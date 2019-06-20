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Все про:газопровід (212) ГТС (75) Польща (1826) Наїмський (1)

 Польща готова з'єднати свій газопровід з українським для надання термінової допомоги в разі потреби, - Наїмський

Польща готова запустити газопровід на 2 млрд кубометрів, який з'єднає польську газотранспортну систему з українською в Германовицях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

"Ми готові в разі потреби запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях. Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", - оголосив Наїмський.

Він також наголосив, що на цей момент Польща очікує рішення від української сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заявив про неможливість укладення контракту з Україною на європейських умовах

Нагадаємо, в Єврокомісії повідомили, що нові переговори щодо газуможуть відбутися в другій половині вересня. "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти мирову угоду і виставив умову для укладання нового контракту.

Пізніше начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт з "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.

Україна попереджає європейські країни про необхідність підготуватися до газової кризи через скепсис щодо укладання нової угоди з Росією щодо транзиту через українську ГТС до кінця дії чинних домовленостей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133216
 
   
 Топ коментарі
 
Поляки - красавчики. Не смотря на прошлые трагические события с обеих сторон они понимают, что общий враг - это одичалые из мацкальского улуса.
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Спасибо полякам. Очень правильное предложение.
А теперь неплохо услышать фио с украинской стороны, КОТОРЫЙ БУДЕТ МЕШАТЬ . И такого типа сразу в тюрьму, как агента рашки 😀😀😀
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Очень правильное решение. И всю ГТС надо развернуть из ЕС до восточной границы Украины. А подземные хранилища использовать как аккумулятор, и заполнять их весной и летом газом из ЕС для ЕС и для Украины на отопительный сезон. А параша пусть "Силу Сибири" китайцам гонит цвета хаки. И со "светомаскировкой". Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 1468 Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 1811 Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 1811
Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 7934
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Поляки - красавчики. Не смотря на прошлые трагические события с обеих сторон они понимают, что общий враг - это одичалые из мацкальского улуса.
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Красавчики просто хотят заработать на ваших проблемах с газом.
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Всегда интересно читать мокшанских неучей, Львов был в составе Польши 19 лет всего, намного меньше чем Крым в составе Украины.
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Потрібно терміново погоджуватись з поляками на з'єднання газогонів і вже починати качати газ з Польщі для перевірки потужності газогону та газокомпресорних станцій.
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полумеры, нужно вскрывать сланцевые месторождения в Западной Украине и под Славянском они самые большие в Европе. Пиндосы давно готовы, чего наши чешутся . Славянск понятно, а Западноукраинское кто мешает разрабатывать. прибыль 50 на 50, но с пиндосов всё, а с нас только лицензия на разработку, чеши помидоры и считай баблосики
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Оно то так. Но в Вашей схеме нет объяснения как воровать бабло. Не в бюджет же его отдавать. Тогда зачем это все?
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Так він є. По ньому йде росгаз до Польші і далі. Треба узгодити домовленість на реверс.
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Ето называется быть предусмотрительным.Есть единая энергосистема,будет единая газовая система,что бы не было внезапно.Когда заработают терминалы по СПГ в Польше,Литве по приёму американского газа-самое лучшее решение для реверса.Скоро на Турцию пойдёт израильский морской газ,нам тоже будет в нагоди.
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К сожалению пока будут поставлять газ по газопроводу Московия-Беларусь-Польша, построенному в 2000 году. В дальнейшем СПГ из США, что обеспечит энергитическую независимость ЕС.
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Терминалы уже есть. Вопрос их расширения и прохода газовозов.
Поляки начали канал даже рыть,чтоб мимо рашиков не проходить.
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Очень правильное решение. И всю ГТС надо развернуть из ЕС до восточной границы Украины. А подземные хранилища использовать как аккумулятор, и заполнять их весной и летом газом из ЕС для ЕС и для Украины на отопительный сезон. А параша пусть "Силу Сибири" китайцам гонит цвета хаки. И со "светомаскировкой". Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 1468

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Давайте новость про сбитый Ираном американский литак!!!
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poxoze jesly info pravilnaja.Znacyt udarit po nim amerikancy skoro.Vsio k etomu idiotПольша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 3804
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Спасибо полякам. Очень правильное предложение.
А теперь неплохо услышать фио с украинской стороны, КОТОРЫЙ БУДЕТ МЕШАТЬ . И такого типа сразу в тюрьму, как агента рашки 😀😀😀
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Дура - Украина будет давать заработок всем, кто пожелает перепродать ей расейский газ... "Спасибо полякам. Очень правильное предложение"...
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поляки об єтом уже не первый год говоря и готовы.
не готова была у нас власть на Банковой.
только бла бла бло винницкого дуэта о патриотизме.
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очень полезная идея...ещё будет нужна труба для подвода солярки,
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Так в чем проблема? РФ продает нефть в РБ, там в Польшу нефть и дизель, Польша в Украину бензин и дизель. Все довольны
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так свинопорох визжал постоянно,что мы у кацапов газ не покупаем тысячи дней-что,у поляков месторождения газа появились?)))
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Вы на самом деле считаете, что покупать дешево у производителя - всегда лучше, чем дороже у посредника ? Вы, в своей жизни, товар всегда оцениваете по стоимости ?
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Так оно не понимает,если у производителя дороже.чем у посредника,то покупают у посредника.
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Если Ваш сососед изнасилует Вашу жену, но будет производить хорошее и дешевое сливочное масло, Вы будете его у него покупать ?
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Т.е. Вы будете просить другого соседа купить для Вас это масло?
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Купит у другоо. РФ всего 23% на рынке ЕС.
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Но предлагается-то покупать у того же соседа, только через посредника.
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А он что один производит?!РФ всего 23% на рынке ЕС.
И если ФРГ станет самым большим газовым хабом,то тоже ничего страшного. Североморский + расейский + сланцы по всей Европе + СПГ минимум 5 крупнейших игроков мирового рынка (раша не входит вообще). Вопрос в цене транспортировки. Поляки засуетились так как если отключат укртранзит из расиси - он остаеться пустым.
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А за спотовую торговлю слышал? Имееш представление что это?
И да,появились. Они сланцы уже лет 10 разрабатывают.
Но для зебилов Зелибобы это выше понимания.
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2млрд - это в год? Это 8%-10% от ВСЕГО потребления. Есть и другие + свой газ.
В любом варианте хватит.
Но заработать же не смогут,как при дотационном "дешевом"- 60%-75% навара из ничего!
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПольща готова з'єднати свій газопровід з українським для надання термінової допомоги в разі потреби, - Наїмський
 
 
 
 
 
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