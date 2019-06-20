 Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційне звернення опублікував на своїй сторінці у Facebook колега загиблого нардепа по ІС Юрій Карін.
"19-го червня трагічно загинув один з координаторів та співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат України та підполковник запасу Збройних Сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.
Група "Інформаційний спротив" та колектив Центру військово-політичних досліджень висловлюють з цього приводу глибоке співчуття усім рідним і близьким нашого друга та колеги.
Дмитро завжди був справжнім професіоналом. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як людина твердих патріотичних переконань, непохитних моральних принципів, якими він ніколи не поступався. Саме завдяки людським і професійним якостям Дмитра вдалося зібрати однодумців, які з самого початку російської агресії і до цього дня захищали Україну на інформаційному фронті. Його життєвий та професійний шлях був сповнений вагомих досягнень на користь своєї Батьківщини. Ми пам’ятатимемо його як чесну, порядну людину і справжнього Офіцера. Ми понесли непоправну втрату, але ми не збираємося припиняти свою діяльність на користь Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що група продовжить справу Тимчука, яка була сенсом його життя: "Група "Інформаційний спротив" і надалі усіма силами відстоюватиме національні інтереси України. І ми обов'язково реалізуємо всі задуми, до яких мав стосунок наш загиблий колега".
Також група "Інформаційний спротив" висловила вдячність усім, хто висловив нам, рідним, близьким і друзям Дмитра в цей важкий час слова підтримки і співчуття.
"Звертаючись до вітчизняних та закордонних ЗМІ, а також всіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо за необхідне дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням та повагою", - йдеться в повідомленні групи ІС.
Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.
Вот, спецом для русских мразей:
https://censor.net.ua/video_news/3133240/ukrainskiyi_boets_unichtojaet_snayipera_okkupantov_na_okraine_donetska_video
Свежачок: Украинский Воин уничтожает русского снайпера. Так клепанул ивана, шо у того аж лапти позаплетались
Я вже заголовок розслідування пропоную.
" Слід ФСБ. Від Сергія Нігояна до Дмитра Тимчука".
Можна і такий заголовок:
"Ярослав Бабич, Владислав Волошин, Геннадій Воробйов, Дмитро Тимчук -- хто з найкращих українців наступний у списку Лубянки?"