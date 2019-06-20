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Все про:Медведчук (400) нафта (104) Росія (17590) Марченко (26)

 Дружина Медведчука збільшила частку в нафтобізнесі в Росії та змінила партнера. ДОКУМЕНТ

Дружина глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює вже не 50, а 61% російської компанії "НЗНП Трейд", яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Її бізнес-партнер, компанія бізнесмена аграрія Сергія Кислова, вийшов із співзасновників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" із посиланням на реєстр юридичних осіб Росії.

Раніше у розслідуванні "Нафта для куми Путіна" йшлося про те, як дружина Медведчука отримала під контроль компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

Зміни серед засновників підприємства "НЗНП Трейд" відбулися наприкінці травня 2019 року. 23 травня частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, зросла з 50,1% до 61%.

Частка в "НЗНП Трейд" Наталії Лавренюк зросла із 14,9% до 25%. А компанії з орбіти російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова ООО "Развитие" та ООО "Дол" вийшли зі співзасновників.

Станом на 19 червня 2019 року частки підприємства розподілилися таким чином: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталія Лавренюк – 25% та АО "Фінконсалтпро" – 14%.

Станом на кінець травня структура кіпрських фірм не змінювалася – бенефіціаром значилася Оксана Марченко.

Дружина Медведчука збільшила частку в нафтобізнесі в Росії та змінила партнера 01

Наталія Лавренюк – не чужа людина родині Медведчука-Марченко. Відповідно до даних джерел журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним приватним літаком напряму з Києва до Анапи.

АО "Фінконсалтпро" – новий бізнес-партнер родини Медведчука-Марченко у нафтовому бізнесі. Відповідно до даних російського реєстру, компанією володіє її директор – Ніколян Родіон Гургенович.

Нафтовий бізнес – новий напрямок для Родіона Ніколяна. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником низки аероклубів у Росії, також досі є співзасновником "Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення".

Дружина Медведчука збільшила частку в нафтобізнесі в Росії та змінила партнера 02
Нафтовий бізнес - новий напрямок для Ніколяна Родіона, до останнього часу він займався популяризацією малої авіації в РФ

​Журналістам "Схем" не вдалося отримати коментар від Родіона Ніколяна щодо бізнес-партнерства з родиною Віктора Медведчука. На повідомлення в месенджерах та дзвінки він не відповів.

Компанія "НЗНП Трейд" не знайшла часу для коментаря керівництва через зайнятість та постійні наради.

У вересні 2018 року "Схеми" повідомили, що дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка перемогла у конкурсі на право видобувати нафту на Гавриківському родовищі в Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації. Це одне з трьох найбільших російських нафтогазових родовищ. Сумарні запаси нафти оцінюють у 123,7 мільйона тонн газу – у 3439 мільйонів кубічних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука заявила, що без російської мови українці перетворяться на "німе плем'я третього сорту"

Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна – раніше підтвердив, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко є власницею бізнесу в Росії.

"Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої "улюблені" американці в березні 2014 року запровадили стосовно мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині", – заявив Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами кума Путіна, інформація в розслідуванні "Схем" здебільшого відповідає дійсності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133226
 
 
 Топ коментарі
 
"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марта 2014 г. ввели в отношении меня санкции."

Как бы это подсказать "любимым американцам", что их санкции не вполне работают и их нужно распространить и на супругу этого подонка...
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Надо заголовок давать так: "Супруга Медведчука что-то увеличила и сменила партнера. ФОТО " Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 7352
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С учетом что все бумаги на нее могла бы и полового партнера сменить Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 7785
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Надо заголовок давать так: "Супруга Медведчука что-то увеличила и сменила партнера. ФОТО " Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 7352
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Так как развиваются события, большая вероятность что осенью будет какая-то заварушка или после выборов когда вскроется все консервы...
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С учетом что все бумаги на нее могла бы и полового партнера сменить
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Там заменять нечего, надо просто заполнить вакантное место.
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Все это фигня главное что закончилась эпоха бедности 🙋🙋🙋
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а никто и не обещал, что эпоха бедности закончится для всех...
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Само собой разумеется главное что она закончилась для 73 процентов и теперь таки они будут богаты и счастливы
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"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марта 2014 г. ввели в отношении меня санкции."

Как бы это подсказать "любимым американцам", что их санкции не вполне работают и их нужно распространить и на супругу этого подонка...
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Это работа наших государственных органов,мид в первую очередь.Если конечно есть у них на это установка от власти,а если нет только блаблабла то вот и результат
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Да, американцам надо срочно что-то вводить супруге Медведчука. Гусары, ни слова о **е!
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Вы слышали потрясающую новость, что по распоряжению президента Зеленского сейчас проводят обыски в офисах и домах открытого московского агента Медведчука и его пособников?
Возможно в этой связи и его партнера Порошенко возьмут за жабры...., и Новинских и Шуфричей всяких....

Не слышали?
Я тоже...
Лохи... Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 5764


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При Порошенко такого не было! Обыски у Медведчука проводились регулярно! Он даже специально для этого заезжал вечерами к Петру Лексеичу домой!
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Так Порох бизнес-партнер ***** и друг мертвечука. С ним все понятно. Но сейчас ведь новый молодой и честный приЗедент который всех врагов взял за жабры! Не правда ли зебилы?
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ну теперь зеленский проводит личный досмотр коломойского... ну и нравы
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Гнида увеличила долю в российском бизнесе, её муж-подонок увеличил долю росспропаГОНДОНА в эфире Украины , купил телеканал ЗИК.
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Мертвечук - кошелёк кремлёвского Хама за долю малую.Моё мнение. Хаму выгодно со всех сторон.Мертвечук у нас должен стать Ходорковским.Сесть на долгие года,за полстолетние преступления против украинского народа.Оксанка его кинет,как лоха!
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Какое-то идиотское сравнение Ходорковского с этим упырем.
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да они кичатся и в наглую издеваются...интересно Ханты-Мансы знают, кто владеет ихней нефтью...?
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междупрочим, те, которых совок не споил, остались нормальными добрыми людьми. дети природы. только природу эту ***** с кумамы скоро совсем уничтожат ((
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Зе должен перенять опыт путина,и забрать ТВ под своё управление,и разобраться с олигархами,или просто они его съедят..)))
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Посмотрим после выборов,думаю что подавятся..
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"Хорошая работа" и хорошо оплачивается. ( ВВ Пуктин)
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зато как на украинском чисто ромовляе!)))
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путин лихо разобрался с Гусинским(НТВ),Березовским (ОРТ),Лесневский (Рен ТВ) и т.д.
И не одна западная падла не вякнула..
Вывод: Забрать у олигархов все рычаги власти, и в т.ч. финансовые..
Где моя премия?
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Путин лихо разобрался с олигархами, после чего экономика Рашки, на тот момент страны банкрота, выросла в 10 раз за 10 лет. Украине тоже нужен кто-то с яйцами, а не с вертлявым языком.
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разобрался...или подмял под себя... да выросла ... подготовил вымя для дойки... потом сообразил что спросят доколе... сразу вертикаль власти... законы под себя и все ... бараны на стойловом содержании и если только вздумают блеять не в тему умоет тварей кровью и все по закону... дружки рядом кооператив озеро захватил всю территорию и ресурсы... а чудить это плешивое недоразумение начало от того что уверовало в свою безнаказанность да кто смеет вякнуть... немцовых сразу в расход ... остальные стадо... представьте если этот кусок дерьма спустил в думу указ ... и ему отказали... есть кто в это поверит... эта мразь уже собирает ученный и учит их как трактовать историю... а они из того же стада баранов стойлового содержания тут не поблеешь ... мало что кормушка опустеет еще и жизни лишат... империя мать ее .. рад за кацапов...все западные санкции даже в пуп не уперлись путлеру по нанесению ущерба его выбрыками.... этот урод ведет своих баранов на заклание... они этого заслуживают...
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Да пусть хоть сам дьявол. Я помню "демократические" времена, когда ни жизнь ни права человека не стоили ровным счетом ничего. Бандитизм, коррупция, разруха, когда не воровать считалось просто неприличным. Когда только каждый 20-й мог назвать себя не нищим. Когда в стране каждый год людей становилось на миллион меньше. Когда мы студентами носили на свидания одну приличную куртку на четверых.)
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вы его и получили... " да хоть сам дьявол" ... фу ... раб.... что без хозяина ты в тупое голодное стадо превращаешься.. из тех если бы не путин... остальные значит в другой стране жили.. один ты голодный и забитый... я не был студентом в то время но деньги зарабатывал а не ныл ...
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ну так тем более... этот же клоун орал как вам не стыдно... и что кто пришел с ним к власти ... новые лица? так что засунь свою иронию или рассуждение в одно место
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І не потрібне ***** з його ордами на границі, якщо є 73%
Дружина Медведчука збільшила частку в нафтобізнесі в Росії та змінила партнера - Цензор.НЕТ 4568

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...и сменила партнера... А Шо мертвечук уже всё?...
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И ИМЯ ЕЙ ТОЖЕ ПОРА СМЕНИТЬ - «КОНЧИТА» ЕЙ ОЧЕНЬ ПОДОЙДЁТ.
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Лише три питання викликають легеньке роздратування:
1. Який мені щось щодо цієї по...ля...рної ...істоти?
2. За нею репортери в нужник ще не заглядають?
3. Немає інших тем для обговорення, крім того, що медведчук - Чортів Кум? - Ну ще щоб безнадійних зембі не повідку тримати тема про те, що Порошенко всіх обікрав і тому він тепер не мільярден, а мільонер?

Не надоїло?
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Всякая срань ползает по земле и обворовывает как хочет наш народ.А вы еще хотите чтоб за ними и не подсматривали, не беспокоили.Да их сук, сраной метлой гнать из Украины! Угнетает , что еще есть полудурки за них голосующие! Вот где степень одноклеточности и тупости.Так и хочется сказать таким-подползи и туфлю облобызай этим гнидам вонючим.
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"Супруга Медведчука увеличила долю"

Судя по фото, она увеличила две доли. Левую и правую...
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Чому "мертвечуки " ще громадяни України? Чому вони ще тут живуть і володіють вкраденим у України майном під час владарювання Кучми? Все конфіскувати.
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Меня очень смешит это-"жена Медведчука получила под контроль"...Что она может ? эта кукла? Бумажки все на ней -это другой вопрос.А в бизнесе она может только погавкать и подстелиться..
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Зебилы, тут много вопросов. Уже к вам. Суть сводится к следующему: почему Медведчуки не сидят, не расстреляны и не лишены гражданства(вместе или по отдельности - сами решайте)? Порох с этим не справился. Но он уже не президент. Президент - Зеленский и ему никто не мешает. Зебилы, вопрос не риторический. Так вот: почему скоморох не исправляет ошибки предшественника?
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Почитайте интервью твари Медведчука российским СМИ в период 2014-2017 годы и вопросов больше не будет. Перед нами креатура путина - такой же подонок, ублюдок и украиноненавистник.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
Также следует понимать, что попав в Парламент и став Народными Депутатами, , Медведчук и его банда кацапов-отморозков получит по квотам места в Парламентских комитетах и доступ к многим документам, с грифом "секретно". Особенно опасным представляется попадание Медведчуковских мразей в Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне, куда регулярно направляется спецслужбами Украины в том числе и разведывательная информация.
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Муж и жена - одна сатана - надо ввести санкции и против Марченко.
Она давно не ездила на маршрутке.
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Це просто вкладання грошей Путіним в українські телеканали.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДружина Медведчука збільшила частку в нафтобізнесі в Росії та змінила партнера. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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