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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (485) Зеленський (1764) музей (176)

 Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей

Президент України Володимир Зеленський під час неформальної зустрічі з журналістами в АП заявив, що планує із часом перемістити Адміністрацію президента з центру Києва, а на вулиці Банковій створити художній музей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

"Я дуже цього (переїзду. – Ред.) хочу. Головна для мене зараз проблема – це терміни. Тому що будувати з самого початку – це не є можливим. Тут не можна перебувати, я з глузду з'їду", - зазначив президент.

На зауваження, що колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей казав, що треба 3 роки, щоб "з нуля" збудувати нову будівлю, президент відрізав: "Я знаю. Гелетей у нас вже не працює".

"Я не знаю, наскільки з нуля – це питання до архітекторів. Є ідея. Вже є план, вже є терміни, є конкретні будівлі", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більш захищеної будівлі, ніж Адміністрація Президента, в Україні немає. Переїжджати звідти в умовах російської агресії неправильно, - Гелетей

"Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, не тіньову якусь – щоб не брати гроші з бюджету. Хоч на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. Це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду", – додав він.

"А ви побачите. Є ідея, все вже навіть намальовано. Дуже крута в нас ідея, що потім робити з Банковою", – сказав глава держави.

На запитання, чи буде це музей, Зеленський відповів ствердно: "Так, великий художній музей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан. ВIДЕО

"Є дуже багато картин, які люди не можуть побачити через те, що просто немає місця. В запасниках воно перебуває. Прикольно?", – сказав він.

На запитання, чи передасть він сам щось музею, президент відповів: "Нічого в мене немає. Я зайшов, попрацював…".

Коли спитали, скільки працівників він залишить в Адміністрації, адже зараз працює 420 людей, Зеленський відповів: "Ох, ви біжите попереду… Я сьогодні дещо підписав з приводу переформування Адміністрації – ви побачите, буде менше людей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133214
 
 
 Топ коментарі
 
Куда уехал клоун....
в какие города....
побегать по фонтанам....
туда сюда туда.......
-- Зе - шаурмой наверно
- когда весь город спит..
и писем не напишет
и врятли пАзвАнииит.....
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За что же тогда зелекторат голосовал, если в офшоре у Зелемойского в десятки тысяч раз больше, чем у Порошенко? Бизнес в паРаше больше, чем у Порошенко, курс Доллара не будет снижаться, тарифы не уменьшатся, орки названы повстанцами, идёт разговор о возобновлении товарооборота с Лугандоном, Герус заявил, что прекратить торговлю с Парашей невозможно и эта торговля делает Украину сильнее, Роттердам останется, только назовут вместо Роттердам с плюсом Роттердамом с минусом..
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Він ще не розуміє, що приміщення АП не є головним у цій справі. Куди би він не переїхав, а за ним буде тягнутися шлейф невирішених питань, які перетворяться на сніжний ком.
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Впевнена, що куди б він не переїхав, справжні патріоти його скрізь відшукають. Бо він вже стільки накосячив, що страшно уявити, як там ще разумков у ВР буде командувати парадом від цих недодєланих слуг народа.
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викинути мільони на те, щоб перенести буду чіхуа з одного місця в інше- "найважливіше" для країни, де іде війна і рософашисти вбивають найкращий синів і дочок країни, коли припинилася співпраця з МВФ, коли купа економічних і політичних проблем...а клоун з кварталу робить саме те, на що воно здатне-шоу...
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ну так этоже ширма, это именно то, что и заказывали ЗЕбилы. Один сплошной популизм, одно сплошное шоу при котором закулисно сольют интересы страны и разворуют, пока дебилы будут радоваться "картинке"
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Какие миллионы? Там смета до миллиарда добирается!
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" Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду"
Источник: https://censor.net.ua/n3133214

Что, Владимир Александрович, МВФ транша не обещал?
"Сотрудничество" - "сотрудничеством", а денежек не гарантировали?
Потому и строительство не стоит и начинать, ведь оно займет как мимимум год, а на год "коземанде"(С) рассчитывать не приходится, эвакуация должна будет состоятся раньше?
Ну как же так, ведь ЗЕбилы надеялись на продолжение "концерта" весь президентский срок.
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Ccыт кловун. Ему подальше от людей хочется
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самое важное в стране, именно то, на что нужно потратить наш безграничный бюджет.

может ты просто на велосипед пересядешь а не ездить такими кортежами как сейчас?
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зеленский хочет? - зеленский будет.
откенгурятиный вроде и отбулавненый - как человек, практически...
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Ти тут ..розберись *будівельник * !? Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей - Цензор.НЕТ 3136
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Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей - Цензор.НЕТ 2337
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Lvbnhj - это он в Кнессете Израиля своих единоверцев мочит, да? Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей - Цензор.НЕТ 1004
Откуда эти кадры....?
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Украинское ТВ умерло. Я не знаю чье это телевидение вещает на украинских каналах, но оно точно не украинское.
(С)
@sssavesss
🤔
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Показательный кадр. Массовое убийство беззащитных людей. Такое, даже сыграть, довольно тяжело. У человека нарушена психика. Плюс травма от низкорослости.
Зебилы! К ого вы выбрали? ***** украинского разлива? А гибнуть, вынося "это", опять нам? Демократия (охолосократия вернее) это благо?
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Я всегда был за такую мясорубку этих беззащитных мразей, их жен и детей. Но зеля выбрал всего лишь перевыборы. Такшо не гоните вы на зелю
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Коли котові нічого робити- він яйця лиже.
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Минобороны опровергло свою же информацию о призыве Зеленского по мобилизации в 2014-2015 годах
В военном ведомстве подтвердили, что Президент состоит на учёте в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога в Днепропетровской области
Министерство обороны Украины (Минобороны) опровергло свою же информацию о том, что действующий Президент Украины Владимир Зеленский призывался на воинскую службу по мобилизации в 2014 - 2015 годах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос информационного агентства «Українські новини», опубликованном в среду, 19 июня.
Из текста документа:
«Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 гг. не призывался».

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Доброго ранку, Україно без порошенка !
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надо полагать, что тарифы он уже снизил, а з/п поднял до 4000 евро?
можно и поиграться?

или это опять все "плохой дядя Порошенко" виноват?
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А кто-то видел у зефанов требования к Зеленскому посадить Портнова, Мертвечука, Лукаш, Гепу, Допу, Труху или сидят с языками в жеппах?
(С)
@SmetanatBorschu
🤔
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усе будет только хуже - эти все люди нужны для демонтажа украинской Украины....

Значит для зе-баобабов, любителей руського мира, шансона и матов под водочку - эти люди союзники... Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей - Цензор.НЕТ 798
Только иногда от идиотов-патриотов в соц.сетях услышишь - "О, Боже.. - я ошибся!.."
Таких среди зеофилов процентов 20 всего....
Так что будущее печально...
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усе будет только хуже - вот пока не вижу кем подавятся если честно....

Реванш во всю уже....- протестов почти 0...
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Коли вибрали Януковича усе теж було тихо спочатку🤔
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усе будет только хуже - будем посмотреть...

У меня есть маленькая надежда на военных только...
Очень маленькая...
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Украина стала другой. Результаты скоро увидим. Жаль уже погибших патриотов. ☹️
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А порошенко посадив мертвечука ,гепу і допу? Це ж його закадичні друзі.За 5 років дав їм твердо стати на ноги.Он навіть колясочник кернес як рот відкриває.Відпрацьовує пєтіну "копійку".
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Так чому це не робить ЗЕ? Він навіть не декларував що хоче це зробити.
Сьогодні вбили Тимчука, кого ваші збираються убити завтра?
Досить брехати. Такі як ви, привели ворога України до влади. Ви цього хотіли? Очікуйте відповідь
☹️
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Я так понимаю, с точки зрения новоиспеченного, уже все остальные вопросы решены и осталось только начать вить новое гнездышко - могу сказать только словами известного персонажа - "ну вы, блин, даете!"
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Вова, не спеши... Тебе камеру подберут
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.

Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com/­­­­­­­­­­­­­
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************,а есть ли то,с чего ты хочешь сойти?
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Перенос АП - недёшевое удовольствие за счёт налогоплательщика. Вот тут и можно было бы обнародовать сметную стоимость мероприятия и поинтересоваться мнением того самого налогоплательщика. А если за свой счёт - то пускай переносит хоть на Луну, хоть по трираза на день.
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Потрох забрал с собой ситуативную комнату, Зе заберёт с собой новое здание АП. А вообще эта идея с переездом, может говорить о том, что Зе хочет спрятаться от протестующих.
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Зєбіли, що поробиш... У Глеваху хіба, але там 73% не помістяться.
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Правильно ВСЕ Президент Украины
Владимир З Е Л Е Н С К И Й решает вопросы своей администрации .
В старом здании
АП

столько закладок и жучков вмонтировано за предыдущее 27 лет - и предыдущее время (вспомним , кто и что в этом здании находился и находилось).

что обнаружить в короткое время все практически н е в оз м о ж н о .
А сохранность информации и государственной тайны первоочередная задача служб АП.
***** Закладка в телевизионный пульт в кабинете президента кучмы .
И пленки сотрудника службы безопасности рф МЕЛЬНМЧЕНКО.
Поэтому закладчики пусть слушают рассказы экскурсоводов о бывших и современных предателях государства ,
начиная с Богдана ХМЕЛЬНИЦКОГО и т.д по списку Гетьманов.
Боты , конечно будут вопить об историческом значении здания, о спец связи и т.д.Президент

Решили - убирай ТЕ все сразу .
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Шапочку из фольги не пробовала? В твоем случае точно поможет.
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*****диктофоны, пульт дистанционного управления, оригинальные чипы с записями , другой пульт (управления телевизором), в который был вмонтирован «жучок»,с помощью этого «жучка» Николай слушал разговоры президента в режиме он-лайн (и записывал). Диктофонов было несколько, «больше двух .....
(.из прессы былых годов ).


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Не підкажете,як Ніколай просочився в президентський кабінет ? І як виносив цього,не скажу жучка,а жучище ?
Бездарне виправдання імітації діяльності.Яник вбухав в ремонти й переобладнання на Банковій мільйонів сто гривень(тодішніх)-сиди й працюй. А на переїзді можна й більше наваритись.
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Народньій президент занимается архиважньіми для страньі делами... Не понимаю возмущения. Всем здравомьіслящим людям понятно, что после переезда закончится война, снизятся тарифьі, вьіростут зарплатьі и пенсии. Что вам еще не так, порохоботьі?
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Да мы радуемся! Пацаки должны носить колокольчик и радоваться!
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Мабуть гідрант здасть в той музей і свій лісапет як непотріб.
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А Пецик картини зі своєї церквушки !? Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей - Цензор.НЕТ 8636
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Пусть Гражданин
Порошенко принесет в Музей АП картину художника Айвазовского , подаренную
Януковичу на день рождения в 2012 году и стоящую $ 1.8 миллиона долларов USA.
*****На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год).
На "охмадит" для детей денег тогда не нашлось.


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Фу .... як не гарно про *свинарчукову * партію .*ПЕСиків * .
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" чтобы не брать деньги из бюджета"
Даааа! И кто же будет оплачивать этот банкет?! Спонсоры?! А что в замен!!!
Государственные институты власти должны финансироваться исключительно из бюджета! Это необходимо для гарантирования их независимости от интересов "спонсоров"

Зеленский в корень ***** - думает можно кроить бюджет, как ему вздумается - месяц на троне, а отношение к дюджету уже как к своим карманным деньгам, которыми можно распоряжаться как вздумается.....Этот клоун даже не пытается понять что такое бюджетная система и гос. управление!!!
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Хлопчик має фобію , та хоче нову хату АП .За скільки десятків чи сотень млн долярів наших грошей? Я не хочу , щоб мої податки витрачались для задоволення фобій діючого.Мож йому дешевше психолога найняти?
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та ніхто тебе ніколи питати на буде, що ти хочеш чи не хочеш
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А куда ж он денется? Мы же соберемся, и загоним опять в стойло, и его, и тебя.
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Так ! Нарешті ! Цю реформу ми чекали 25 років !
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ватные шоколадные скунсы доставляют удовольствие своим охрипшим завыванием Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей - Цензор.НЕТ 1277 Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей - Цензор.НЕТ 1277
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Порошенко, безусловно, негодяй, совершивший массу преступлений перед украинцами, что, надеюсь, будет хоть частично доказано в ближайшее время. Но поступки Зеленского на посту президента начинают настораживать и подтверждать сомнение оппонентов о его соответствии занимаемой должности. У нас что, сегодня нет других вопросов, кроме переноса резиденции президента? Напомню, Украина - парламентско-президентская республика и парламенту решать, куда посадить президента страны. Президент - всего лишь наемный работник на время. Садись, где указано и начинай работать! Или перед выборами его не поставили в известность об этом? Представьте себе, что каждый новый президент будет строить под себя резиденцию или что при трудоустройстве в серьезную компанию первым вашим требованием было бы построить новый офис под ваши потребности и вкусы. Янукович с Межигорьем у нас уже скакал... Ничего не меняется. Давайте громче гудеть... Инфантил, каковых еще не было в этом кресле.
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Ні хрена собі заявочки в Зелебенського!!!
А платить буде охлос, так вам і треба, щоб побачили "новьІе лица"!
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Крім того Зелебенському з ума сходить не треба!
Воно і так із-за вугла мішком бахнуте, наполеончик хрінів!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей
 
 
 
 
 
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