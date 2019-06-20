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Все про:Конгрес США (251) Росія (17576) США (5112) тероризм (2064) Менендес_роберт (8) Гарднер (1)

 У Конгресі США запропонували визнати Росію державою-спонсором тероризму

Сенатор-республіканець від Колорадо і член Гельсінської Комісії США Корі Гарднер має намір домагатися ухвалення закону, відповідно до якого Держдепартамент США має визначити, чи підпадає Росія під визначення "держави-спонсора тероризму".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сенатор заявив напередодні в інтерв'ю "Голосу Америки".

Корі Гарднер, який вніс минулого року відповідний законопроект, повторно представив його вже в новому складі Конгресу США у квітні цього року. Законопроект був також підтриманий сенатором від Нью-Джерсі, демократом Бобом Менендесом.

Сам Корі Гарднер вважає, що Росія відповідає цьому визначенню.

"Подивіться на те, що Росія зробила останніми роками - вона надала допомогу режиму Асада в Сирії тоді як він вбиває невинних людей, і сама стала причетна до цих вбивств, займалася отруєннями в Європі, фактично здійснивши хімічну атаку. Це режим, який користується терором для здійснення своїх політичних цілей", - сказав сенатор в інтерв'ю.

"Я думаю, що визначення Росії як держави-спонсора тероризму пошле сигнал по всьому світу про те, що це режим, який спирається на беззаконня, що він не зупиняється перед порушенням основних норм міжнародного права, і що Сполучені Штати цього не потерплять", - пояснив Корі Гарднер.

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Рішення Держдепартаменту США про визнання країни спонсором тероризму тягне за собою низку жорстких політичних та економічних санкцій, що охоплюють контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, накладення фінансових та інших обмежень. Нині у списку країн-спонсорів тероризму чотири держави - Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.

"Я сподіваюся, що ми проведемо слухання щодо цього закону. Я очікую, що він зустріне опір, але, як і раніше, впевнений, що це важлива справа, яку ми мусимо зробити", - резюмував американський політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133218
 
   
 Топ коментарі
 
Одна из возможных причин по Тымчуку: закрытие действующих оборонных проектов в воюющей стране. Он не молчал.

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 3527

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 8174
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это не спонсор, а непосредственно государство-террорист ..
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Чем Тымчук Зеленскому мешал? Думай перед тем как писать
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Ага RQ-4 Global Hawk
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Давно пора. Теперь важно чтобы Украина не присоединилась ☹️
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Одна из возможных причин по Тымчуку: закрытие действующих оборонных проектов в воюющей стране. Он не молчал.

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 3527

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 8174
 показати весь коментар
 
 
Чем Тымчук Зеленскому мешал? Думай перед тем как писать
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это не спонсор, а непосредственно государство-террорист ..
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попадает, конечно, это ж очевидно..., странно, что при этом ихний президент собирается "поладить с Россией", нельзя поладить с маньяком-убийцей, у него другой взгляд на мир...
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Давно пора. Зробіть так, як це робив Обама - снизити ціну на нафту рівно пів року і не бун терористів, не буде війн,крові по всій планеті Земля. А разом з ними посиплються КНДР, Іран, Сірія. Зробіть це і ви принесете мир всьому світу, це тільки у ваших руках!
А так кацапи будуть брехати, роздувати війни і сунути туди своє рило на переговарах, щоб їх "тушити". Щоб їх звали, як "магучую" країну.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Конгресі США запропонували визнати Росію державою-спонсором тероризму
 
 
 
 
 
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