 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 7-10 червня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У рейтингу електоральних симпатій серед політичних сил позицію лідера продовжує займати партія "Слуга народу", яку планують підтримати 49,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

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Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (10,3%), "Батьківщина" (9%), "Європейська Солідарність" (8,7%), партія "Голос" (5,9%).

Наближаються до 5% "Громадянська позиція" і "Сила і честь" (по 4%).

Серед політиків, яких хотіли би бачити в складі нової Верховної Ради перші місця посідають Анатолій Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) і Юлія Тимошенко (36%).

Перші дії В. Зеленського на посаді Президента України підтримують 54% опитаних. Лише 8% не підтримують і скоріше не підтримають перші кроки новообраного Президента, а 35% опитаних вважають, що поки зарано давати оцінки. 4% не змогли визначитися зі своїм ставленням до дій В. Зеленського.

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту і регіону. Вибіркова сукупність: 2001 респондент. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: 2,3%.