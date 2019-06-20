 9 вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста проїхало на окуповану територію Донбасу, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
"Для жителів тимчасово окупованого Донбасу спрямовані продуктові набори загальною масою 179,98 тонни", - йдеться в повідомленні.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
"Для жителів тимчасово окупованого Донбасу спрямовані продуктові набори загальною масою 179,98 тонни", - йдеться в повідомленні.
Там наверное в его филиале отвечающим за это направление одни россияне....
А Украина наблюдает все 5 лет... - эй быки.., чего вы встали?...