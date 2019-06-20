 Одеські депутати безуспішно спробували звільнити Ройтбурда з поста директора художнього музею

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
Саутенко заявив, що Ройтбурда призначили з порушеннями, а його діяльність не була успішною.
"Він обіцяв провести електронну паспортизацію запасників. Скільки там картин? Чому спеціальну депутатську комісію не пустили в сховище? Він обіцяв багатомільйонні інвестиції, а замість цього рапортує про 300 тисяч", - заявив депутат.
Саутенко додав, що директор приводить до музею "голих мужиків у жіночих трусах, які матюкаються".
Заступник голови ОДА Віталій Свічинський відповів, що при Ройтбурді музей став дуже успішним і популярним серед молоді. Підтримку директору висловив також голова облради Анатолій Урбанський.
У підсумку за відставку Ройтбурда проголосувало 42 депутати ("Опозиційний блок", два представники БПП, 10 членів "Довіряй справам", по чотири депутати від "Батьківщини" та "Нашого краю" і два позафракційні). Один депутат проголосував "проти" і 41 - не голосували. У результаті рішення не було ухвалено.
Ройтбурд заявив, що його намагалася звільнити "компанія божевільних опоблоківців", які виступали проти його призначення на посаду, повідомляє The Babel.
"Я для них - предмет цієї манії. Вони впевнені, що я - втілення світового зла. Звільнити мене вони хочуть за те, що я рідко буваю на роботі, хоча я не вилажу з роботи. Але справді відлучаюся з музею. Я мотаюся по всій Україні й по всій Одесі та шукаю можливості надати музею прискорення. Сидячи в кабінеті, цього не зробиш", - зазначив він.
Директор музею додав, що ще однією претензією депутатів став концерт групи "Хамерман Знищує Віруси", який вони називають "порнографією".
"Вони виступали в трусах і піджаках. До речі, х*й ніхто не показував. Концерт відбувся минулого літа, і з того часу нічого [кращого] не накопали на мене. Депутати кажуть, що під час концерту сталося розбещення неповнолітніх. На концерті справді була одна дитина. Її батьки благали нас [щоб ми їх пустили]. Ми її посадили в задній ряд і заткнули вуха навушниками. Їй це все було відверто нецікаво", - наголосив Ройтбурд.
Директор додав, що його також звинувачують в проведенні несанкціонованого ремонту, який зробили без залучення бюджетного фінансування.
"А ще ми за свої гроші купили музейне світло. Ось це мої злочини перед музеєм", - підсумував він.
"арбитр" от Зе уже сегодня принял "одиозное" решение...Вова-ГАНЬБА!!!
А чого ніхто не хоче звернути увагу, скільки крим.справ було відкрито, скільки проведено слідчих дій, скільки судів вже пройшло, скільки в процесі?
А чому всі зебіли виправдовують таких слідчих, як, наприклад, Горбатюк?
Как же твой реванш в БПП затесался-то? 😁
Увы-с
видели открытые задние двери форда expedition? - так у нее рот шире....
зря вы ее....
ща вою будет на 3 дня с подспевкой....
Понятно, что Ройтбурда хотят убрать, уж слишком он украинский, как для еврея, так и для Одессы.
Это знает вся Одесса...
Просит отсосать у молодых парней, и платит им по 500 гривен...
Вот за такую позицию его и хотят уволить.
Депутаты облсовета решили отложить выплату помощи малоимущим, чтобы наполнить свой фонд
Депутаты Одесского областного совета внесли ряд изменений в программу социальной поддержки населения. После долгого обсуждения они оставили без финансирования одноразовые выплаты малоимущим.
Речь шла о том, чтобы урезать программы соцзащиты на 51 миллион и направить эту сумму на наполнение депутатского фонда. Ряд народных избранников посетовали на то, что им не выдают средства на работу в округах и они не могут наконец-то построить обещанные детские площадки.
В то же время и.о. главы ОГА Светлана Шаталова отметила, что таким решением депутаты оставят без выплаты единоразовой помощи в размере 1400 гривен малоимущих граждан. По ее словам, на данный момент зарегистрировано уже 110 тысяч заявок на получение этой помощи.
В конечном итоге депутаты поддержали перераспределение средств, а к вопросу единоразовых выплат пообещали вернуться на следующей сессии.
В Одессе суд разрешил уничтожить военный аэродром в интересах застройщика
18.06.2019 В 17:10 by InfoResist
Читать материал на украинском
Продолжение:
Командование: Суд уничтожил аэродром "Школьный" - единственный на юге Украины в полной боевой готовности
Приморский районный суд отказался отменить решение горсовета о застройке территории одесского военного аэродрома «Школьный». Об этом сообщает ТК «Круг».
Дело слушалось полтора года. По словам истца Михаила Кузаконя, за это время у местной мэрии появились документы на владение землей, принадлежащей военным.
«Это очень ценная земля. Десятки, если не сотни миллионов долларов. И они украдены у наших военных. Кроме того, что при этом еще и военный аэропорт уничтожается», - сказал он.
В том, что территория будет передана частной фирме активист видит и вину военной прокуратуры, которая за прошедшее время не попыталась вмешаться в происходящее. Минобороны ситуацию также не комментирует. Кузаконь намерен решение суда обжаловать.
Напомним, что в октябре 2017 года 40 неизвестных мужчин проникли на военный аэродром «Школьный» в Одессе, оттеснив охрану аэродрома, снесли забор, и вывезли военное имущество. Караул вопреки требованию устава караульной службы не применил оружие для защиты аэродрома
youtube.com/watch?v=_n1bGMK-kTU