 Слідству ще належить з'ясувати роль кримського зрадника Аксьонова в організації катастрофи MH17, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.
У заяві МЗС зазначено: "Названі основні підозрювані: чинні і колишні співробітники російських спецслужб і громадянин України, який надавав їм сприяння.
Слідству доведеться з`ясувати роль т.зв. "прем`єр-міністра Криму" С.Аксьонова та інших високопосадовців в організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців - членів екіпажу БУКа.
Судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди.
Усі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною Угодою між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, укладеною 7 липня 2017 року.
Зазначена угода створює належне правове підґрунтя для ретельного та правомірного судового розгляду результатів розслідування Спільної слідчої групи, в рамках якої українські правоохоронні органи співпрацюють з правоохоронними органами держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака.
МЗС звертає увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії як держави за грубе порушення низки міжнародно-правових норм. Серед них - положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.
Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 р."
Нагадуємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.
СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.
може детей-внучков под мышки и ну на Волынь?
вези детей в Украину - долбень - уже давай...
и скрепу выми из башки - ты же не кацап....
Хто вам сказав ?
так многие делают - откенкунгированый он тоже из себя украинца изображает...
Ничего большего они не смогут сделать.
Джамилев.
на востоке Украины теж нема - та деж вона вже в дидька е та кацапня?
подвердите message....
а значит жди когда тебя освободят - и ни в коем случае ничего не предпринимай до етого момента...
своей семьей командуй, кацунтер....
https://www.youtube.com/watch?v=pzSdsrpzDTw
Вон, Парубия бери - иголки под ногти, мошонку в дверь - все расскажет.
"Понтов" - "выше крыши"...
Смысла - ничего...
"Кацапня" "быкует"...
Только и всего...
в етом вся невидимая кацапня....
от же гады.... - а с ****** посередине цемы - и все в поряде.
Були б всі впевнені у вині Росії, вже давно б оголосили результати розслідування та провели суд.
Просто із самого початку Україна повела себе не вірно. Потрібно було негайно створити слідчу комісію за участю міжнародних експертів. І провести перевірку всіх українських дивізіонів БУК які були розміщені в тому районі на той час. Тоді б це зняло всі питання до України.
А так - то розслідування затягують, то Малайзія не вірить у результати цього розслідування і т. д.
заспокойтеся вже... дурко-воевале ....
Ещё лет двадцать выяснять будут...
В партии слуга народа есть в списках такой их любимый кандидат - Дубинский,
( директор канала 1+1), а у него есть брат, (по информации двюродный) сепар с Донбасса.
Так вот этот брат, один из четверых обвиняемых в уничтожении борта МН17, кого сегодня окончательно назвало следствие в Нидерландах.ОФИЦИАЛЬНО!!!
Вопросы есть???Грьобанные 73! Вам как????
Сергей Карий
http://www.trust.ua/news/157726-vedusij-s-telekanala-kolomojskogo-zasvetilsa-v-kompanii-beglyh-portnova-i-guzvy.html
Из-за русской агрессии и оккупации, а также разных взглядов на Майдан семьи распадались, родители с детьми ругались, близкие друзья, которые раньше "не разлей вода", в глотку один другому вцепиться могли . . . Сколько случаев, когда сын в рядах Вооружённых Сил Украины защищает страну от оккупантов, а отец с той стороны линии фронта за рашистов бегает.
Да и без таких глобальных событий часто яблоко от яблони далековато падает.
А Вы говорите двоюродный брат . . .
Я не фанат партии "Слуга народа" и их идейного лидера, но ответственность по принципу родства - это немножко перегиб.
Я тебе ще учора примітив. Як ти лайкала своєму Пригожинському дружку якого деактивули.
Ти надієшся теж сховатись? Не надійся. Знайдем☹️
одеваются с мылом в них - а выскочить из них - то тоже не проблема - капля воды и через 5 минут с причмоком все сниамается и ты свободен
зеленые - принимайте своего....
меня шиза скосила...
ну сроков вам по меньше - девушки.....
Гауляйтер Крыма Аксенов - личность ранга покойного курощупа Захарченко, и пытаться сбросить на него внимание, выводя "за скобки" настоящих виновников трагедии - есть пособничество агрессору и оккупанту.
Путину никто обвинение не предъявит, потому что это будет означать по сути объявление войны ядерному государству. Несправедливо, но логично на данном этапе. Может быть когда-нибудь, когда сами русские его сковырнут. Подбираться будут по чуть-чуть. Пока что объявили пособников, со временем назовут исполнителей. Потом организаторов. Ну и вишенка на торте будет, когда назовут заказчика (ов), но последнее уже будет после или непосредственно перед кровавыми внутриполитическими событиями в россии, которые пока что не в повестке дня.
Поэтому сделать токсичным Аксёнова, чтобы параллельно обгадить всех европейских запроданцев, которые за деньги Кремля катаются в Крым и делают вид, что там всё хорошо и правильно происходит (+ предостеречь от такого общения колеблющихся) - возможно и не такая плохая мысль.
Вот только не понимаю, каким боком он тут - вроде бы никакой информации на этот счёт за 5 лет в интернете или по телевидению не видел и не слышал . . . Интересно было бы узнать.
И зачем Вы пытаетесь оправдать чмырей, имитирующих деятельность а реально - занимающихся саботажем и работающих на международных террористов? (кстати - за зарплату плательщиков...)