 Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломатка заявила в ефірі Громадського ТБ.
"РФ сама країна, яка в міжнародно правовому плані не є ізольованою. В неї теж є кораблі, їй теж здійснювати якусь діяльність. І можливо, одного дня подавати до суду вже як позивач. І тут виникає питання: як розглядати питання і підтримувати країну, яка сама не в змозі виконувати рішення міжнародних судів?" - зазначила вона.
На думку Зеленко, не в інтересах РФ сьогодні демонструвати повне презирство до міжнародного права.
"Уже надто повною є ця скринька міжнародно правових злочинів і ігнорування рішень міжнародних інстанцій, резолюції Генасамблеї ООН, міжнародних судів. Просто одного дня це може завершитися тим, що тягар відповідальності і цей рівень санкцій зросте до такої міри, що вони вже просто будуть непідйомними", - наголосила речниця МЗС.
Теперь можете пойти, навести порядок у себя в стране. Потом расскажешь об успехах.
Пети не было, когда была оккупирована часть Молдовы.
Пети не был президентом США, а был лауреат премии мира - Обама.
2014 року а зебіли також результат барижної влади порошенка потрібно було не красти у своїх людей тодіб не нили і не шукали виних
-Ти думаєш,куме Петго-твоя офшорна ЗЕлень легенька?
...........
та годі вже. Все зрозуміло. Ці всі рішення вони всерівно потрібні, хоч сьогодні від них Україні жодного зиску. Ці рішення міжнародних судів - вони більше для нащадків, для наступних поколінь, для істориків, як документальні докази - щоб ніколи не забували як воно було і яка насправді "дружба" українців з кацапами була, який адіннарот був.
только сначала восстановят в ПАСЕ, а потом, когда нибудь, закленймят несмываемым позором...
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Ответят козломордые по полной программе и за нападение на Украину и за сбитие Боинга!