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 Спека і слабкий вітер: у кількох районах Києва перевищена норма забруднення повітря, - ДСНС

У Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 18 - 19 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація. - Ред.) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (жаркий характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер в приземному шарі, нічні приземні інверсії) і рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) протримаються в м.Києві до 24 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новозеландський газоаналізатор у Дніпрі не допоможе з моніторингом забруднення повітря, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133235
 
 
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та то все фігня. Київ - найкраще місто для проживання )))
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А ви порахуйтеп, скільки з одного 15-поверхового залізобетонного будинку Гройсмана й ко виливається гівна. Й зрозумієте, чому у житлових районах від будинків воняє каналізацією.
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Ой та ладно, вы еще Шанхай в жару не видели. Там смог такой, что за 10 метров нихрена не видно Спека і слабкий вітер: у кількох районах Києва перевищена норма забруднення повітря, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2702
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Ну вас з цим смогом... Приїжджайте жити в Івано - Франківськ
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В Франківську повітря чистіше це правда, та й житла у вас будується -море Спека і слабкий вітер: у кількох районах Києва перевищена норма забруднення повітря, - ДСНС - Цензор.НЕТ 104
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Почему на фото зимняя Оболонь со снегом на земле ?
Трудно найти фото смога ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСпека і слабкий вітер: у кількох районах Києва перевищена норма забруднення повітря, - ДСНС
 
 
 
 
 
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