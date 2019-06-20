 Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
Волкер закликав РФ співпрацювати зі слідством і дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН № 2166 від 2014 року. Він зажадав від Росії гарантій, що всі обвинувачені постануть перед лицем правосуддя.
"Росії час покласти край її брехні щодо збитого літака MH17 і припинити свою безпардонну кампанію з дезінформації", - заявив він.
Нагадаємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.
СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.
Это же бред, чтоб паРаша не врала.
Я такого же мнения . Я думал , шо я один такой . Тут весь Цензор молится на этого Волкера
Россияняне не попадут в обещанный им путяным рай?
Кремль по задумке должен испугаться и исправиться.
Только пока плохо получается.
Если кремль не исправится то что будет?
Признают рашку террористом и вышлют воиска как против игила?
Не вышлют.У рашки есть ядерное оружие,а у игила нет.
Это есть две большие разницы.
И пока не будет расследование сговора Обамки с рашкой по разоружению Украины в рамках подготовки к агрессии в 2014 году делов вообще не будет.
Зная нравы истеблишмента Европы (Шредер, Саркози, Берлускони) они бы с удовольствием забыли историю с Боинг МН17, но.. есть благословенная богом Америка, которая не дает этим курвам стать конченными **********.
Боже, храни Америку и её народ!
Призвал? Вот молодец. А где озабоченность?
Без озабоченности твои призывы и обеспокоенности не возымеют эффекта.
ИМХО этот вариант - непроходной (потеря "ЛДНР" означает полный разгон всего "силового блока" с люстрацией и заменой на новые кадры, то есть то на что не решился даже Хрущ). Значит, легенда про "настамнет" продолжится, до 2020-го года, на который намечен суд. Как-то так.
кремлёвские ватники просто нищеброды и жмоты.
Денюшку выплатить - их просто жжаба давит, кроме того денех нет и они держатся.