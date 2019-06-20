 "Я хочу порозумітися з Росією", - Трамп має намір зустрітись із Путіним на полях G20

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Я справді зустрічаюся з ними обома наступного тижня в Японії на G20", - заявив Трамп.
При цьому Трамп зазначив: "Я хочу порозумітися з Росією, і, думаю, що це станеться. Я хочу порозумітися з Китаєм, і, думаю, це станеться".
Мачей Павлицкий польский публицист.
Раша поиздержалась маленько, воюя в Украине, в Сирии и еще во многих других местах...
за нас боротися ніхто не буде, тому зараз і намагаються провести оті дивні опитування з визначенням ставлення до миру будь-якою ціною та дружбою з рашкою.
Кацапське гівно їм назва☹️
я херею с етого цирка....