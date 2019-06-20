 Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломатка заявила в ефірі Громадського ТБ.

"РФ сама країна, яка в міжнародно правовому плані не є ізольованою. В неї теж є кораблі, їй теж здійснювати якусь діяльність. І можливо, одного дня подавати до суду вже як позивач. І тут виникає питання: як розглядати питання і підтримувати країну, яка сама не в змозі виконувати рішення міжнародних судів?" - зазначила вона.

На думку Зеленко, не в інтересах РФ сьогодні демонструвати повне презирство до міжнародного права.

"Уже надто повною є ця скринька міжнародно правових злочинів і ігнорування рішень міжнародних інстанцій, резолюції Генасамблеї ООН, міжнародних судів. Просто одного дня це може завершитися тим, що тягар відповідальності і цей рівень санкцій зросте до такої міри, що вони вже просто будуть непідйомними", - наголосила речниця МЗС.

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