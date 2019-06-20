 Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Волкер закликав РФ співпрацювати зі слідством і дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН № 2166 від 2014 року. Він зажадав від Росії гарантій, що всі обвинувачені постануть перед лицем правосуддя.

"Росії час покласти край її брехні щодо збитого літака MH17 і припинити свою безпардонну кампанію з дезінформації", - заявив він.

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Нагадаємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.