "Група "Інформаційний спротив" і надалі усіма силами відстоюватиме національні інтереси України. І ми обов'язково реалізуємо всі задуми, до яких мав стосунок наш загиблий колега".

Також група "Інформаційний спротив" висловила вдячність усім, хто висловив нам, рідним, близьким і друзям Дмитра в цей важкий час слова підтримки і співчуття.

"Звертаючись до вітчизняних та закордонних ЗМІ, а також всіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо за необхідне дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням та повагою", - йдеться в повідомленні групи ІС.

Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133253
 
   
 Топ коментарі
 
Клепали вас ушлепков ватных и будем продолжать клепать.

Вот, спецом для русских мразей:
https://censor.net.ua/video_news/3133240/ukrainskiyi_boets_unichtojaet_snayipera_okkupantov_na_okraine_donetska_video
Свежачок: Украинский Воин уничтожает русского снайпера. Так клепанул ивана, шо у того аж лапти позаплетались Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява - Цензор.НЕТ 1831
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Так что тут думать, прошлая власть начинает подчищать следы - школа рыгов, Чечетов и Калашников свидетели.
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Расследование ведет полиция во главе с лучшим министром Аваковым, которому доверяют Зе и его знакомый Беня.
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Кравченко и Кирпу "зачистил" Янукович, они были для него нежелательными конкурентами на выборах, особенно Кирпа..Но Янукович тогда, все равно, проиграл Ющеру.
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Еще забыли Кушнарева, чутком позже (2007)
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а помните, када ополченцы выкладывали в ютуб видосы с извлечением запчастей от киборгов из развалин Донецкого аэропорта, этот персонаж вещал с больших экранов шо потерь нэма и ДАП - наш!? настоящий пэтриот. был... Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление - Цензор.НЕТ 9411
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даунбесы вой подняли. радуются. чему радуетесь, гниды? что Украина войдёт в состав налугандонии? так того не будет. ану брысь все под лавку!
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Кацапское отребье вонь распространяет...
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ну-ну. весело будет посмотреть, как ты в больничке со сломанными рёбрами и выбитыми зубами будешь "факты" констатировать.
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Клепали вас ушлепков ватных и будем продолжать клепать.

Вот, спецом для русских мразей:
https://censor.net.ua/video_news/3133240/ukrainskiyi_boets_unichtojaet_snayipera_okkupantov_na_okraine_donetska_video
Свежачок: Украинский Воин уничтожает русского снайпера. Так клепанул ивана, шо у того аж лапти позаплетались Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява - Цензор.НЕТ 1831
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бобик сдох ну и фенхель с ним. Хотя так позорно, у любовницы под юбкой, вдупель пьяный, прогулявший работу, фу. Не знают уже какую отмазку лепить: или путин виноват, или любовница стрельнула, или это сам тымчук боловался с дулом пистолетика. Но как бы там ни было - минус один, и то хорошо
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Смотрю знатно пердаки полыхали у кацапов все эти годы, много ватных тараканов прибежало из-за поребрика. Главное помнить: россия (параша) будет уничтожена, а карлик-педофил путин будет повешен.
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Хто із серйозних спеціалістів своєї справи візметься за розслідування ланцюга втрат українських активістів різних рівнів?
Я вже заголовок розслідування пропоную.
" Слід ФСБ. Від Сергія Нігояна до Дмитра Тимчука".

Можна і такий заголовок:
"Ярослав Бабич, Владислав Волошин, Геннадій Воробйов, Дмитро Тимчук -- хто з найкращих українців наступний у списку Лубянки?"
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