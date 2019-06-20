 "Я хочу порозумітися з Росією", - Трамп має намір зустрітись із Путіним на полях G20

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я справді зустрічаюся з ними обома наступного тижня в Японії на G20", - заявив Трамп.

При цьому Трамп зазначив: "Я хочу порозумітися з Росією, і, думаю, що це станеться. Я хочу порозумітися з Китаєм, і, думаю, це станеться".

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