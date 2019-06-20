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 Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17

Спецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер закликав Росію "припинити безпардонну кампанію дезінформації" щодо причин катастрофи літака рейсу МН17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Волкер закликав РФ співпрацювати зі слідством і дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН № 2166 від 2014 року. Він зажадав від Росії гарантій, що всі обвинувачені постануть перед лицем правосуддя.

Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17 01

"Росії час покласти край її брехні щодо збитого літака MH17 і припинити свою безпардонну кампанію з дезінформації", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія закликала Росію співпрацювати з прокуратурою Нідерландів із розслідування загибелі МН17

Нагадаємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133238
 
   
 Топ коментарі
 
А прекратить скунса вонять Волкер не призвал?
Это же бред, чтоб паРаша не врала.
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Москва бреше, як дихає. А їй пропонують не брехати, значить задихнутись.
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Абдалла‏ @turkmendagz



Зная нравы истеблишмента Европы (Шредер, Саркози, Берлускони) они бы с удовольствием забыли историю с Боинг МН17, но.. есть благословенная богом Америка, которая не дает этим курвам стать конченными пидарасами.
Боже, храни Америку и её народ!
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А прекратить скунса вонять Волкер не призвал?
Это же бред, чтоб паРаша не врала.
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Бен Ладена смогли же ликвидировать,если захотели , пустой скулёж ...
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США, как и весь демократический мир, считает, что Московия должна сознаться в преступлении и написать чистосердечное признание.
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Да просто тут всё ребята. Есть у каждого в доме в унитазе. Где водяная пробка защищает жителей от канализации. Вбить параше в пасть кляп и не будет вонять. Омерика чего забыла или разучилась это делать. Пусть вкушает вонидло пока не вспомнит. Наше дело заткнуть местную канализацию типа Г+Г Мы могли, в принципе и ******** тампекс в понторезку сунуть, но нужно, чтоб кто то держал скотиняку
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" Это же смешно "

Я такого же мнения . Я думал , шо я один такой . Тут весь Цензор молится на этого Волкера Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17 - Цензор.НЕТ 9580
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Москва бреше, як дихає. А їй пропонують не брехати, значить задихнутись.
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Це порожні балачки, рашка завжди вела себе як бидло, вона завжди бреше і вбиває. Про щось її просити лише себе принижувати, лише діями до кацапів щось доходить.
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А они считают что Вы лжете, да и нет у Вас доказательств. Время выразить глубочайшую озабоченность.
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кацапам врать как дышать.На вранье все кгбшное шобла кремлевская держится у власти
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А то что будет?
Россияняне не попадут в обещанный им путяным рай?
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Ложь,это само естество раиси,господин Волкер,если вы ещё не поняли, кацапу сбрехать,как тебе высморкаться
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Як на мене, то Росія має продовжити брехати. Тоді на Заході нарешті зрозуміють, що Росія брехлива по природі і її потрібно тримати у вольєрі.
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Володимир Семенович, котрий Висоцький писав:"Я дышу, а значит - я люблю, я люблю, а значит - я живу!". Не хочу перефразовувати полета і барда, але для кацапів само проситься: "Я дышу, а значит - просто лгу, просто лгу, а значит - я живу!". А щодо Волкера, то він - дорослий дядько, має вигляд і поведінку розумного. Цей вишкіл у нього - досвідченого служаки спецслужб. Тому я схиляюся до думки, що Волкеру кацапів тролить.
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Та срали свинорусы на ваши призывы. Лучше бы пару пакетов санкций им впаяли
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Ну они вроде бы как играют в игру с двумя полицейскими.
Кремль по задумке должен испугаться и исправиться.
Только пока плохо получается.
Если кремль не исправится то что будет?
Признают рашку террористом и вышлют воиска как против игила?
Не вышлют.У рашки есть ядерное оружие,а у игила нет.
Это есть две большие разницы.
И пока не будет расследование сговора Обамки с рашкой по разоружению Украины в рамках подготовки к агрессии в 2014 году делов вообще не будет.
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А с чего ты взял, что Обама разоружал Украину? Мы сами ее разоружали 28 лет, я имею ввиду военную верхушку которая растаскивала армию. А с 2010 года при Януковоще еще туда и ФСБ втулили для ускорения процесса. А Кучма ***** вообще нас ядерного оружия лишил
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Абдалла‏ @turkmendagz



Зная нравы истеблишмента Европы (Шредер, Саркози, Берлускони) они бы с удовольствием забыли историю с Боинг МН17, но.. есть благословенная богом Америка, которая не дает этим курвам стать конченными **********.
Боже, храни Америку и её народ!
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Шо Волкер сделал?
Призвал? Вот молодец. А где озабоченность?
Без озабоченности твои призывы и обеспокоенности не возымеют эффекта.
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Спасибо Курт. Благодаря таким людям миру регулярно напоминают о существовании террористического государства и необходимости борьбы с режимом педофилов во главе с карликом путиным.
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Собственно, тут такое: РФ может признать что Бук ихний, и что пригнали без ведома высшего командования (такого не бывает, конечно, но лазейка оставлена), и что на данный момент есть вариант отделаться компенсациями и наказанием всего этого нижесреднего звена. Правда, встаёт проблема: РФ больше не "посредник в урегулировании", а участник конфликта. Опять же, можно списать на среднее звено, но тогда придётся прекратить валять дурака с "народными республиками", т.е. вывести с территории Донбасса 1-й и 2-й армейский корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ, выплатить репарации, запустить ООНовских миротворцев и т.д. В сущности, ставка на раскол в правящем блоке.
ИМХО этот вариант - непроходной (потеря "ЛДНР" означает полный разгон всего "силового блока" с люстрацией и заменой на новые кадры, то есть то на что не решился даже Хрущ). Значит, легенда про "настамнет" продолжится, до 2020-го года, на который намечен суд. Как-то так.
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вы же понимаете, что структура власти в раиське уголовно-криминальная. и сдача своих подельников, пусть и низшего звена в глазах других подельников будет опусканием. а опущенный паханом быть не может.
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лгать не перестанет . а участие своих военных может и признает . лет так через пятьдесят-сто . когда все забудут об этом . у Московии так всегда . сначала нет . не может быть . а потом . ну да что то там такое было но мы не виноваты это все предыдущая власть
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Когда роисся прекратит лгать, потыкайте её палочкой: скорее всего, она просто сдохла.
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Ну или в Кремле обосновался какой-то генерал Пиночетов. Что практически невероятно.
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3 миллиарда долларов 300 семьям погибших по 10 миллионов за погибшего -
кремлёвские ватники просто нищеброды и жмоты.
Денюшку выплатить - их просто жжаба давит, кроме того денех нет и они держатся.
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Це то саме шо призвати дятла не довбати ключом дерева
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