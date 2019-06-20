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 "Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявив про необхідність проведення закритої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перебігу розслідування вбивства його доньки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі Віктора Гандзюка главі держави, який він опублікував у Facebook.

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", - написав він.

"Балотуючись, Володимире, ви вимагали у Петра Порошенка покарати вбивць Каті. Сьогодні Президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть.

Позавчора Каті виповнилось би тридцять чотири...", - додав Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків у справі Гандзюк, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Також він нагадав, що було "підписано принизливі угоди з виконавцями, угоди з примусу, бо немає доказів": "Місцева поліція їх не збирала, а ті, що зібрала - знищила. У поліції ніхто не покараний. Навпаки, генеральські зірки на погонах. На забаганку прокурорів безпідставно змінено статті звинувачення, бо прокурорам так простіше, вигідніше. Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда.

Організатор за кордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент".

"Що далі? Прокуратура посилає в СБУ. СБУ киває на прокуратуру. Ніби бракує фактів, чи повноважень.

Та ні. Як завжди в нашому суспільстві бракує політичної волі. Всі чекають на думку президента", - додав Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Без камер і журналістів: батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч 01
Без камер і журналістів: батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133243
 
   
 Топ коментарі
 
Мне кажется, он зря делает ставку на закрытую встречу. Нужно открытое обращение делать. "Без камер и журналистов": отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече - Цензор.НЕТ 5157
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А эта встреча нужна. Я думаю там всплывет много вопросов про совместный бизнес херсонских властей и крымских. Этот бизнес процветает именно сейчас.
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Откритий лист для закритої зустрічі.
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Мне кажется, он зря делает ставку на закрытую встречу. Нужно открытое обращение делать. "Без камер и журналистов": отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече - Цензор.НЕТ 5157
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А эта встреча нужна. Я думаю там всплывет много вопросов про совместный бизнес херсонских властей и крымских. Этот бизнес процветает именно сейчас.
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Я так думаю, что ЗЕ уже известно больше , чем Виктору Ганзюку ... Ибо получает инфу с куда более разнообрзных источников .

У отца Кати предвзятое отношение было к местным властям ещё до нападения на дочку .
Катя многие свои посты писала весьма эмоционально и под влиянием "мне так кажется" или "люди говорят" . На Мангера у неё особый зуб был, бо с его приходом её выжили из "Батькивщины" , в которой она была более 12 лет . А Мангер только пришёл и сразу стал местным головой осередка .

Но личный конфликт , личная неприязнь ещё не может быть мотивом для столь садисткого преступления , сколь же глупого и бессмысленного . С привлечением десятка исполнителей и свидетелей .
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Эта встреча абсолютно лишена смысла. Если презик на своем месте, значит, он и так держит дело под контролем, и говорить не о чем. Если нет - тогда говорить не с кем.
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Батя собрался кого-то слить, а так как некоторые из них ещё при власти - просит закрытую встречу
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у лотка с шаурмой "Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч - Цензор.НЕТ 5745 Или хочет втихаря пырнуть нашего великого Зеленина, пока охраны не будет? Хитёр...
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Да соевый ты обсолютно прав,он специально без свидетелей хочет убить Президента
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Закрытые встречи? Сам хочет признаться в чем-то?
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3 ч.


"Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч - Цензор.НЕТ 99

Володимир Зеленський Доброго дня. Давайте зустрінемось в АП. З вами з'єднається Марія.

19
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Откритий лист для закритої зустрічі.
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Безкарність замовників надає енергії новим злочинам проти активістів.
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Ну зустрінуться, ну пообіцяє там щось ,чесно-об"єктивно-невідкладно.Чи октивісти оптом продатися хочуть ?Нехай перемикаються на нове "Хто замовив Комарова ?" ,головне-спонсора знайти.
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Помер херсонський журналіст Комаров, що боровся з корупцією в місті. Де протести активістів, де мітинг під будинком мвс та адміністрацією президента, де нескінченні токшоу на тб, де заяви політиків, де акці нацдружин ? Чому президент не бере розслідування під особистий контроль ?
Можливо, не було команди від сценаристів ?
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"Странный какой-то народ у меня", - думает слуга. "Хочешь встретиться, покупай билетик и приходи на "Вечерний квартал". Но, это... Без камер там ну, никак низзя" "Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч - Цензор.НЕТ 2400
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При всем уважении к чувствам отца, открытое письмо о проведении закрытой встречи смахивает на часть какого-то долгоиграющего шоу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч
 
 
 
 
 
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