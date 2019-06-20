 США закликають Росію притягти до відповідальності обвинувачених у катастрофі МН-17

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить повідомлення держсекретаря Майка Помпео, поширене Держдепартаментом.

"Всі обвинувачені сьогодні були членами очолюваних Росією сил на сході України. Ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися резолюції 2166 (2014 р.) Ради Безпеки ООН і забезпечити, щоб усі обвинувачені, що перебувають нині в Росії, постали перед судом", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що США "вітають сьогоднішнє оголошення про висунення обвинувачень чотирьом особам за їхню роль у збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року".

"Це важлива віха в пошуках істини, і ми, як і раніше, впевнені в професіоналізмі і здатності голландської системи кримінального правосуддя переслідувати винних справедливим і неупередженим чином. Ми повністю підтримуємо роботу голландської влади і Спільної слідчої групи (ССГ) - незалежного кримінального розслідування, очолюваного Нідерландами, Австралією, Бельгією, Малайзією та Україною", - зазначає глава зовнішньополітичного відомства США.

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Нагадаємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.