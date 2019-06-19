EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  933  17
Все про:аеропорт (373) вокзал (70) мінування (435) Омелян (531)

 Аеропорти в Києві та Одесі, а також вокзали в Києві і Львові евакуюють через повідомлення про "мінування", - Омелян

Невідомі повідомили про "замінування" аеропортів у Києві та Одесі, а також залізничних вокзалів у Києві та Львові.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"На завершення чарівного вечора "чудового" дня повідомлення про "замінування" аеропортів Одеси, Борисполя, Жулян, центральних вокзалів Києва та Львова. Розуміємо, що повідомлення фейкові, але маємо вжити всіх заходів перевірки, включно з евакуацією людей", - написав міністр.

Також читайте: Поліція кваліфікувала лжемінування 38 об'єктів у Харкові як теракт

Як зазначив Омелян, у більшості випадків з'ясовується, що дзвінки здійснюються з окупованої території.

Аеропорти в Києві та Одесі, а також вокзали в Києві і Львові евакуюють через повідомлення про мінування, - Омелян 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через повідомлення про замінування в Миколаєві евакуювали аеропорт, відвідувачів зоопарку і церков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133208
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос, а чем занимается СБУ во главе клоуном из квартала? Что крышеванием бизнеса!
 показати весь коментар
 
аэропорты везде минируют.. кроме ДНЕПРА...
"работает" МАУ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Николаеве и Херсоне "заминировали" все школы и детсады...
 показати весь коментар
 
50 метров от меня находится школа... слышал, проводили какие-то мероприятия с детьми....
 показати весь коментар
 
аэропорты везде минируют.. кроме ДНЕПРА...
"работает" МАУ...
 показати весь коментар
 
 
а если сообщат шо вся Украина заминирована, тож эвакуируют всех в ******** Похоже на схему распила бабла
 показати весь коментар
 
Вопрос, а чем занимается СБУ во главе клоуном из квартала? Что крышеванием бизнеса!
 показати весь коментар
 
 
Сейчас такая апаратура современная, что нельзя вычислить откуда звонят.
 показати весь коментар
 
дурдом....
Понимаем что фейковые, но пляшем под их дудку....
Подрываем экономику и психику граждан...

Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуациею людей", - написал министр.Источник: https://censor.net.ua/n3133208
 показати весь коментар
 
Все эти минирования якобы шутников наводят меня на мысль - что Нас к чему готовят , а службы по разминированию в связи с этим должны потерять бдительность...хочу ошибаться. Аеропорти в Києві та Одесі, а також вокзали в Києві і Львові евакуюють, через повідомленні про "мінування", - Омелян - Цензор.НЕТ 3926
 показати весь коментар
 
При лавочнику такого масового мінування не було.
 показати весь коментар
 
Развлекаются бывшие и их свора?!!!Дегенераты!
 показати весь коментар
 
Северо-восточные соседи тыкают палочкой государство при новых "лидерах".
 показати весь коментар
 
Может быть, перекрыть телефонную связь с временно оккупированными?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїАеропорти в Києві та Одесі, а також вокзали в Києві і Львові евакуюють через повідомлення про "мінування", - Омелян
 
 
 
 
 
 вгору