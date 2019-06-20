 Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.
"Ми здатні боротися за мову, ми здатні боротися за віру, ми здатні боротися за децентралізацію, ми здатні боротися за енергетичну незалежність, здатні боротися за українську школу. Ми здатні боротися за Україну та її європейське майбутнє. Якщо ми не захистимо європейське майбутнє України - в України не буде ніякого майбутнього, бо повернеться лише російське минуле", - заявив Голова партії "Європейська Солідарність".
Він нагадав, що з часів здобуття Незалежності на словах багато політиків були "за" європейську та євроатлантичну інтеграцію, але ці заяви не були підкріплені жодними діями. "Тільки наша команда п’ять років тому почала справжній рух до членства в НАТО і Євросоюзі, коли український народ на Майдані зробив свій цивілізаційний вибір", - наголосив Петро Порошенко.
"Зараз європейський вибір перебуває під такою ж загрозою, як і в 2013 році. Ми знаємо, як робити європейську інтеграцію, ми знаємо, як робити нашу інтеграцію в НАТО. Нашою перемогою є те, що сьогодні ці процеси підтримують уже 70% українців, а коли мене тільки-но обрали президентом - НАТО підтримувало лише 16%, а Європейський Союз - лише 30% українців", - зазначив Петро Порошенко.
"Велика мета надихає. Велика мета дисциплінує. Європейська та євроатлантична інтеграція - це як їзда на велосипеді. На ньому не можна стояти. Ти або їдеш рішуче вперед - або падаєш і повзеш назад. Ми не дамо країні впасти. Ми рішуче рухаємо країну вперед. Ми будемо тим GPS-навігатором, який точно покаже дорогу, точно розповість - що робити, і не допустимо, щоб будь-хто нас обдурив солодкими співами обіцянок", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".
1. Скорей всего, Вы их там не найдете, либо они будут существенно дороже.
2. Не факт, что Европа продаст товар военного назначения.
3. Привезенная деталь из России +1 отремонтированный Т72 у нас и -1 возможность ремонта у РФ. Уралвагонзавод у них практически банкрот и новые детали вряд ли шлепает -99%, что воруют и продают с военных складов.
Правильно, Павло?
можно перечень, фото, описание,
может их не так тяжело самим производить ?
или пеця торгаш и только спекуляция ему в нюх ?
На тему людей, которые мне забрасывают о "кредите доверия" или "не трогайте президента, смотрите сколько народа ему доверяет".
Да, мне не нравится Зеленский. Потому что он не лидер, он обслуживающий персонал, которого убедили в поддержке сильной командой, если он наденет президентские регалии. И в поддержке убедил, к слову, олигарх Коломойский. Кстати, они это и не скрывают. Звонок Вакарчуку и звонки офрэкордс по друзьям Бени на эту тему как бы наталкивают.
Да, это не впервые. Так же я относился, например, к Януковичу. И когда я занял жесткую позицию в 2010-м, мне тоже много кто рассказывал про "кредит доверия", "ну дай им шанс, это ж люди, которые по понятиям живут, много не украдут, они и с народом привыкли делиться"… ага, конечно.
Так же я отношусь и к Зеленскому. Имею право. Да, он мой президент. Но как человек он моё уважение не заслужил. И думаю ему на это пох.
Но речь о кредите доверия.
Я вам просто кое-что напомню.
Порошенко прошел не во втором туре, а в первом. С поддержкой в 54%. Почти в 2 раза больше от того, что было у Зеленского.
БПП и Народный фронт поначалу шли одним пулом, рассчитанным на один тип избирателей. Это уже потом они не поделили апельсин и пошли раздельно, что, в общем-то, не помешало им собрать 217 депутатов в ВР. 217 депутатов. Это больше того, что планирует собрать Слуга Народа. И я уверен, что это больше того, что СН сможет собрать.
Кредит доверия, говорите?
Притом что эта власть сделала ряд действительно важных реформ. Когда Зеленский разрешал в АП приходить в шортах, Порох подписывал ассоциацию с ЕС.
Напомнить вам, какой у Пороха рейтинг? У Народного фронта? Доверия к Парламенту?
Вы действительно считаете, что когда СН проведет столько мусора в ВР, это будет рабочий Парламент, и к нему не упадет доверие?
Вы критикуете Пороха за невыполненные обещания, хотя именно нынешний президент стал рекордсменом по отказам от обещаний своей же предвыборной программы.
Знаете что, разница между мной и вами, фанаты Зеленского, в том, что я как бы уже чуток в будущем, а вы еще как бы в прошлом. Я понимаю, как оно будет, и что мы в какой-то временной точке полностью сойдемся по взглядам, а вы еще нет. Только в этом наша разница.
Потому не надо мне рассказывать про "кредит доверия". Видал я его. И вы тоже.
https://tverezo.info/post/98392
серж марко ! ти придурок,чи всіх вважаєш за ідіотів !?
1) ти підтвердив,шо БПП з НФ НЕ могли створити коаліцію -Тому Гройсмана важко вважати повноцінним Прем"Єром,а Парубій ще може сісти за"службовий підлог"..
2)Уряд формує Коаліція,ніхто від Зе і не очікує,що він набере 50 відсотків на виборах...
підписання "протоколу про наміри"(асоціації) не реформа,придурок Серж Марко !
ЗЕ поки що не може зняти навіть Генпрокурора по його квоті і не має жодного впливу на уряд..
лише на днях почав перепризначати голів обладміністрацій...
Через 100 днів після інагурації можна вже щось говорити про виконання обіцянок,ПРИДУРОК СЕРЖ МАРКО
результатов выборов
порошенко проходимец и мародёр
его результатбыл 14%
Маладец! А можеш ще смішніше???
Эта набившая оскомину тема "мы йдемо в ЕС" уже всем надоела. Более того, нас никто туда не приглашал и даже не давал обещаний, что когда-то туда примет.
В связи с чем возникает вопрос: а так ли оно надо на самом деле?
Лозунги и посылы Хряка уже отстали от запросов общества.
короче смысл понятен
если кто и вывезет украинцев в ЕС
так это только Петр Алексеевич Порошенко
БПП в харьковсовете голосовал "ЗА" присвоение проспекту им кровавого садиста маршала жукова
Именно такое вот стремление в ЕС проповедует Петрусь
Порошенку..
бути уважнішим до бар"єру 5 відсотків..
можна ровером об нього зачепитись і впасти...
а це ще велосипед?
Заціпило Alter Natorна лісапедах, мабуть "застрягаючий" тип за класифікацією акцентуйованих особистостей Леонгарда
до речі зараз відбувається щось схоже: тоді при ющенку з ним разом допомогли януковичу стати президентом а зараз порошенко допоміг медведчуку піднятись мабуть щоб потім знову вилізти на гребні революції героїчно борючись з тим самим медведчуком.
Когда Петрусь призывал строить собачьи будки, уже тогда он решил назвать свою партию ПЕС...
Какой ЕС с такой коррупцией, которую ты расплодил и преумножил?
Мы рухнули на последние места и по свободе слова , и по легкости ведения и защищённости бизнеса .
Предприниматели так и не смогли нормально работать и зарабатывать. Деньги , по- прежнему, зарабатывают на таможне, прокуроры ,сбу, чиновники - то есть нет никакой обещанной ни дерегуляции , ни борьбы с коррупцией.
Поэтому нет инвестиций. Были подачки, которые мы позорно выпрашивали. Это при наших - то возможностях и резервах !
В общем, от порошенко все очень сильно устали. Он надоел до тошноты.
Все показує створення Коаліції "Слуга народу-ГОЛОС"...
тобто якщо в парламент і пролізуть бариги з БПП ,то лише по мажоритарці...В у Коаліцію їх ніхто не візьме у зв"язку з непотрібністю..
І в буфеті ВР кормитись не будуть..Втрата недоторканості(Зе обіцяв) у них означає втрату будь-якої принадності депутатського статусу...
И тут вступают в действие воспаленные мозги зебуреток, в которых на все
эти вопросы намертво засел один ответ: во всем виноват Порошенко.
Другого ответа, в силу своего скудоумия, придумать не в состоянии.