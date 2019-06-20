 "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив під час прямої лінії, відповідаючи на питання про те, що об'єднання з партією "Голос" - це утопія.
"Питання ж не з ким ти будеш об'єднуватися, питання - навіщо ти будеш об'єднуватися. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, співпадуть з ціннісними базисами партії "Слуга народу", то, теоретично, об'єднання можливе", - сказав він.
Крім того, на запитання, чи планується об'єднання з тими, хто вже був депутатом, він сказав: "З ким ми будемо об'єднуватися, я вам зараз не відповім. Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по дорозі".
Згідно з даними останніх опитувань, до Верховної Ради проходять п'ять політсил, лідирує партія "Слуга народу". "Голос" Святослава Вакарчука долає 5% бар'єр.
нет слов, дебилы усадили в кресло марионетку олигарха и уже скоро утыкают марионетками всю раду.... это конец, олигархи победили, в этой стране ничего не светит, можно уже без доли сомнений уезжать... к сожалению.
ЗЕ кондомия может объединися только с Бабусей Жулей и ЖопоБлоком!)))
И референдумы ему нравятся.
https://inforesist.org/vakarchuk-zayavil-chto-zhitelej-okkupirovannogo-donbassa-mozhno-vernut-skazkoj/
Или причины их разделения и НЕ воссоединения все-таки другие?
А хотелки Разумкова...это его влажные детские мечты)))
Там есть кому воровать?
Думаю, Вакарчук должен публично послать их на хер.
Иначе останутся для голосования только ЕС и РНС!
В тpаве сидел кузнечик, В тpаве сидел кузнечик,
Совсем как огуpечик Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе Совсем как огуречик,
Представьте себе, представьте себе Зелененький он был
Он ел oдну лишь травку, Он ел oдну лишь травку,
Hе кушал и кoзявку Hе кушал и кoзявку И с мухами дружил.
Представьте себе, представьте себе Hе кушал и кoзявку
Представьте себе, представьте себе И с мухами дружил.
звизда как раскладушка...