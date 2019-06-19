 Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації Нацполіції Києва.
У поліції зазначають, що особа, яка була близькою до загиблого Тимчука заявила, що у квартирі, де знайшли тіло депутата, відсутні кілька ювелірних виробів.
Зараз правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті депутата Тимчука.
Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.
чем шаурма и фонтан - зедебилы повелись....
Зараз , фактично , відбувається "3-й Майдан" про який так довго казали - система змінюється , просто в цей раз - на президентських і парламентських виборах ...
"Несмотря на непрофессионализм, но благодаря знанию иностранных языков и прирожденному дару к христарадничеству, ПОПа (Ипполит Матвеевич)сумел-таки честно заработать за день 7 рублей 29 копеек..."
Только вы забыли одно: если вы не уничтожаете кацапов то они начнут уничтожать вас. А либеральность и снисхждение ето для кацапов как слабость врага и красная тряпка. Вот теперь пожинаем плоды великого Пети Рехворматора. За 5 лет было убито десятки украинских патриотов и ниодного кацапского агента. Ах, да, ето же Петины торговые партньоры. Он даже ФСБ выдает украинских патриотов.
на шо надеюсь? - не знаю, но надеюсь.
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Я так понимаю ему помогли чистить наградное оружие.....
Очевидно, соевая мразь, поняв, что рано или поздно придется отвечать за содеянные преступления, и, в первую очередь, за военные, начинает зачищать концы.