 Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації Нацполіції Києва.

У поліції зазначають, що особа, яка була близькою до загиблого Тимчука заявила, що у квартирі, де знайшли тіло депутата, відсутні кілька ювелірних виробів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука (оновлено)

Зараз правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті депутата Тимчука.

Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тимчука не було депресії. Це не може бути самогубство, - Тетерук. ВIДЕО