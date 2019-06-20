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 Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів, - МЗС

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко вважає, що Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломатка заявила в ефірі Громадського ТБ.

"РФ сама країна, яка в міжнародно правовому плані не є ізольованою. В неї теж є кораблі, їй теж здійснювати якусь діяльність. І можливо, одного дня подавати до суду вже як позивач. І тут виникає питання: як розглядати питання і підтримувати країну, яка сама не в змозі виконувати рішення міжнародних судів?" - зазначила вона.

На думку Зеленко, не в інтересах РФ сьогодні демонструвати повне презирство до міжнародного права.

"Уже надто повною є ця скринька міжнародно правових злочинів і ігнорування рішень міжнародних інстанцій, резолюції Генасамблеї ООН, міжнародних судів. Просто одного дня це може завершитися тим, що тягар відповідальності і цей рівень санкцій зросте до такої міри, що вони вже просто будуть непідйомними", - наголосила речниця МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ до припинення порушень прав людини в окупованому Криму, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133213
 
   
 Топ коментарі
 
Они в 2014 году наплевали на международное право.Теперь только кто сильней имеет значение.Все это уже было при лиге наций.Теперь повтор.
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Я також думаю, що наплюють. Особливо стосовно України; особливо зараз, коли 73% зебілів проголосили собі клована...
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Потому молчи и слушай и своего Зелемойского, в том числе услышь...
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Они в 2014 году наплевали на международное право.Теперь только кто сильней имеет значение.Все это уже было при лиге наций.Теперь повтор.
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ну да. Да вот только они давно не сильней.
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Бог не в силе, а в Правде. а какая правда в Империи Лжи?
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Я також думаю, що наплюють. Особливо стосовно України; особливо зараз, коли 73% зебілів проголосили собі клована...
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Ты хоть статью почитай, позорище. Там совсем об обратном.
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Эксперд, в мире смотрят и на лидера страны и его позицию и не хотят быть "святее" самой Украины, если у неё брендовая позиция.
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тогда это значит, что теперь им руку будут жать? хреновые перспективы.
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Потому молчи и слушай и своего Зелемойского, в том числе услышь...
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Ваши советы очень ценны для нас. Спасибо, что высказали своё мнение.
Теперь можете пойти, навести порядок у себя в стране. Потом расскажешь об успехах.
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Успехи такие же при несменяемом, как у Украины со сменяемыми. 73%, при таких успехах Украины, могут просто монетку подкидывать для выбора президента.
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При чем Зеленский к решению суда? По какой логике ты его сюда пристегнул?
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Никакой, да ещё в моем посте буквы, составляющие слово "суд", разбросаны по всему посту.
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Для Вас ? І "дохрєна " вас там під цим ніком сидить ?
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Пети не было, когда в Грузии сошло всё с рук.
Пети не было, когда была оккупирована часть Молдовы.
Пети не был президентом США, а был лауреат премии мира - Обама.
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Анекдот про "плахту" невестки помнишь? Для "зелёнокрасножопых" - "палочка-выручалочка" , н все времена... Скоро "пепу" и в Карибском кризисе, обвинят...
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через дії барижників які грабували Українців росія плює на Україну з
2014 року а зебіли також результат барижної влади порошенка потрібно було не красти у своїх людей тодіб не нили і не шукали виних
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на простенький вопрос по украинской грамматике ответишь? или как обычно?
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Читай історію . Бо князівство московське почало плювати на Україну ще з 1654 року . Через рік до Богдана дійшло , але кацапи вчасно його травонули . Читай більше .
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Конечно при пете они бы не наплевали.. Порешали бы вопросы как злочевский с луценко..
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Конечно при пете они бы не наплевали.. Порешали бы вопросы как злочевский с луценко..
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Ой, люди злi як собаки, на базарi, накинулись на мене, чоловiк 20-ть, ледве вiдгавкалась, ДА?))) 73% дебилов, и ты красава, павлин - мавлин.
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Они рассчитывают, что московия развалится еще до того, как решение судов нужно будет выполнять)
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Те саме заявляв і герой зевати Портнов.
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Да какие последствия?! для кацапов есть только одна головная боль - перекрыли им почти все поставки кокса - ломка у них ни по детски и все остальное им пох... животные блин... России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов, - МИД - Цензор.НЕТ 882
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-Казав тобі я,куме Юрку-ця ЗЕлень нас задушить!
-Ти думаєш,куме Петго-твоя офшорна ЗЕлень легенька?
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России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов, - МИД

...........
та годі вже. Все зрозуміло. Ці всі рішення вони всерівно потрібні, хоч сьогодні від них Україні жодного зиску. Ці рішення міжнародних судів - вони більше для нащадків, для наступних поколінь, для істориків, як документальні докази - щоб ніколи не забували як воно було і яка насправді "дружба" українців з кацапами була, який адіннарот був.
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Так Росії важко буде ігнорувати рішення міжнародних судів чи залишити без наслідків таке ігнорування???.......................
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Закройте им Босфор и Ла Манш. Для начала. Потом Панаму и Суэц. В любом порядке. Тогда они начнут репу чесать, не раньше!
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"Закройте им Босфор и Ла Манш. Для начала. Потом Панаму и Суэц."

только сначала восстановят в ПАСЕ, а потом, когда нибудь, закленймят несмываемым позором...
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А кто эти договоры выполняет? Давай посмотрим историю и решим раз и навсегда кто есть кто. Единственный международный орган это ООН и его решения должны выполнять все страны, которые там находятся. А теперь рассмотрим в качестве примера страну северной Африки Ливию. До 2011г. эта страна была самой успешной на всем Африканском материке - доходы на душу населения выше 14 тыс долл., бесплатная медицина, бесплатное образование, средняя зарплата выше 1000 долл. США. Но кого это не устраивало (не буду называть именно кого) и этот кто-то решил устроить революцию в этой стране в результате чего был свергнут Каддафи и страна опустилась в хаос гражданской войны с миллионами убитыми и беженцами - ничего это не напоминает?. А как так получилось, что в обход решениям совбеза ООН законное правительство было свергнуто? Да очень просто - так называемые носители демократии в лице западных стран плевали на международные законы и с помощью авиации и крылатых ракет очень помогли повстанцам и теперь это государство стало рассадником террористических организаций, которые и наводят ужас на тех, кто их породил - как вам сюжет? Великобритания, Франция и Германия наверно рады радешеньки от наплыва голозадых туристов, которых надо содержать и которые ну ни в какую не хотят работать. Англия после этого даже решила выйти из ЕС. На самом деле уж так сложилось, что есть страны, которые выше этих всех законов и которые живут по своим законам. Так что законы соблюдают только те, для кого их пишут и плюют на них те, кто их пишет!
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і як це виправдовує злочини расєйкі ?
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На жаль цей кацап має рацію , це так само стосується і кацапії та її вето в РБ ООН . Один Сумний Кінь з його " етонеми патамушта настамнєт " по кожному невигідному для кацапії випадку .
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За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность которую подписала. - Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
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Не отвертятся. То, что Уйло 2016 году отказался от ратификации Римского статута Международного уголовного суда в Гааге, не освобождает государство от международной ответственности, согласно их же Конституции! Статья 15 пункт 4 гласит:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Ответят козломордые по полной программе и за нападение на Украину и за сбитие Боинга!
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в чем заключается трудность? пошлет паРаша очередное решение в очередное пешее путешествие и все на этом закончится ничем. ну ладно, пусть не ничем, а глубокой озабоченностью и достроенной трубой.
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