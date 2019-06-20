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 Оприлюднені дані щодо MH17 - привід для ініціювання засідання Радбезу ООН, - Яценюк

Оприлюднені дані Міжнародної слідчої групи у справі MH17 - це прямий доказ відповідальності і причетності Кремля до вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей, що стали жертвами російських військових злочинців.

Про це написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в Facebook 20 червня, повідомили в пресслужбі НФ.

Він нагадав, що в 2014-му, відразу, коли стало відомо про збитий літак, він як прем'єр-міністр України заявив, що відповідальність за цей злочин проти людяності лежить на Росії і її політичному керівництві: "Сьогодні ми отримуємо докази".

Україна зробила все, щоб міжнародні експерти з'ясували правду про цей акт агресії: "Саме тому наша сторона не тільки запросила до співпраці всіх партнерів, але і передала їм керівництво розслідуванням", - написав Арсеній Яценюк.

"Вірю, що справедливість торжествуватиме. Тим часом оприлюднені дані - це привід для ініціювання засідання Ради Безпеки ООН, щоб нагадати керівництву Росії: ваші злочини не будуть забуті, вони не мають прощення", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133252
 
   
 Топ коментарі
 
Не, что ни говорите, а уважение к Яценюку и Турчинову осталось. Ведь не зассали же в самое тяжелое время, взяли на себя ответственность руководить страной.
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Сеня, ну свали ты уже. Уже даже не 0.3, а 0.1. Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7805
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Сеня, ну свали ты уже. Уже даже не 0.3, а 0.1. Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7805
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Не, что ни говорите, а уважение к Яценюку и Турчинову осталось. Ведь не зассали же в самое тяжелое время, взяли на себя ответственность руководить страной.
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Турчинов зашкварился поддержкой пети, а действительно жаль. Люди с опытом 2014 все же нужны - и хорошо, что Аваков с Зелей и Коломойским кенты.
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взяли и отдали смело крым русне.
Может тебе напомнить... "в крыму ничего делать не будем, пока в киеве все не поделим"?
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Яценюк - последовательный проводник демократических ценностей США и настоящий профессионал!
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ну тогда еще надо рашку уговорить принять вину, покаяться и засудить. Только ей это по барабану пока имеют с ней экономические отношения. Там писали что Европа оправилась от санкций Мацквы, то и сама Мацква тоже привыкла к санкциям. А на больше Европа не хочет...
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Ми вже давно забули те, що Кролик тільки взнав..
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Треба довести цю справу до вироку суду ООН (Гаазького трибуналу). Тут хоч є обгрунтовані сподівання, що наш зебіл також "не проти" такого суду.
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Это тебе петя в твою дурную голову вбил что Зеленский что то там против?
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мені тут вже справедливо рекомендували з зебілами не сперечатись, особливо, коли вони вперто ігнорують очевидні факти.
Я послухав розумних людей.
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Зебилкай дальше,у пети рейтинг ниже некуда
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Ну кому-где а тебе Сеня ,давно пора на нарах в зоне заседать !!!
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Да зеле сейчас не до этого..есть дела поважней ..он готовится к переезду
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А это кто такой ? Ой , забыл , это же Куля Комикадзе ! Сбитый Петром Рошеном в бою за премьера Гройсмана .
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Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН - но не для нуля = зеро
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Раздался голос из руин - явление Хрьіста народу. Куля в лоб и мать його в ... .
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОприлюднені дані щодо MH17 - привід для ініціювання засідання Радбезу ООН, - Яценюк
 
 
 
 
 
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