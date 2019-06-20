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 Суспільство
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Все про:Одеса (1940) Ройтбурд (3)

 Одеські депутати безуспішно спробували звільнити Ройтбурда з поста директора художнього музею

19 червня депутати Одеської обласної ради з ініціативи депутата від "Опозиційного блоку" Віталія Саутенкова розглянули питання про звільнення директора Художнього музею Олександра Ройтбурда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Саутенко заявив, що Ройтбурда призначили з порушеннями, а його діяльність не була успішною.

"Він обіцяв провести електронну паспортизацію запасників. Скільки там картин? Чому спеціальну депутатську комісію не пустили в сховище? Він обіцяв багатомільйонні інвестиції, а замість цього рапортує про 300 тисяч", - заявив депутат.

Саутенко додав, що директор приводить до музею "голих мужиків у жіночих трусах, які матюкаються".

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Заступник голови ОДА Віталій Свічинський відповів, що при Ройтбурді музей став дуже успішним і популярним серед молоді. Підтримку директору висловив також голова облради Анатолій Урбанський.

У підсумку за відставку Ройтбурда проголосувало 42 депутати ("Опозиційний блок", два представники БПП, 10 членів "Довіряй справам", по чотири депутати від "Батьківщини" та "Нашого краю" і два позафракційні). Один депутат проголосував "проти" і 41 - не голосували. У результаті рішення не було ухвалено.

Ройтбурд заявив, що його намагалася звільнити "компанія божевільних опоблоківців", які виступали проти його призначення на посаду, повідомляє The Babel.

"Я для них - предмет цієї манії. Вони впевнені, що я - втілення світового зла. Звільнити мене вони хочуть за те, що я рідко буваю на роботі, хоча я не вилажу з роботи. Але справді відлучаюся з музею. Я мотаюся по всій Україні й по всій Одесі та шукаю можливості надати музею прискорення. Сидячи в кабінеті, цього не зробиш", - зазначив він.

Директор музею додав, що ще однією претензією депутатів став концерт групи "Хамерман Знищує Віруси", який вони називають "порнографією".

"Вони виступали в трусах і піджаках. До речі, х*й ніхто не показував. Концерт відбувся минулого літа, і з того часу нічого [кращого] не накопали на мене. Депутати кажуть, що під час концерту сталося розбещення неповнолітніх. На концерті справді була одна дитина. Її батьки благали нас [щоб ми їх пустили]. Ми її посадили в задній ряд і заткнули вуха навушниками. Їй це все було відверто нецікаво", - наголосив Ройтбурд.

Директор додав, що його також звинувачують в проведенні несанкціонованого ремонту, який зробили без залучення бюджетного фінансування.

"А ще ми за свої гроші купили музейне світло. Ось це мої злочини перед музеєм", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133211
 
   
 Топ коментарі
 
Кто не знает - Ройтбурд это представитель проукраинской Одессы, так что попытка его снять это один из элементов ватного реванша начавшегося после прихода ЗЕпрезидента..
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я смотрю "вата" в Харькове и Одессе никак не угомонится...хотят ОДР и ХНР...? Одесские депутаты безуспешно попытались уволить Ройтбурда с поста директора художественного музея - Цензор.НЕТ 9473 в Харькове
"арбитр" от Зе уже сегодня принял "одиозное" решение...Вова-ГАНЬБА!!!
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Це не приход ЗЕ винуватий,а команда ПО , яка за 5 років болт на вату забила, і доблесний плокулол,який зубами вчепився до влади, і нічого за свою каденцію не зробив !!!Так що не надо тут ля-ля...
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я смотрю "вата" в Харькове и Одессе никак не угомонится...хотят ОДР и ХНР...? Одесские депутаты безуспешно попытались уволить Ройтбурда с поста директора художественного музея - Цензор.НЕТ 9473 в Харькове
"арбитр" от Зе уже сегодня принял "одиозное" решение...Вова-ГАНЬБА!!!
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Кто не знает - Ройтбурд это представитель проукраинской Одессы, так что попытка его снять это один из элементов ватного реванша начавшегося после прихода ЗЕпрезидента..
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он начался на віборі..ватніх говнюков приманивают..
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Це не приход ЗЕ винуватий,а команда ПО , яка за 5 років болт на вату забила, і доблесний плокулол,який зубами вчепився до влади, і нічого за свою каденцію не зробив !!!Так що не надо тут ля-ля...
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Вату? Що з нею треба було зробити? Спалити? Отак-от, без суду та слідства?
А чого ніхто не хоче звернути увагу, скільки крим.справ було відкрито, скільки проведено слідчих дій, скільки судів вже пройшло, скільки в процесі?
А чому всі зебіли виправдовують таких слідчих, як, наприклад, Горбатюк?
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В итоге за отставку Ройтбурда проголосовало 42 депутата ("Оппозиционный блок", два представителя БПП, 10 членов "Доверяй делам", по четыре депутата от "Батьківщини" и "Нашего края" и два внефракционных Источник: https://censor.net.ua/n3133211

Как же твой реванш в БПП затесался-то? 😁
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У нас в Одессе "затешется" кто угодно и куда надо...
Увы-с
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тетка скандальная...
видели открытые задние двери форда expedition? - так у нее рот шире....
зря вы ее....
ща вою будет на 3 дня с подспевкой....
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"Оппозиционный блок", два представителя БПП, 10 членов "Доверяй делам" сплошняком члены команды Зе?! Может хватить уже стекломоем напиваться?)))
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Твій ПО риг із всіх ригів...краще мовчи !!!
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Каломойша ***** отрабатывает,на коленях за то,что Днепр не сдал, в своё время. ФБРвзяли за фаберже,деваться некуда
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Вот и получается, почитает одного затем другого не совсем двинутый порохобот, и скажет "та вы ж больные на голову", и решит голосовать за Музыканта
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хто ще зебілам вірить? А стосовно їхньої брехні, ніби-то якимось муткам Порошенка з ригами, з зажопами?
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" Хамерманы", конечно лютые парни в красных труселях, но ставить в вину их скандальное творчество и провокационный внешний вид, это очень даже смешно, а особенно смешно, что это в Одессе. Город, в котором половина населения ходит полуголая и откровенно светит нижним бельём - искать мораль и требовать её от других, как-то абсурдно все это выглядит.
Понятно, что Ройтбурда хотят убрать, уж слишком он украинский, как для еврея, так и для Одессы.
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Это тот, который Шевченко с пейсами и половые органы на своих картинах изображает? Прямо таки гордость еврейской культуры... Такой гений , что пусть подарят его картины с половыми органами Израилю. Я думаю, там выскажут свое мнение, там не стесняются как у нас. Прикрывается вышиванкой, а по сути - ни ума, ни таланта. Простой позор Одессы.
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Ройтбурт это старый петух-ищвращенец...
Это знает вся Одесса...
Просит отсосать у молодых парней, и платит им по 500 гривен...
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"Они выступали в трусах и пиджаках. Кстати, х...й никто не показывал. Концерт прошел прошлым летом..."

Вот за такую позицию его и хотят уволить.
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Зато эта свора 19 июня, 13:44
Депутаты облсовета решили отложить выплату помощи малоимущим, чтобы наполнить свой фонд

Депутаты Одесского областного совета внесли ряд изменений в программу социальной поддержки населения. После долгого обсуждения они оставили без финансирования одноразовые выплаты малоимущим.
Речь шла о том, чтобы урезать программы соцзащиты на 51 миллион и направить эту сумму на наполнение депутатского фонда. Ряд народных избранников посетовали на то, что им не выдают средства на работу в округах и они не могут наконец-то построить обещанные детские площадки.
В то же время и.о. главы ОГА Светлана Шаталова отметила, что таким решением депутаты оставят без выплаты единоразовой помощи в размере 1400 гривен малоимущих граждан. По ее словам, на данный момент зарегистрировано уже 110 тысяч заявок на получение этой помощи.
В конечном итоге депутаты поддержали перераспределение средств, а к вопросу единоразовых выплат пообещали вернуться на следующей сессии.
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Так в Украине война? А одесские депутатишки и одесский мер труханов помогают ослаблять обороноспособность страны.
В Одессе суд разрешил уничтожить военный аэродром в интересах застройщика

18.06.2019 В 17:10 by InfoResist

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Командование: Суд уничтожил аэродром "Школьный" - единственный на юге Украины в полной боевой готовности
Приморский районный суд отказался отменить решение горсовета о застройке территории одесского военного аэродрома «Школьный». Об этом сообщает ТК «Круг».

Дело слушалось полтора года. По словам истца Михаила Кузаконя, за это время у местной мэрии появились документы на владение землей, принадлежащей военным.

«Это очень ценная земля. Десятки, если не сотни миллионов долларов. И они украдены у наших военных. Кроме того, что при этом еще и военный аэропорт уничтожается», - сказал он.

В том, что территория будет передана частной фирме активист видит и вину военной прокуратуры, которая за прошедшее время не попыталась вмешаться в происходящее. Минобороны ситуацию также не комментирует. Кузаконь намерен решение суда обжаловать.

Напомним, что в октябре 2017 года 40 неизвестных мужчин проникли на военный аэродром «Школьный» в Одессе, оттеснив охрану аэродрома, снесли забор, и вывезли военное имущество. Караул вопреки требованию устава караульной службы не применил оружие для защиты аэродрома
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Спасибо за упоминание о новой для меня группе,все эти Skazka или как их там-просто УГ для гламурного кисо. Надеюсь ребята играют нормальную музыку,буду слушать.
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Євреїв чіпати зараз не можна, це свяяте, для них закінчилася епоха бідності, тепер все лише дляя них.
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Вспоминаем, что такое Ройтбурд.
youtube.com/watch?v=_n1bGMK-kTU
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОдеські депутати безуспішно спробували звільнити Ройтбурда з поста директора художнього музею
 
 
 
 
 
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