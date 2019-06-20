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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

П'ять політичних партій пройшли б до Верховної Ради на дострокових виборах 21 липня.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 7-10 червня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У рейтингу електоральних симпатій серед політичних сил позицію лідера продовжує займати партія "Слуга народу", яку планують підтримати 49,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

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Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (10,3%), "Батьківщина" (9%), "Європейська Солідарність" (8,7%), партія "Голос" (5,9%).

Наближаються до 5% "Громадянська позиція" і "Сила і честь" (по 4%).

Слуга народу, ОП - За життя, Батьківщина, Європейська Солідарність і Голос долають 5% барєр, - опитування 01

Серед політиків, яких хотіли би бачити в складі нової Верховної Ради перші місця посідають Анатолій Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) і Юлія Тимошенко (36%).

Слуга народу, ОП - За життя, Батьківщина, Європейська Солідарність і Голос долають 5% барєр, - опитування 02

Перші дії В. Зеленського на посаді Президента України підтримують 54% опитаних. Лише 8% не підтримують і скоріше не підтримають перші кроки новообраного Президента, а 35% опитаних вважають, що поки зарано давати оцінки. 4% не змогли визначитися зі своїм ставленням до дій В. Зеленського.

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Слуга народу, ОП - За життя, Батьківщина, Європейська Солідарність і Голос долають 5% барєр, - опитування 03

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту і регіону. Вибіркова сукупність: 2001 респондент. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133249
 
 
 Топ коментарі
 
перед первым туром соцопросы тоже пеце докуя рисовали)
имхо здесь будет тоже самое) просто до пепе еще не дошло как он всем онастопи@ил за 5 лет) реальный его рейтинг это одна накрученая львовская область против всей Украины
... а щас он еще с новыми лицами чешет) парубиями и прочими свинарчуками которые ему еще балласта добавили шобы быстрей на дно пошёл крыса шакаладная)
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За ЕС! Порох - це розвиток. все інше, то таке__________
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Не виходить у путлєра з Бєньою вибити Пороха з ЄС з політики.Казяться.
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обосрался твой потрох без чьей то помощи,самостоятельно
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Шария как всегда нет,это хорошо,будут удивленны как победой Зе,когда партия Шария пройдёт в Раду..
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докерувався мародер,заработал самій высокий антирейтинг.
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"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер -

Здесь "Слуга народа" набирает 39.08%, Европейская солидарность 13.07%, 5.10 Балашова 6.52%, Свобода 5.59%, остальные все меньше 5%. Профессиональный аферист Рабинович 3.79%, а не 10,3%.
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Слуга будет полноправным хозяином!
Это заслуга всех сторонников Порошенко.
Своими действиями и высказываниями они загоняют народ голосовать за "СН".
Такое ощущение, что Зе - совместный проект Порошенко и Путина.
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партия свыни не пройдет, потому, как свыня к тому времени будет все время проводить время у следователя и прокурора, не у кума
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Набридли вже ці так звані замовні рейтинги ,нормально було б за місяць до виборів заборонити ці так звані соц. опитування ,хай народ думає і сам вибирає ,а не маніпулювати за кого голосувати.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування
 
 
 
 
 
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