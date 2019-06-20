 Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов влаштував демарш російському депутату

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посол України в Грузії Ігор Долгов залишив виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата С.Гаврилова на знак протесту", - йдеться у повідомленні.

Долгов заявив, що "всі українці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали - це жорсткий опір з боку Москви".

На запитання, як він оцінює той факт, що Росія є головою Міжпарламентської асамблеї православ'я, Посол України зазначив, що це рішення залежить від членів організації.

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"Росія окупувала територію України і продовжує воювати і сьогодні. Сьогодні у нас один загиблий і четверо поранених військових. Це для нас Росія... Християнська релігія і церква - це мирне існування, а не окупація територій. От і все. У мене більше немає коментарів", - зазначив Долгов.

19-22 червня в Грузії триває сесія 26-ї Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я (IAO). У рамках заходу Грузію відвідало близько 100 учасників делегацій 25 країн.