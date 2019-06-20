 Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов влаштував демарш російському депутату

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Посол України в Грузії Ігор Долгов залишив виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата С.Гаврилова на знак протесту", - йдеться у повідомленні.
Долгов заявив, що "всі українці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали - це жорсткий опір з боку Москви".
На запитання, як він оцінює той факт, що Росія є головою Міжпарламентської асамблеї православ'я, Посол України зазначив, що це рішення залежить від членів організації.
"Росія окупувала територію України і продовжує воювати і сьогодні. Сьогодні у нас один загиблий і четверо поранених військових. Це для нас Росія... Християнська релігія і церква - це мирне існування, а не окупація територій. От і все. У мене більше немає коментарів", - зазначив Долгов.
19-22 червня в Грузії триває сесія 26-ї Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я (IAO). У рамках заходу Грузію відвідало близько 100 учасників делегацій 25 країн.
За веру(православную),царя и отечество.
Такой слоган российской империи.
За веру(шаманскую),царя и отечество.
Такой слоган российской империи.
Типу разкаявся, саме так.
Чи ти своїм базіканням виправдовуєш москальських гундяєвських попів, які благословляють кацапотерористів на вбивство Українців на наших Українських землях?
Дело не в том что кто то сказал,а в действиях.
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может да, а может нет. был бы нормальный текст, не было бы "может"
\\\\Долгов заявил, что "все украинцы хотят собственную церковь Источник: https://censor.net.ua/n3133237\\\\
Вот прямо все до одного - хлебом не корми, но дай почоломкать кусок трусов какой-то рожалки, или копию копии простыни с преставившимсяя бомжем
Мало того что все правослабные страны = отстой, так обязательно нужно в этим быть первыми)
Церковь это собрание людей верующих в Христа.
Ты хочешь быть одним собранием с теми кто провозглашает себя христианами,но делает все наоборот?