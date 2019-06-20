 "Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі Віктора Гандзюка главі держави, який він опублікував у Facebook.

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", - написав він.

"Балотуючись, Володимире, ви вимагали у Петра Порошенка покарати вбивць Каті. Сьогодні Президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть.



Позавчора Каті виповнилось би тридцять чотири...", - додав Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків у справі Гандзюк, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Також він нагадав, що було "підписано принизливі угоди з виконавцями, угоди з примусу, бо немає доказів": "Місцева поліція їх не збирала, а ті, що зібрала - знищила. У поліції ніхто не покараний. Навпаки, генеральські зірки на погонах. На забаганку прокурорів безпідставно змінено статті звинувачення, бо прокурорам так простіше, вигідніше. Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда.

Організатор за кордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент".

"Що далі? Прокуратура посилає в СБУ. СБУ киває на прокуратуру. Ніби бракує фактів, чи повноважень.

Та ні. Як завжди в нашому суспільстві бракує політичної волі. Всі чекають на думку президента", - додав Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.



