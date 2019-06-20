 Ворог за добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення і травми, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- у районі населеного пункту Новотроїцьке - із гранатометів різних систем;
- двічі Лебединське - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Мар'їнка - зі стрілецької зброї;
- двічі Піски - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- чотири рази околиці Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- Павлопіль - з автоматичних гранатометів;
- двічі Богданівку - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- околиці Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 10 разів:
- район населеного пункту Новозванівка - з автоматичних гранатометів;
- поблизу Луганського - з автоматичних гранатометів;
- Зайцеве - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- Попасна - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі Кримське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Світлодарськ - із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- двічі район населеного пункту Новотошківське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Південного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"За минулу добу один український захисник загинув, один дістав поранення і ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Павлопіль - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил на околиці Луганська з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
За поточну добу один український військовослужбовець дістав поранення.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.