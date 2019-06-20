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 Слідству ще належить з'ясувати роль кримського зрадника Аксьонова в організації катастрофи MH17, - МЗС

Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) належить з'ясувати роль так званого "прем'єр-міністра" окупованого Криму Сергія Аксьонова в організації катастрофи "Боїнга" рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.

У заяві МЗС зазначено: "Названі основні підозрювані: чинні і колишні співробітники російських спецслужб і громадянин України, який надавав їм сприяння.

Слідству доведеться з`ясувати роль т.зв. "прем`єр-міністра Криму" С.Аксьонова та інших високопосадовців в організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців - членів екіпажу БУКа.

Судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди.

Усі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною Угодою між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, укладеною 7 липня 2017 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук

Зазначена угода створює належне правове підґрунтя для ретельного та правомірного судового розгляду результатів розслідування Спільної слідчої групи, в рамках якої українські правоохоронні органи співпрацюють з правоохоронними органами держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака.

МЗС звертає увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії як держави за грубе порушення низки міжнародно-правових норм. Серед них - положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.

Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 р."

Нагадуємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133215
 
 
 Топ коментарі
 
парашный гоблин и туда свой грязный пятак всулул?
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НУ ЩО,..ПРИIХАЛИ? ПЕТЛЮ СОБI НА ШИI ЗАТЯГУЕМО ВЛАСНОРУЧ???
В партии слуга народа есть в списках такой их любимый кандидат - Дубинский,
( директор канала 1+1), а у него есть брат, (по информации двюродный) сепар с Донбасса.
Так вот этот брат, один из четверых обвиняемых в уничтожении борта МН17, кого сегодня окончательно назвало следствие в Нидерландах.ОФИЦИАЛЬНО!!!
Вопросы есть???Грьобанные 73! Вам как????

Сергей Карий
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Я теж думав, що за кловуна не проголосують. А тепер вся Україна із зеленою хворобою
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парашный гоблин и туда свой грязный пятак всулул?
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велик - ты же не совсем потеряный,
може детей-внучков под мышки и ну на Волынь?
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а что на волыни делать? там холодно и дожди. волынь сейчас у нас на море. А внуки к сватам поехали.
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ты не видел Волынь - бува дощi бува сонечко....
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это не мое. Я человек южный и не привычный к дождям и холоду.
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а шо на войне сынам, дочам и внучам делать?
вези детей в Украину - долбень - уже давай...
и скрепу выми из башки - ты же не кацап....
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казел ты потный, велик, но не кацап.... - шо очень важно
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не ну не так не - будь проукраинцем под кацапней, 5й колонной.
так многие делают - откенкунгированый он тоже из себя украинца изображает...
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так у нас кацапни нету. от слова совсем нету.
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Так хто у вас обирав кацапську владу?
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тот же кто и у вас. хотя со штейном не все так однозначно. пока нету данных что он закацаплен и отруснячен.
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А Добронравов, Вишинський... Давай дивися уважно. Все вже є.
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я их не знаю . да и все равно кто они . я за них не голосовал и не выбирал. слышал только что у них и герпес свой есть.
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Жартуєш🤔 Звичайно, що цього не хочеться бачити, але прийдеться, кло твої онуки чи правнуки поїдуть на Магадан🤗
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никто никуда не поедет. дед еще на крысме русню нарежет от души.
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Можна багато говорити, але є загроза, що Херсонщина до Крисма піде😏
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что? русня планирует заразить Херсонщину своими блохами или лишаем?
Ничего большего они не смогут сделать.
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Я теж думав, що за кловуна не проголосують. А тепер вся Україна із зеленою хворобою
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та никакой зеленой заразы нет. есть вялое похрюкивание свиношнырей.
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Це тобі так хочеться думати, а я вже наслідки бачу. Похрюківать вже будуть твої родичі на "русском мірє", який прийде після земіра.
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ск. посмотрим. кто кому будет штейном а кто кому эншейном.
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Все, що залишиться це тільки дивитися.
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К стати вот о мыролюбнос сиваше++ свиновальцмана. Начиная с 40 ой минуты
Джамилев.
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Приємно було його почути, бо колись я з ним вітався в Києві. По суті він теж розуміє складнощі деокупації і суть нової зеленої влади. Отож слухай його уважно.
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Трійка ідіотів засрала флудом всю гілку.
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на юге в Украине нема кацапни..
на востоке Украины теж нема - та деж вона вже в дидька е та кацапня?
подвердите message....
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велик - тебе не нужно никуда валить - ты на месте.
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на личное тока не принимай.... - удачи, если так решил.
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быстрее мордва самозашкварится и с крысма свалит чем я куда нибудь поеду. А если удмурты и полезут так тому и быть. будем их поодиночке отлавливать и шкуры с них сдирать. Ну а кто по крепче из монголоидов тот в рабство пойдет.
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быстрее крымская мордва сплетется в одном мнении с кацапами чем людьми сделается.....
а значит жди когда тебя освободят - и ни в коем случае ничего не предпринимай до етого момента...
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я не живу на крысме. Я живу рядом с крысмом. Херсон.
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Це тимчасово, бо все може миттєво змінитися.
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Велик - мне тебя пожалеть? - сорри, жалелка закончилась....
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good dreams to you too - думай давай - сам своей жизнью не займешься - так и ни нихто...
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Та выключи уже телевизор. Вся кацапня - там.
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я на нем тока хоккей смотрю.
своей семьей командуй, кацунтер....
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Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года". Источник: https://censor.net.ua/n3133215 кацапетики!! а ведь это уже ,,предъява"и по вашим,,понятиям"тут уже не ,,отморозишся"и в ,,непонятки" тож не пойдёш!!похоже с вами по вашим правилам играть начали!!(с чем вас и поздравляю!!) Следствию еще предстоит выяснить роль крымского предателя Аксенова в организации катастрофы MH17, - МИД - Цензор.НЕТ 6838 Следствию еще предстоит выяснить роль крымского предателя Аксенова в организации катастрофы MH17, - МИД - Цензор.НЕТ 5866
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Це вже щось нове, бо про Аксьонова раніше було відомо лише як про зрадника Батьківщини.
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Гарний хід і доречний.Можна ще зрадників туди приплести.Поки діло дійде до слухань,валотька їх зачистить,хоч вони і не при ділах,але на всяк випадок прийдеться
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и няшмяш по этому вопросу не мешало бы проверить и конечно отреформировать.
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Тепер їх не будуть розшукувати і поступово цю справу прикриють.
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Просто некогда было. Бабло рассовывать это вам не хухры-мухры.
Вон, Парубия бери - иголки под ногти, мошонку в дверь - все расскажет.
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Слышь, "мырыканец внутриМКАДовский", проще тебе язык дверью прищемить... Умного ничего сказать не сможешь, всё равно, а вот тупой "гавкотни", от тебя, будет меньше...
"Понтов" - "выше крыши"...
Смысла - ничего...
"Кацапня" "быкует"...
Только и всего...
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там вообще никого не было - 80 детей - и отвечалки нет...

в етом вся невидимая кацапня....
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у меня вообще вопрос - они иногда хоть женщины?
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Ти ба - навіть і Аксенов причетний до збиття цього літака.
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Какие-то гирькины-х*иркины... Всем же и так понятно, что лично ПЕПа виноват! Не так ли, ЗЕполизы?
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так.
от же гады.... - а с ****** посередине цемы - и все в поряде.
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Тут не до сміху............
Були б всі впевнені у вині Росії, вже давно б оголосили результати розслідування та провели суд.
Просто із самого початку Україна повела себе не вірно. Потрібно було негайно створити слідчу комісію за участю міжнародних експертів. І провести перевірку всіх українських дивізіонів БУК які були розміщені в тому районі на той час. Тоді б це зняло всі питання до України.
А так - то розслідування затягують, то Малайзія не вірить у результати цього розслідування і т. д.
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на Украину напала кацапня и Украина повела себе не вирно?
заспокойтеся вже... дурко-воевале ....
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ЧЕТЫРЁХ лет не хватило выяснить роль аксЁнова ???
Ещё лет двадцать выяснять будут...
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НУ ЩО,..ПРИIХАЛИ? ПЕТЛЮ СОБI НА ШИI ЗАТЯГУЕМО ВЛАСНОРУЧ???
В партии слуга народа есть в списках такой их любимый кандидат - Дубинский,
( директор канала 1+1), а у него есть брат, (по информации двюродный) сепар с Донбасса.
Так вот этот брат, один из четверых обвиняемых в уничтожении борта МН17, кого сегодня окончательно назвало следствие в Нидерландах.ОФИЦИАЛЬНО!!!
Вопросы есть???Грьобанные 73! Вам как????

Сергей Карий
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А по моей информации троюродный. И шо? А ты вообще знаешь о том что твой троюродный дед был полицаем? Козлище дурное - за грёбаных по е@лищу схлопотат не боишься? Не, не боишся - ты ж за ником, в подвале, под одеялом творишь. Дебил
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Вопрос есть - с какой радости двоюродный брат должен отвечать за двоюродного брата ?
Из-за русской агрессии и оккупации, а также разных взглядов на Майдан семьи распадались, родители с детьми ругались, близкие друзья, которые раньше "не разлей вода", в глотку один другому вцепиться могли . . . Сколько случаев, когда сын в рядах Вооружённых Сил Украины защищает страну от оккупантов, а отец с той стороны линии фронта за рашистов бегает.
Да и без таких глобальных событий часто яблоко от яблони далековато падает.

А Вы говорите двоюродный брат . . .

Я не фанат партии "Слуга народа" и их идейного лидера, но ответственность по принципу родства - это немножко перегиб.
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Тымчука убили. Кто следующий, зелепукины? Пастор, Порох? ☹️
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В тебе є 100% інформація що - "вбили". То йди в поліцію і все розкажи, чого ти тут смердиш. Чи може ти сам вбивця?
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Поки що смердиш тут ти, кацапка. Як там у твоїй смердюковій Московії живется?
Я тебе ще учора примітив. Як ти лайкала своєму Пригожинському дружку якого деактивули.
Ти надієшся теж сховатись? Не надійся. Знайдем☹️
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Продажна шльондра під американським прапором всім українцям пише, що вони кацапи? Палишся соєвий дурак.
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Пять лет выясняли, так и не успели выяснить, так сколько еще надо времени для выяснений? Боюсь ошибиться, но он, скорее всего, до конца следствия не доживет!
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не могу нарадоваться на штаны президента, но такие штаны дудочки кaк у преза мне шили в 77м в барыжном барщаговском ателье....
одеваются с мылом в них - а выскочить из них - то тоже не проблема - капля воды и через 5 минут с причмоком все сниамается и ты свободен
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ще навчиться як мародьор піджак у труси запрвляти, розірве собі шкарпетки на пятках.. і буде майже як папєрєднік Следствию еще предстоит выяснить роль крымского предателя Аксенова в организации катастрофы MH17, - МИД - Цензор.НЕТ 8411
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до последнего надеялся шо ты не скотина - не угадал,....

зеленые - принимайте своего....
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кацапняцкого ахвицера видно здалеку - ну и чем я тебя, казла неожиданного абидел?
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зековня развлекается?
ну сроков вам по меньше - девушки.....
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Этот МИД профнепригоден. Хуже того - он активно навязывает ложную цель, уводя внимание от настоящих виновников трагедии - лично Путина и главы МО РФ.
Гауляйтер Крыма Аксенов - личность ранга покойного курощупа Захарченко, и пытаться сбросить на него внимание, выводя "за скобки" настоящих виновников трагедии - есть пособничество агрессору и оккупанту.
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МИД делает то, что может.
Путину никто обвинение не предъявит, потому что это будет означать по сути объявление войны ядерному государству. Несправедливо, но логично на данном этапе. Может быть когда-нибудь, когда сами русские его сковырнут. Подбираться будут по чуть-чуть. Пока что объявили пособников, со временем назовут исполнителей. Потом организаторов. Ну и вишенка на торте будет, когда назовут заказчика (ов), но последнее уже будет после или непосредственно перед кровавыми внутриполитическими событиями в россии, которые пока что не в повестке дня.

Поэтому сделать токсичным Аксёнова, чтобы параллельно обгадить всех европейских запроданцев, которые за деньги Кремля катаются в Крым и делают вид, что там всё хорошо и правильно происходит (+ предостеречь от такого общения колеблющихся) - возможно и не такая плохая мысль.

Вот только не понимаю, каким боком он тут - вроде бы никакой информации на этот счёт за 5 лет в интернете или по телевидению не видел и не слышал . . . Интересно было бы узнать.
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"Путину никто обвинение не предъявит..." - ну так а нафига тогда весь этот цирк?
И зачем Вы пытаетесь оправдать чмырей, имитирующих деятельность а реально - занимающихся саботажем и работающих на международных террористов? (кстати - за зарплату плательщиков...)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСлідству ще належить з'ясувати роль кримського зрадника Аксьонова в організації катастрофи MH17, - МЗС
 
 
 
 
 
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