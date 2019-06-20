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 Мінфін США запровадив санкції проти російської компанії за допомогу Північній Кореї

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської компанії, яка здійснювала фінансові операції з північнокорейськими установами в обхід санкцій США та ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіс управління іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російської установи, яка допомагала Північній Кореї уникати обмеженого доступу до міжнародної фінансової системи", - зауважили в Мінфіні.

Рішення було ухвалено проти ТОВ "Російське фінансове товариство".

Як зазначили в американському відомстві, ця організація "надавала або намагалася надавати фінансові, матеріальні, технологічні чи інші види підтримки, а також товари чи послуги, для північнокорейської компанії Dandong Zhongsheng та інших установ КНДР, які вже перебувають у чорному списку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн ЄС 20 червня збираються продовжити на півроку санкції проти РФ, - Bloomberg

"Мінфін продовжує виконувати чинні санкції США та ООН проти фізичних і юридичних осіб у Росії та інших країнах, які сприяють незаконній торгівлі з Північною Кореєю. Ті, хто намагається обійти їх, щоб забезпечити КНДР доступ до міжнародних фінансових ринків, ставлять себе під значний ризик санкцій", - заявив у цьому зв'язку заступник глави Мінфіну США міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133210
 
 
 Топ коментарі
 
Велика подяка амеро - бандерiвцям!
Минфин США ввел санкции против российской компании за помощь Северной Корее - Цензор.НЕТ 3092
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До 💡 лампочки эти санкции !хуйла активы арестуйте
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это все фигня...если бы америкосы и гейропейцы действительно ввели нормальные санкции против паРаши еще в 2015 - 16 х годах - то Мир бы уже сейчас забыл что такая была страна.. Минфин США ввел санкции против российской компании за помощь Северной Корее - Цензор.НЕТ 1721
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Минфин США ввел санкции против российской компании за помощь Северной Корее

...........

ну то й що, створять ще одну команію, через яку будуть допомагати дикунам.
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досить сумнівна ефективність індивідуальних санкцій проти фірм-одноденнок, яких можна щодня сотнями нових створювати.
Тобто я про те, що потрібні не індивідуальні, а сєкторальні санкції! Коли за "огріхи" однієї фірми автоматично позбавляються певних благ всі без виключення учасники кацапського фінансового ринку. Тоді не буде порушуватися санкційний режим і інші учасники фінансового сєктору будуть стримувати один одного від порушення санкційного режиму. Бо задіяний буде принцип колективної відповідальності, тоді буде дійсно "жара" для кацапів-власників крупного капіталу: коли за огріхи якоїсь ноунейм кремлівської фірми-одноденки будуть страждати крупні фінансові корпорації кацапщини. Тоді вони самі ***** завтра приберуть, якщо його дрібні витівки будуть дійсно їм на шкоду. Про "саморегулівні організації учасників фінансового ринку" щось чули? Саме такі санкції Трамп останні два роки якраз і не імплементує. А ці, санкції, що сьогодні, це все звичайно, непогано, але... див.вище.
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https://www.youtube.com/watch?v=ByBeMuKmBo4
Від Зеленського усіх трясе. Чувак в Європі налажав і збирається домовлятися з ввх. Пороблено?
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це ще не трясе. Побачимо як буде трясти після виборів до Ради, коли більшість буде у Зєлемойського і будуть оголошуватися "рєфєрундуми" для зєбілів про те, чи потрібно нам взагалі НАТО, ЄС, одні державна мова та інші питання. Всі формальні перепони для ватного реваншу в Україні після виборів до Ради будуть усунені. Власне він вже вібувається.
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Ну-да, как-то мелко. Не то-что "ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ СОКРАТИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%" - аж на 10%, не даже более, что наверное 10.1% (но на фоне прошлого года с небывалым подъёмом товарооборота между двумя братскими странами), это вааще жесть, уделали россиян по самые не хочу, не так-ли?.
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это все фигня...если бы америкосы и гейропейцы действительно ввели нормальные санкции против паРаши еще в 2015 - 16 х годах - то Мир бы уже сейчас забыл что такая была страна.. Минфин США ввел санкции против российской компании за помощь Северной Корее - Цензор.НЕТ 1721
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все дело в том, что *********, примут эту шутку за похвалу и им будет лестно!...)
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До 💡 лампочки эти санкции !***** активы арестуйте
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМінфін США запровадив санкції проти російської компанії за допомогу Північній Кореї
 
 
 
 
 
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