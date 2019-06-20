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Все про:G20 (64) Путін (9061) Росія (17576) Японія (169) Сі Цзіньпін (9) Трамп (1835)

 "Я хочу порозумітися з Росією", - Трамп має намір зустрітись із Путіним на полях G20

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує зустрітись із президентом РФ Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту "великої двадцятки" в Японії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я справді зустрічаюся з ними обома наступного тижня в Японії на G20", - заявив Трамп.

При цьому Трамп зазначив: "Я хочу порозумітися з Росією, і, думаю, що це станеться. Я хочу порозумітися з Китаєм, і, думаю, це станеться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133219
 
 
 Топ коментарі
 
С гитлером тоже хотели поладить
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Хотеть не вредно. Мы тоже хотим поладить с Россией уже пятый год. Что из этого вышло весь мир знает.
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Кремль строит свою государственную пропаганду на гиперлжи и гипернаглости, которые незнакомы западной цивилизации,и поэтому Запад так часто оказывается в отношении них бессильным..» -
Мачей Павлицкий польский публицист.
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Слила бы, если бы у московитов вышло построить хоть какое то подобие государства у себя, а так у них каждый день их хозяева пару русских убивают.
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еще организуйте поставки техники и оборудования по Ленд-лизу, как во время 2-й мировой...
Раша поиздержалась маленько, воюя в Украине, в Сирии и еще во многих других местах...
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Хотеть не вредно. Мы тоже хотим поладить с Россией уже пятый год. Что из этого вышло весь мир знает.
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а где ты тут Петю забыл? не порядок - не узнаю тебя
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Что бы поладить с убийцей, надо его уничтожить.
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Просто Трамп хоче налагодити стосунки, але на своїх умовах.
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путін теж хоче,але на своїх.Наприклад,обміняти Венесуелу з Сирією на Україну.
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якщо Україна десь погодиться, то так і віддадуть.
за нас боротися ніхто не буде, тому зараз і намагаються провести оті дивні опитування з визначенням ставлення до миру будь-якою ціною та дружбою з рашкою.
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"Пани сваряться, а в холопів чуби тріщать"
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Как-то вы их мягенько называете.
Кацапське гівно їм назва☹️
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Правильно, поладь там со всеми, с кем ещё не поладил.
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доня как всегда - он еще на 3й срок метнулся пропустивши 2-й... - типа народ не даст ему уйти....
я херею с етого цирка....
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Конгрес хоче визнати росію спонсором тероризму, а Трампушка хоче з ними порузумітися.Наївна людина, хіба кацапи люди? Вони тебе обведуть, використають і зроблять дурним.
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В путєна урвався терпець і дверима компромату почав затискати трампові помідори , тому той вискакуючи з штанів рве "пагаваріть" з вольдемаром .
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Неуравновешенный придурок. Слазь с трона, хватит☹️
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символично-странный сегодня какой то день. у братьев наших меньших, руцких в смысле, у их сказочного райского ***** прессконференц по ушах крепостных. а по другую сторону - у филарета сходный, но пастушеский сходняк. случайность? или синхронизация?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Я хочу порозумітися з Росією", - Трамп має намір зустрітись із Путіним на полях G20
 
 
 
 
 
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