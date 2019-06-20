 "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив під час прямої лінії, відповідаючи на питання про те, що об'єднання з партією "Голос" - це утопія.

"Питання ж не з ким ти будеш об'єднуватися, питання - навіщо ти будеш об'єднуватися. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, співпадуть з ціннісними базисами партії "Слуга народу", то, теоретично, об'єднання можливе", - сказав він.

Крім того, на запитання, чи планується об'єднання з тими, хто вже був депутатом, він сказав: "З ким ми будемо об'єднуватися, я вам зараз не відповім. Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по дорозі".

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Згідно з даними останніх опитувань, до Верховної Ради проходять п'ять політсил, лідирує партія "Слуга народу". "Голос" Святослава Вакарчука долає 5% бар'єр.