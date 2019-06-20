 Мінфін США запровадив санкції проти російської компанії за допомогу Північній Кореї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Офіс управління іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російської установи, яка допомагала Північній Кореї уникати обмеженого доступу до міжнародної фінансової системи", - зауважили в Мінфіні.
Рішення було ухвалено проти ТОВ "Російське фінансове товариство".
Як зазначили в американському відомстві, ця організація "надавала або намагалася надавати фінансові, матеріальні, технологічні чи інші види підтримки, а також товари чи послуги, для північнокорейської компанії Dandong Zhongsheng та інших установ КНДР, які вже перебувають у чорному списку.
"Мінфін продовжує виконувати чинні санкції США та ООН проти фізичних і юридичних осіб у Росії та інших країнах, які сприяють незаконній торгівлі з Північною Кореєю. Ті, хто намагається обійти їх, щоб забезпечити КНДР доступ до міжнародних фінансових ринків, ставлять себе під значний ризик санкцій", - заявив у цьому зв'язку заступник глави Мінфіну США міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер.
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ну то й що, створять ще одну команію, через яку будуть допомагати дикунам.
Тобто я про те, що потрібні не індивідуальні, а сєкторальні санкції! Коли за "огріхи" однієї фірми автоматично позбавляються певних благ всі без виключення учасники кацапського фінансового ринку. Тоді не буде порушуватися санкційний режим і інші учасники фінансового сєктору будуть стримувати один одного від порушення санкційного режиму. Бо задіяний буде принцип колективної відповідальності, тоді буде дійсно "жара" для кацапів-власників крупного капіталу: коли за огріхи якоїсь ноунейм кремлівської фірми-одноденки будуть страждати крупні фінансові корпорації кацапщини. Тоді вони самі ***** завтра приберуть, якщо його дрібні витівки будуть дійсно їм на шкоду. Про "саморегулівні організації учасників фінансового ринку" щось чули? Саме такі санкції Трамп останні два роки якраз і не імплементує. А ці, санкції, що сьогодні, це все звичайно, непогано, але... див.вище.
Від Зеленського усіх трясе. Чувак в Європі налажав і збирається домовлятися з ввх. Пороблено?