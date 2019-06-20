 Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"Ми здатні боротися за мову, ми здатні боротися за віру, ми здатні боротися за децентралізацію, ми здатні боротися за енергетичну незалежність, здатні боротися за українську школу. Ми здатні боротися за Україну та її європейське майбутнє. Якщо ми не захистимо європейське майбутнє України - в України не буде ніякого майбутнього, бо повернеться лише російське минуле", - заявив Голова партії "Європейська Солідарність".

Він нагадав, що з часів здобуття Незалежності на словах багато політиків були "за" європейську та євроатлантичну інтеграцію, але ці заяви не були підкріплені жодними діями. "Тільки наша команда п’ять років тому почала справжній рух до членства в НАТО і Євросоюзі, коли український народ на Майдані зробив свій цивілізаційний вибір", - наголосив Петро Порошенко.

"Зараз європейський вибір перебуває під такою ж загрозою, як і в 2013 році. Ми знаємо, як робити європейську інтеграцію, ми знаємо, як робити нашу інтеграцію в НАТО. Нашою перемогою є те, що сьогодні ці процеси підтримують уже 70% українців, а коли мене тільки-но обрали президентом - НАТО підтримувало лише 16%, а Європейський Союз - лише 30% українців", - зазначив Петро Порошенко.

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"Велика мета надихає. Велика мета дисциплінує. Європейська та євроатлантична інтеграція - це як їзда на велосипеді. На ньому не можна стояти. Ти або їдеш рішуче вперед - або падаєш і повзеш назад. Ми не дамо країні впасти. Ми рішуче рухаємо країну вперед. Ми будемо тим GPS-навігатором, який точно покаже дорогу, точно розповість - що робити, і не допустимо, щоб будь-хто нас обдурив солодкими співами обіцянок", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".