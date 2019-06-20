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 Політика України
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Все про:ВР (4990) Слуга народу (56) Голос партія (24)

 "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допускає об'єднання цієї політсили з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив під час прямої лінії, відповідаючи на питання про те, що об'єднання з партією "Голос" - це утопія.

"Питання ж не з ким ти будеш об'єднуватися, питання - навіщо ти будеш об'єднуватися. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, співпадуть з ціннісними базисами партії "Слуга народу", то, теоретично, об'єднання можливе", - сказав він.

Крім того, на запитання, чи планується об'єднання з тими, хто вже був депутатом, він сказав: "З ким ми будемо об'єднуватися, я вам зараз не відповім. Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по дорозі".

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Згідно з даними останніх опитувань, до Верховної Ради проходять п'ять політсил, лідирує партія "Слуга народу". "Голос" Святослава Вакарчука долає 5% бар'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133244
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего не поворот, а конкретный проеб хряка. Он думал, что Голос (которого нет у Вакарчука )) ) заберет голоса у Слуги народу, но они забирают голоса у ПЕСа. За что боролся ...
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и что получится ? "Голос слуги народа " ? а если еще и Полякова подтянется то " Голос Служанки народа " ? "Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков - Цензор.НЕТ 2967
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Ничего не поворот, а конкретный ***** хряка. Он думал, что Голос (которого нет у Вакарчука )) ) заберет голоса у Слуги народу, но они забирают голоса у ПЕСа. За что боролся ...
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Откуда ты взял что они объеденятся? Вакарчук уже согласился?
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сначала почитай статью, потом комменты рисуй)))
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Надо объединяться всем проевропейским партиям: Слуге народа, Голосу, Европейской Солидарности для формирования проевропейской коалиции.
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Ху из Европейская Солидарность?Это случайно не тот ПОП которого только что прогнали ?
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100%...но насколько реально будет проевропейской "Слуга народа"...это вопрос... "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков - Цензор.НЕТ 848
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этот поворот называется идем на ОП. Этого стоит ожидать в свету всех событий-от Конституции с ее нарушением до провального турне по Европе.
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Ви нагадали мені одне прислів"я. Не хвались на рать идучи, а хвались идя с рати. "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков - Цензор.НЕТ 7235
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Голос проглотит весь протестный лекторат слуги урода и с ними останутся лишь ценители квартала и рассмеши гомика, а это 3% или 8 кресел в ВР
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и что получится ? "Голос слуги народа " ? а если еще и Полякова подтянется то " Голос Служанки народа " ? "Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков - Цензор.НЕТ 2967
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Полякову на надо, а то получится ма нда Слуге народа. )))
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Якобы надеются таким образом у хряка голоса забрать.
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В цьому випадку прізвище Разумков асоціюється з прізвищем Лопушков.
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пинчук и коломойский = коалиция. Два олигарха будут править страной не забывая про еще двух друзей (ахметка и фирташ) а "патриоты" щыро будут верить, что воры и бандиты грабившие страну всю её новейшую историю - дадут ей толчок к процветанию.... петя хоть немного наплыв этих тварей сдерживал а после победы клоуна - полезло говно со всех щелей, всех сортов. Классический реванш
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Не лезьте в Голос со своей долбанной рыгобандой ************
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Вот будет смешно, если Голос даст согласие на коалицию.
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секта штейна сразу умножит все на ноль если свяжется со свиносявкой.
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Ничего удивительного, общие либеральные ценности.
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Русакязичнайа чєлюсть з підкоченими очима.
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все легко прогнозируемо. скорее всего так и будет, Слуга, БЮТ и Голос в коалиции, ПЕС и жопоблок в опозиции
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конечно, пинчук с коломойским объединятся аж бегом, чего уж там, на пару дербанить Украину веселее.....
нет слов, дебилы усадили в кресло марионетку олигарха и уже скоро утыкают марионетками всю раду.... это конец, олигархи победили, в этой стране ничего не светит, можно уже без доли сомнений уезжать... к сожалению.
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Эта лупоглазая жаба решила сбить рейтинг Голоса?)))
ЗЕ кондомия может объединися только с Бабусей Жулей и ЖопоБлоком!)))
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"Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков - Цензор.НЕТ 1102Первая сессия Верховной рады нового созыва..
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Не надо писеть - в новый созыв явно не проходит ни Поплавский , ни Ляшко , ни Гаврилюк , так шо с главными клоунами явно будет недобор .
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Вполне возможно. Славик тоже налегает на риторику про внутренние проблемы и неподтвержденную историческими примерами теорию о том, что построенный рай в Украине, очень поможет вернуть оккупированные территории.
И референдумы ему нравятся.
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на счет рая в Украине и то что дамбасня и крысня потом потянутся так это типичные шыкаладные похрюкивания на протяжении 5 лет. Еще конечно мычание свиновальцмана о мыролюбстве и о том что тамжынашилюди.
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Музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук считает, что власти должны создать в Украине «сказку», чтобы жители временно оккупированных территорий захотели скорее вернуться под контроль правительства. Об этом артист рассказал в интервью телеканалу «Украина».

https://inforesist.org/vakarchuk-zayavil-chto-zhitelej-okkupirovannogo-donbassa-mozhno-vernut-skazkoj/
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Почему-то жители Северной Кореи долгое время никак не в состоянии оценить уровень жизни в Южной. "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков - Цензор.НЕТ 7508
Или причины их разделения и НЕ воссоединения все-таки другие?
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Для этого нужно спросить Вакарчука...
А хотелки Разумкова...это его влажные детские мечты)))
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Разумков фантазує. Бо по-перше - "Голос" - партія проукраїнська, а "Слуга без рода" - космополітична ( не буду вживати прокацапське, бо це дійсно не відповідає дійсності), по друге - електорат "Голосу" - високоосвічені патріоти, які бояться радикалізму. Електорат "Слуги" - люмпенізоваеий пролетарій і орієнтований на споживання громадянин, який теж не приймає радикалізм. Неприйняття радикалізму не може поєднати ці різноцільові аудиторії. Тому про об'єднання у коаліцію мова йти не може.
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вони тебе позвуть обовязково в якості іксперда на свої перемовини про коаліцію
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Голос это тот же слуга народа, только в вышиванке. Конечно, возможно.
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С этим слугой народа через пару лет мы и не заметим как вернулись в кацапское ярмо. Ну что же, зебильное население этого и заслуживает
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В Україні рейтинги залежать від того, чи подобається комусь хтось чи ні в обличчя. Ідейності чи діяльності ні від Слуги ні від Голосу й не пахне. А комусь взагалі подобається прізвище. Наприклад Бойко - бойове. То голосують за Бойка. То за фільм, то за пісню. Як не об'єднай - отримаєш фігню.
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Главное рыгов не допустить. И потвор типа парашенки.
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там у ругоаналов и своих мародеров хватает?
Там есть кому воровать?
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Зебильная команда узеленского таким образом хочет дискредитировать Голос.
Думаю, Вакарчук должен публично послать их на хер.
Иначе останутся для голосования только ЕС и РНС!
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щоб дискредитувати - треба якісь кредити мати.
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Та всі разом заспівають дитячу пісеньку!

В тpаве сидел кузнечик, В тpаве сидел кузнечик,
Совсем как огуpечик Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе Совсем как огуречик,
Представьте себе, представьте себе Зелененький он был
Он ел oдну лишь травку, Он ел oдну лишь травку,
Hе кушал и кoзявку Hе кушал и кoзявку И с мухами дружил.
Представьте себе, представьте себе Hе кушал и кoзявку
Представьте себе, представьте себе И с мухами дружил.
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но вот пришла лягушка,
звизда как раскладушка...
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Якщо Вакарчук підтвердить слова Разумкова, то багато хто не буде голосувати за "Голос".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков
 
 
 
 
 
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