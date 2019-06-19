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 Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука

У поліції повідомили нові подробиці з розслідування загибелі народного депутата і керівника "Інформаційного спротиву" Дмитра Тимчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації Нацполіції Києва.

У поліції зазначають, що особа, яка була близькою до загиблого Тимчука заявила, що у квартирі, де знайшли тіло депутата, відсутні кілька ювелірних виробів.

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Зараз правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті депутата Тимчука.

Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133209
 
 
 Топ коментарі
 
Скорее всего, ювелирку взяли для имитации ограбления...
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А Князев еще загадочно пошутил - - "На момент смерті, Дмитро Тимчук був у квартирі не один. До мене коли гості приходять, то я відразу йду чистити зброю."..это убийство 1000%
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Да зачем Вам ето? Давайте про «Вальцмана», «Лалиту», офшори, Липецкую фабріку, Мальдиви...старие добрие темьі...
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порошенко нужно спрятать и беспредел прекратится
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ты своего перепутал, чуть у кацапа сложнее мысль
чем шаурма и фонтан - зедебилы повелись....
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Елементарна "зачистка" при зміні влади - після приходу Юща "застрелився" Кравченко , після Майдану в 2014 - "викинувся" Чєчєтов і "застрелилася" Семенюк ...
Зараз , фактично , відбувається "3-й Майдан" про який так довго казали - система змінюється , просто в цей раз - на президентських і парламентських виборах ...
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Легше всього злити все на випадковий грабунок і закрити справу підладнавши під це якогось нарика, ніж знайти дійсних убивць. Стара гвардія ментів ніколи не почне працювати взаправду!
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косилово на ворье имеет место быть, но впечатляет не очень.
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а не буде це , часом , чергова "справа бабченко" .? раптом завтра-післязавтра виясниться , що Тимчук живий ...
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теперь нужно искать ювелирные изделия...и это в переяславе так и не нашли женщину с мелкашкой, а на пешеходном мосту еще не все свидетели проезда авто заявились в отделение полиции....и минобороны поправило само себя, что повесток владимиру не приносила аж 3 раза...и ждем решения кс...вообще, что происходит?
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Да что-то уже очень сильно начинает смахивать. Особенно после невнятных заявлений полиции.
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Зато жена и полицаи сразу сходу заявили что застрелился когда чистил оружие. Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука - Цензор.НЕТ 3199
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На районі якраз ці гопники тусувались,може маринка взяла

Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука - Цензор.НЕТ 6549
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- Мосье, же не манж па сис жур...
"Несмотря на непрофессионализм, но благодаря знанию иностранных языков и прирожденному дару к христарадничеству, ПОПа (Ипполит Матвеевич)сумел-таки честно заработать за день 7 рублей 29 копеек..."
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Последняя гастроль артиста погорелого театра???
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А что *******, продолжаем не качать лодку. Нужно либерально и по-эвропейски к сепарам и росийским агентам относиться.
Только вы забыли одно: если вы не уничтожаете кацапов то они начнут уничтожать вас. А либеральность и снисхждение ето для кацапов как слабость врага и красная тряпка. Вот теперь пожинаем плоды великого Пети Рехворматора. За 5 лет было убито десятки украинских патриотов и ниодного кацапского агента. Ах, да, ето же Петины торговые партньоры. Он даже ФСБ выдает украинских патриотов.
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надеюсь вы не правы...
на шо надеюсь? - не знаю, но надеюсь.
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/"что в квартире, где нашли тело депутата, отсутствуют несколько ювелирных изделий/"

Я так понимаю ему помогли чистить наградное оружие.....
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і Антоша Аваковський пустив крокодилячу сльозу...
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Пророссийский реван на марше, теперь просто начали отстреливать патриотов. Спасибо Зеленскому за это!
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Начали? То есть Хараберюш, Окуева, Шаповал не считаются?
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То - война, а это - предательство. Зеленое-презеленое.
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Ясно, шо это убийство, вопрос лишь в том - это потрошиные зачищают свои преступления, или потрошиным мстят? Посмотрим на реакцию Зе.
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Шобло Народный фронт корупционное .Честный человек в этой банде не будет находится .
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Ліплять вже що можуть. Через майже добу з"ясували, що немає цінностей. Ну хоч не два рази в голову застрелився.
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Сразу вспоминается бессмертная фраза и з фильма "Брильянтовая рука" - Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал!

Очевидно, соевая мразь, поняв, что рано или поздно придется отвечать за содеянные преступления, и, в первую очередь, за военные, начинает зачищать концы.
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Вбили як раз після відвідин Франції та Німеччини. Мабуть там було отримано інструкцію щодо зміни політичного курсу. Заздалегідь почали відстріл патріотів, а Тимчук ще й "сидів на інформації".
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Убийство Тимчука однозначно выгодно тем, кто хотел бы скрыть свои темные делишки в ВСУ в 2014-2015 годах, информацией об которых однозначно владел Тимчук. Зеленскому его убийство как потенциального источника информации однозначно не выгодно
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКиївська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука
 
 
 
 
 
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