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 Ворог за добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення і травми, - штаб

19 червня збройні формування РФ 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- у районі населеного пункту Новотроїцьке - із гранатометів різних систем;
- двічі Лебединське - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Мар'їнка - зі стрілецької зброї;
- двічі Піски - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- чотири рази околиці Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- Павлопіль - з автоматичних гранатометів;
- двічі Богданівку - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- околиці Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 10 разів:

- район населеного пункту Новозванівка - з автоматичних гранатометів;
- поблизу Луганського - з автоматичних гранатометів;
- Зайцеве - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- Попасна - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі Кримське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Світлодарськ - із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- двічі район населеного пункту Новотошківське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Південного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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"За минулу добу один український захисник загинув, один дістав поранення і ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Павлопіль - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил на околиці Луганська з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу один український військовослужбовець дістав поранення.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення і травми, - штаб 01
Ворог за добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення і травми, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133217
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення і травми, - штаб
 
 
 
 
 
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