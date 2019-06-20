 Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.
"Я дуже цього (переїзду. – Ред.) хочу. Головна для мене зараз проблема – це терміни. Тому що будувати з самого початку – це не є можливим. Тут не можна перебувати, я з глузду з'їду", - зазначив президент.
На зауваження, що колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей казав, що треба 3 роки, щоб "з нуля" збудувати нову будівлю, президент відрізав: "Я знаю. Гелетей у нас вже не працює".
"Я не знаю, наскільки з нуля – це питання до архітекторів. Є ідея. Вже є план, вже є терміни, є конкретні будівлі", – зазначив Зеленський.
"Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, не тіньову якусь – щоб не брати гроші з бюджету. Хоч на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. Це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду", – додав він.
"А ви побачите. Є ідея, все вже навіть намальовано. Дуже крута в нас ідея, що потім робити з Банковою", – сказав глава держави.
На запитання, чи буде це музей, Зеленський відповів ствердно: "Так, великий художній музей".
"Є дуже багато картин, які люди не можуть побачити через те, що просто немає місця. В запасниках воно перебуває. Прикольно?", – сказав він.
На запитання, чи передасть він сам щось музею, президент відповів: "Нічого в мене немає. Я зайшов, попрацював…".
Коли спитали, скільки працівників він залишить в Адміністрації, адже зараз працює 420 людей, Зеленський відповів: "Ох, ви біжите попереду… Я сьогодні дещо підписав з приводу переформування Адміністрації – ви побачите, буде менше людей".
=============
ЭТО ЖЕ БАБА!!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3133214
Что, Владимир Александрович, МВФ транша не обещал?
"Сотрудничество" - "сотрудничеством", а денежек не гарантировали?
Потому и строительство не стоит и начинать, ведь оно займет как мимимум год, а на год "коземанде"(С) рассчитывать не приходится, эвакуация должна будет состоятся раньше?
Ну как же так, ведь ЗЕбилы надеялись на продолжение "концерта" весь президентский срок.
может ты просто на велосипед пересядешь а не ездить такими кортежами как сейчас?
откенгурятиный вроде и отбулавненый - как человек, практически...
.
.
.
Откуда эти кадры....?
(С)
@sssavesss
🤔
Зебилы! К ого вы выбрали? ***** украинского разлива? А гибнуть, вынося "это", опять нам? Демократия (охолосократия вернее) это благо?
В военном ведомстве подтвердили, что Президент состоит на учёте в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога в Днепропетровской области
Министерство обороны Украины (Минобороны) опровергло свою же информацию о том, что действующий Президент Украины Владимир Зеленский призывался на воинскую службу по мобилизации в 2014 - 2015 годах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос информационного агентства «Українські новини», опубликованном в среду, 19 июня.
Из текста документа:
«Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 гг. не призывался».
можно и поиграться?
или это опять все "плохой дядя Порошенко" виноват?
(С)
@SmetanatBorschu
🤔
Значит для зе-баобабов, любителей руського мира, шансона и матов под водочку - эти люди союзники...
Только иногда от идиотов-патриотов в соц.сетях услышишь - "О, Боже.. - я ошибся!.."
Таких среди зеофилов процентов 20 всего....
Так что будущее печально...
Реванш во всю уже....- протестов почти 0...
У меня есть маленькая надежда на военных только...
Очень маленькая...
Сьогодні вбили Тимчука, кого ваші збираються убити завтра?
Досить брехати. Такі як ви, привели ворога України до влади. Ви цього хотіли? Очікуйте відповідь
☹️
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/
Владимир З Е Л Е Н С К И Й решает вопросы своей администрации .
В старом здании
АП
столько закладок и жучков вмонтировано за предыдущее 27 лет - и предыдущее время (вспомним , кто и что в этом здании находился и находилось).
что обнаружить в короткое время все практически н е в оз м о ж н о .
А сохранность информации и государственной тайны первоочередная задача служб АП.
***** Закладка в телевизионный пульт в кабинете президента кучмы .
И пленки сотрудника службы безопасности рф МЕЛЬНМЧЕНКО.
Поэтому закладчики пусть слушают рассказы экскурсоводов о бывших и современных предателях государства ,
начиная с Богдана ХМЕЛЬНИЦКОГО и т.д по списку Гетьманов.
Боты , конечно будут вопить об историческом значении здания, о спец связи и т.д.Президент
Решили - убирай ТЕ все сразу .
(.из прессы былых годов ).
Бездарне виправдання імітації діяльності.Яник вбухав в ремонти й переобладнання на Банковій мільйонів сто гривень(тодішніх)-сиди й працюй. А на переїзді можна й більше наваритись.
Порошенко принесет в Музей АП картину художника Айвазовского , подаренную
Януковичу на день рождения в 2012 году и стоящую $ 1.8 миллиона долларов USA.
*****На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).
На "охмадит" для детей денег тогда не нашлось.
Даааа! И кто же будет оплачивать этот банкет?! Спонсоры?! А что в замен!!!
Государственные институты власти должны финансироваться исключительно из бюджета! Это необходимо для гарантирования их независимости от интересов "спонсоров"
Зеленский в корень ***** - думает можно кроить бюджет, как ему вздумается - месяц на троне, а отношение к дюджету уже как к своим карманным деньгам, которыми можно распоряжаться как вздумается.....Этот клоун даже не пытается понять что такое бюджетная система и гос. управление!!!
А платить буде охлос, так вам і треба, щоб побачили "новьІе лица"!
Воно і так із-за вугла мішком бахнуте, наполеончик хрінів!