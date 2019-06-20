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 Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко

Команда партії "Європейська Солідарність" йде в парламент, щоб реалізувати свій стратегічний план і домогтися повноправного членства України в НАТО та Європейському Союзі, - про це лідер партії Петро Порошенко заявив на зустрічі з представниками "Солідарної молоді" в Рівному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"Ми здатні боротися за мову, ми здатні боротися за віру, ми здатні боротися за децентралізацію, ми здатні боротися за енергетичну незалежність, здатні боротися за українську школу. Ми здатні боротися за Україну та її європейське майбутнє. Якщо ми не захистимо європейське майбутнє України - в України не буде ніякого майбутнього, бо повернеться лише російське минуле", - заявив Голова партії "Європейська Солідарність".

Він нагадав, що з часів здобуття Незалежності на словах багато політиків були "за" європейську та євроатлантичну інтеграцію, але ці заяви не були підкріплені жодними діями. "Тільки наша команда п’ять років тому почала справжній рух до членства в НАТО і Євросоюзі, коли український народ на Майдані зробив свій цивілізаційний вибір", - наголосив Петро Порошенко.

"Зараз європейський вибір перебуває під такою ж загрозою, як і в 2013 році. Ми знаємо, як робити європейську інтеграцію, ми знаємо, як робити нашу інтеграцію в НАТО. Нашою перемогою є те, що сьогодні ці процеси підтримують уже 70% українців, а коли мене тільки-но обрали президентом - НАТО підтримувало лише 16%, а Європейський Союз - лише 30% українців", - зазначив Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України

"Велика мета надихає. Велика мета дисциплінує. Європейська та євроатлантична інтеграція - це як їзда на велосипеді. На ньому не можна стояти. Ти або їдеш рішуче вперед - або падаєш і повзеш назад. Ми не дамо країні впасти. Ми рішуче рухаємо країну вперед. Ми будемо тим GPS-навігатором, який точно покаже дорогу, точно розповість - що робити, і не допустимо, щоб будь-хто нас обдурив солодкими співами обіцянок", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133228
 
   
 Топ коментарі
 
Кусок гавна. 5 лет воровал и теперь про велосипеды травит
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-Портнов преподаватель
-Убит Тымчук
-В Харьков проспект маньяка
-Кивалов идёт в ВР
- ФСБ МП пытается запретить ПЦУ
-Кучмо договаривается с ОРДИЛО
- Медведчук скупает телеканалы оптом
Но это ещё не реванш, ведь нужно ещё подождать, правда ведь?
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
9 ч. ·

Все 5 лет у них руки в кулак сжимались до крови от ненависти к врагу внутри страны. Скрипели зубы до хруста. У них чесались руки, они хотели придушить "затаившийся в Украине русский мир", пятую колонну кремля, посадить кернесов, трухановых, злочевских, кума путина... но никак не получалось. Прокуроры одновременно сильно болели каждый раз в самый неподходящий момент, Ирина Геращенко фотографировалась с Медведчуком, сам Медведчук стремительно развивал продажи российских нефтепродуктов в Украине, ПАП мило гостил в одесской мэрии у российского гражданина, а Кернес прикатывал на коляске на Банковую и прямо(не косвенно!) агитировал голосовать за ПАП. При новой власти - на манеже всё те же, кум путина продолжает скупать каналы, но при этом впервые за 5 лет заявил, что переходит в оппозицию к Президенту.

Так если "русский мир" в Украине за 5 лет так сохранился, укоренился, то может вы занимались имитацией борьбы с его метастазами внутри Украины, а теперь все эти вопли и сопли - по причине надвигающихся выборов и провальных рейтингов ПЕС? М?
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Те детали, что возили Гладковские, были только в России. Если Вы найдете их в Европе - честь Вам и хвала. Но
1. Скорей всего, Вы их там не найдете, либо они будут существенно дороже.
2. Не факт, что Европа продаст товар военного назначения.
3. Привезенная деталь из России +1 отремонтированный Т72 у нас и -1 возможность ремонта у РФ. Уралвагонзавод у них практически банкрот и новые детали вряд ли шлепает -99%, что воруют и продают с военных складов.

Правильно, Павло?
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какие детали ?
можно перечень, фото, описание,
может их не так тяжело самим производить ?
или пеця торгаш и только спекуляция ему в нюх ?
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Хряк, закрий свій писок!!! Ти вже все сказав і зробив, падлюко!!!!!!!!!!!
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порошенко - велосипедист. Седло под его жопу маловатое.
Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1222
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Шановни невже мы еще пять лет петю и его бестыжую компанию будем кормить за наши деньги в парламентской столовой. Эти свиньи прутся к корыту как наркоманы.Их цель заразить новый парламент корупцией. И не важно сколько их, важнно сколько милиардов они готовы потратить, чтоб снова все вернуть на круги своя.
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Serg Marco

На тему людей, которые мне забрасывают о "кредите доверия" или "не трогайте президента, смотрите сколько народа ему доверяет".
Да, мне не нравится Зеленский. Потому что он не лидер, он обслуживающий персонал, которого убедили в поддержке сильной командой, если он наденет президентские регалии. И в поддержке убедил, к слову, олигарх Коломойский. Кстати, они это и не скрывают. Звонок Вакарчуку и звонки офрэкордс по друзьям Бени на эту тему как бы наталкивают.
Да, это не впервые. Так же я относился, например, к Януковичу. И когда я занял жесткую позицию в 2010-м, мне тоже много кто рассказывал про "кредит доверия", "ну дай им шанс, это ж люди, которые по понятиям живут, много не украдут, они и с народом привыкли делиться"… ага, конечно.
Так же я отношусь и к Зеленскому. Имею право. Да, он мой президент. Но как человек он моё уважение не заслужил. И думаю ему на это пох.
Но речь о кредите доверия.
Я вам просто кое-что напомню.
Порошенко прошел не во втором туре, а в первом. С поддержкой в 54%. Почти в 2 раза больше от того, что было у Зеленского.
БПП и Народный фронт поначалу шли одним пулом, рассчитанным на один тип избирателей. Это уже потом они не поделили апельсин и пошли раздельно, что, в общем-то, не помешало им собрать 217 депутатов в ВР. 217 депутатов. Это больше того, что планирует собрать Слуга Народа. И я уверен, что это больше того, что СН сможет собрать.
Кредит доверия, говорите?
Притом что эта власть сделала ряд действительно важных реформ. Когда Зеленский разрешал в АП приходить в шортах, Порох подписывал ассоциацию с ЕС.
Напомнить вам, какой у Пороха рейтинг? У Народного фронта? Доверия к Парламенту?
Вы действительно считаете, что когда СН проведет столько мусора в ВР, это будет рабочий Парламент, и к нему не упадет доверие?
Вы критикуете Пороха за невыполненные обещания, хотя именно нынешний президент стал рекордсменом по отказам от обещаний своей же предвыборной программы.
Знаете что, разница между мной и вами, фанаты Зеленского, в том, что я как бы уже чуток в будущем, а вы еще как бы в прошлом. Я понимаю, как оно будет, и что мы в какой-то временной точке полностью сойдемся по взглядам, а вы еще нет. Только в этом наша разница.
Потому не надо мне рассказывать про "кредит доверия". Видал я его. И вы тоже.
https://tverezo.info/post/98392
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БПП и Народный фронт поначалу шли одним пулом, рассчитанным на один тип избирателей. Это уже потом они не поделили апельсин и пошли раздельно, что, в общем-то, не помешало им собрать 217 депутатов в ВР. 217 депутатов. Это больше того, что планирует собрать Слуга Народа. И я уверен, что это больше того, что СН сможет собрать.



серж марко ! ти придурок,чи всіх вважаєш за ідіотів !?


1) ти підтвердив,шо БПП з НФ НЕ могли створити коаліцію -Тому Гройсмана важко вважати повноцінним Прем"Єром,а Парубій ще може сісти за"службовий підлог"..
2)Уряд формує Коаліція,ніхто від Зе і не очікує,що він набере 50 відсотків на виборах...
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Притом что эта власть сделала ряд действительно важных реформ. Когда Зеленский разрешал в АП приходить в шортах, Порох подписывал ассоциацию с ЕС



підписання "протоколу про наміри"(асоціації) не реформа,придурок Серж Марко ! Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2219
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Вы критикуете Пороха за невыполненные обещания, хотя именно нынешний президент стал рекордсменом по отказам от обещаний своей же предвыборной программы.

ЗЕ поки що не може зняти навіть Генпрокурора по його квоті і не має жодного впливу на уряд..
лише на днях почав перепризначати голів обладміністрацій...
Через 100 днів після інагурації можна вже щось говорити про виконання обіцянок,ПРИДУРОК СЕРЖ МАРКО
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так чего ж ты от Пороха требовал то, что сейчас запрещаешь другим требовать от Зе?
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барыга пролез в первом туре благодаря шельмованию
результатов выборов
порошенко проходимец и мародёр
его результатбыл 14%
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і не допустимо, щоб будь-хто нас обдурив солодкими співами обіцянок", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Маладец! А можеш ще смішніше???
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чтоб зебланы не писали а ваты и сепарья среди 25% нет а среди 73% этого говна - половина
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вата за рыгов голосует, которых обещал и должен был посадить рошеновский сказочник
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вата смени пластинку пусть ********** тебя и их посадит
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Хряк, смени пластинку.
Эта набившая оскомину тема "мы йдемо в ЕС" уже всем надоела. Более того, нас никто туда не приглашал и даже не давал обещаний, что когда-то туда примет.
В связи с чем возникает вопрос: а так ли оно надо на самом деле?
Лозунги и посылы Хряка уже отстали от запросов общества.
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Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5042
короче смысл понятен
если кто и вывезет украинцев в ЕС
так это только Петр Алексеевич Порошенко Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7057
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В рекламах за евроинтеграцию по Порошенковски прикормленный генерал Забродский красуется и служит одновременно... У нас армию вне политике никто еще не отменял... Цирк уехал, а клоуны остались... Военный прокурор Матиос про вне политику в армии что то вякал...
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если кто забыл, напомнинаю:
БПП в харьковсовете голосовал "ЗА" присвоение проспекту им кровавого садиста маршала жукова
Именно такое вот стремление в ЕС проповедует Петрусь
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в БПП собралась самая беспринципная совлота, воров-казнокрадов. Пэровцы переодлись в вышиванки.
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побажання..

Порошенку..


бути уважнішим до бар"єру 5 відсотків..

можна ровером об нього зачепитись і впасти... Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7968
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довольно глупое сравнение, далеко не каждый велосипед упадет, если замедлит ход


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довольно глупое сравнение, Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1096 Alter Nator Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8805

а це ще велосипед?
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Ви ще забули згадати як на триколісному в дитинстві їздили. Хоча, в перекладі з латини велосипед - то швидкі ноги. Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2619
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Антип61
Заціпило Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 657 Alter Natorна лісапедах, мабуть "застрягаючий" тип за класифікацією акцентуйованих особистостей Леонгарда Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 68
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Для кого-кого, а для Пети евроинтеграция действительно произойдёт уже в самое ближайшее время. Отгавкиваться от прокуроров на судах Порошенко будет дистанционно. Скорее всего из будки заблаговременно построенной в одной из стран ЕС. Ибо эстрадиция сложный и очень небыстрый процесс.
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ви спершу сервера знайдіть, а потім ляля! бо скорше всіх людей бєні на посади посадять, та юзіка депутатом зроблять ніж накопають шось серйозне на пєцю. це ж ва не портнов і гадя які будь яку херню готові писати,аби було
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А не нужно копать на Петю что-то серьёзное. Достаточно накопать хотя бы что-то тянущее на лет 5 с конфискацией. Уже от этого он будет бежать долго и не останавливаясь.)) Эмиграцию и похудение толстого кошелька конечно не считаю достойным наказанием, но учитывая наши реалии, выдворение из страны и отправка на "политическую свалку" это уже хоть что-то.
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"выдворение из страны"? вы еще морально в совке живете?
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звичайна технологія шахрайства обіцяти світле майбутнє але потім колись через невизначений проміжок часу. 70 років йшли до комунізму. зараз вже років 20 зигзагами йдемо до єс і нато. це може треба якусь комп'ютерну гру для порохоботів віртуальний шлях до нато і єс на реактивному лісапеті. мародерів не беруть ні в нато ні в єс. що їм там робити? подомовлялися щоб тримати луценка генпрокурором до кінця виборів щоб він прикривав "тили" "команді" порошенка. петя вже був лідером антирейтингів за президентства ющенка. потім завдяки антиукраїнському президенту януковичу під час другого майдану порошенку вдалося самому пролізти в президенти.

до речі зараз відбувається щось схоже: тоді при ющенку з ним разом допомогли януковичу стати президентом а зараз порошенко допоміг медведчуку піднятись мабуть щоб потім знову вилізти на гребні революції героїчно борючись з тим самим медведчуком.
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Я, кажется, понял...
Когда Петрусь призывал строить собачьи будки, уже тогда он решил назвать свою партию ПЕС...
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И украинцы ему должны строить будки Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 235
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"Моисей водил свой народ по пустыне, прежде чем нашел благодатную землю, наш же Петрусей решил сначала из благодатной земли сделать пустыню..."
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Похоже, велик ему жена выбирала. Для тренировок.
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Так и сыплет метафорами. Уже не знает, чем и блеснуть, что выдумать- а рейтинг вожделенный все падает.
Какой ЕС с такой коррупцией, которую ты расплодил и преумножил?
Мы рухнули на последние места и по свободе слова , и по легкости ведения и защищённости бизнеса .
Предприниматели так и не смогли нормально работать и зарабатывать. Деньги , по- прежнему, зарабатывают на таможне, прокуроры ,сбу, чиновники - то есть нет никакой обещанной ни дерегуляции , ни борьбы с коррупцией.
Поэтому нет инвестиций. Были подачки, которые мы позорно выпрашивали. Это при наших - то возможностях и резервах !
В общем, от порошенко все очень сильно устали. Он надоел до тошноты.
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спокійніше..
Все показує створення Коаліції "Слуга народу-ГОЛОС"...

тобто якщо в парламент і пролізуть бариги з БПП ,то лише по мажоритарці...В у Коаліцію їх ніхто не візьме у зв"язку з непотрібністю..

І в буфеті ВР кормитись не будуть..Втрата недоторканості(Зе обіцяв) у них означає втрату будь-якої принадності депутатського статусу...
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"Втрата недоторканости" - не более чем красивые слова, предвыборное обещание без возможности его реализовать, эдакоеобещание "построить коммунизм через 20 лет". Для внесения изменения в Конституцию нужна "конституцийная бильшисть" в 300 голосов. Не меньше. Так вот 300 голосов у Зеленского не будет. Потому как ровно половина Парламента - это мажоритарщики, и уж из их рядов "дурних нема" себе самим сеппуку делать и права себе урезать. Да плюс жоппоблок, и петрусеевы свиноПЕСики, они будут против ЛЮБЫХ "интциатив ЗелИнского". И еще неизвестно, чью команду "Голос!" будет исполнять финансируемый Пинчуком и Порошенком Вакарчук...
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У зебилов процесс восприятия информации довольно круто искажен. Все лепят в кучу, и в результате получается куча дерьма. Ничего другого у них получиться не может по определению. Достаточно спросить зебилов про олигархов, которых не нужно трогать, иначе - война(это слова скомороха), МВФ, мир на Донбассе(где просто нужно перестать стрелять и все будет путем), главного зебуретку на велосипеде и все, приехали. Все сыпется, ничего этого нет и не будет. И тут вступают в действие воспаленные мозги зебуреток, в которых на все эти вопросы намертво засел один ответ: во всем виноват Порошенко. Другого ответа, в силу своего скудоумия, придумать не в состоянии. Но ведь все-равно придется умнеть. И никакое г+г не отменить эту потребность.
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И тут вступают в действие воспаленные мозги зебуреток, в которых на все
эти вопросы намертво засел один ответ: во всем виноват Порошенко.
Другого ответа, в силу своего скудоумия, придумать не в состоянии. Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6541

Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2397

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насправді ж відношення до Петрнуся таке саме, як і до путлєра, бо це один мафіозний організм
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Когда уже имя этого лицемера и лгуна перестанет склоняться во всех медиа. Оно уже ничто, но все никак этого не хочет уяснить.
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Безглузде порівняння, велосипед легко може впасти й на швидкості

Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 325
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барыга не поведал, за какие заслуги его папаша Герой Украины ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄвроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко
 
 
 
 
 
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