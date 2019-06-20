 Одеські депутати безуспішно спробували звільнити Ройтбурда з поста директора художнього музею

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Саутенко заявив, що Ройтбурда призначили з порушеннями, а його діяльність не була успішною.

"Він обіцяв провести електронну паспортизацію запасників. Скільки там картин? Чому спеціальну депутатську комісію не пустили в сховище? Він обіцяв багатомільйонні інвестиції, а замість цього рапортує про 300 тисяч", - заявив депутат.

Саутенко додав, що директор приводить до музею "голих мужиків у жіночих трусах, які матюкаються".

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Заступник голови ОДА Віталій Свічинський відповів, що при Ройтбурді музей став дуже успішним і популярним серед молоді. Підтримку директору висловив також голова облради Анатолій Урбанський.

У підсумку за відставку Ройтбурда проголосувало 42 депутати ("Опозиційний блок", два представники БПП, 10 членів "Довіряй справам", по чотири депутати від "Батьківщини" та "Нашого краю" і два позафракційні). Один депутат проголосував "проти" і 41 - не голосували. У результаті рішення не було ухвалено.

Ройтбурд заявив, що його намагалася звільнити "компанія божевільних опоблоківців", які виступали проти його призначення на посаду, повідомляє The Babel.

"Я для них - предмет цієї манії. Вони впевнені, що я - втілення світового зла. Звільнити мене вони хочуть за те, що я рідко буваю на роботі, хоча я не вилажу з роботи. Але справді відлучаюся з музею. Я мотаюся по всій Україні й по всій Одесі та шукаю можливості надати музею прискорення. Сидячи в кабінеті, цього не зробиш", - зазначив він.

Директор музею додав, що ще однією претензією депутатів став концерт групи "Хамерман Знищує Віруси", який вони називають "порнографією".

"Вони виступали в трусах і піджаках. До речі, х*й ніхто не показував. Концерт відбувся минулого літа, і з того часу нічого [кращого] не накопали на мене. Депутати кажуть, що під час концерту сталося розбещення неповнолітніх. На концерті справді була одна дитина. Її батьки благали нас [щоб ми їх пустили]. Ми її посадили в задній ряд і заткнули вуха навушниками. Їй це все було відверто нецікаво", - наголосив Ройтбурд.

Директор додав, що його також звинувачують в проведенні несанкціонованого ремонту, який зробили без залучення бюджетного фінансування.

"А ще ми за свої гроші купили музейне світло. Ось це мої злочини перед музеєм", - підсумував він.