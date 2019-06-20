 Польща готова з'єднати свій газопровід з українським для надання термінової допомоги в разі потреби, - Наїмський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

"Ми готові в разі потреби запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях. Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", - оголосив Наїмський.

Він також наголосив, що на цей момент Польща очікує рішення від української сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заявив про неможливість укладення контракту з Україною на європейських умовах

Нагадаємо, в Єврокомісії повідомили, що нові переговори щодо газуможуть відбутися в другій половині вересня. "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти мирову угоду і виставив умову для укладання нового контракту.

Пізніше начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт з "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.

Україна попереджає європейські країни про необхідність підготуватися до газової кризи через скепсис щодо укладання нової угоди з Росією щодо транзиту через українську ГТС до кінця дії чинних домовленостей.