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Все про:Держдепартамент США (492) Боїнг-777 Malasia Airli... (339) Помпео (125)

 США закликають Росію притягти до відповідальності обвинувачених у катастрофі МН-17

США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH-17 і закликають Росію покарати винних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить повідомлення держсекретаря Майка Помпео, поширене Держдепартаментом.

"Всі обвинувачені сьогодні були членами очолюваних Росією сил на сході України. Ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися резолюції 2166 (2014 р.) Ради Безпеки ООН і забезпечити, щоб усі обвинувачені, що перебувають нині в Росії, постали перед судом", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що США "вітають сьогоднішнє оголошення про висунення обвинувачень чотирьом особам за їхню роль у збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року".

"Це важлива віха в пошуках істини, і ми, як і раніше, впевнені в професіоналізмі і здатності голландської системи кримінального правосуддя переслідувати винних справедливим і неупередженим чином. Ми повністю підтримуємо роботу голландської влади і Спільної слідчої групи (ССГ) - незалежного кримінального розслідування, очолюваного Нідерландами, Австралією, Бельгією, Малайзією та Україною", - зазначає глава зовнішньополітичного відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія закликала Росію співпрацювати з прокуратурою Нідерландів із розслідування загибелі МН17

Нагадаємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133221
 
 
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Закликають видати Путлєра галандцям на розправу. А мокшандія саме зараз то встає з колін!!!
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заказчик-*****. Его привлекайте! А то, как страусы, голову в песок.
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В первую очередь надо ***** в Гааге судить, а потом всех остальных, рыба гниет с головы.
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Опппипить. Все равно, что поцеловать себя в попу, или укусить себе локоть, это точно США требует от свинорусов?
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А ты пробовал себя поцеловать в попку?🤔
А что ты предлагаешь сделать? Ядерную войну начать? 🤭
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А Я хочу поладить с россией", - Трамп...каже руда підстилка *****
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надо для начала допросить и понять всю цепочку, отдания преступных приказов и оценить действия каждого, в приговоре международного суда
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