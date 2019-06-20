 У слідства є три основні робочі версії. Призначено комплекс судових експертиз, - поліція про вбивство журналіста Комарова

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав начальник сектору комунікацій поліції Черкаської області Дмитро Грищенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько другої години ночі помер журналіст Вадим Комаров, який 46 днів провів у лікарні, в комі, після зухвалого нападу. Поліція висловлює співчуття рідним і близьким журналіста. На жаль, на сьогодні особа нападника не встановлена, проте робота у цьому напрямку триває. Зараз справою займається група слідчих слідчого управління поліції Черкаської області", - розповів він.

"Справа розслідується як умисне вбивство. У слідства є три основні робочі версії – це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів", - додав Грищенко.

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"За цей час проведено ряд оглядів місця події де вилучено слідові інформацію, речі потерпілого та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Призначено комплекс судових експертиз направлених на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, проведено поквартирний обхід будинків, які розташовані неподалік місця вчинення злочину, допитано понад 1300 осіб, встановлено та відпрацьовано понад 100 камер відеоспостереження, що розташовані за маршрутом руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження. Поліція відповідно до вимог Закону не може надати всю інформацію, якою володіє слідство, проте запевняємо, що робимо все, що від нас залежить, щоб встановити та затримати нападника", - резюмував він.

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".