 Аеропорти в Києві та Одесі, а також вокзали в Києві і Львові евакуюють через повідомлення про "мінування", - Омелян

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"На завершення чарівного вечора "чудового" дня повідомлення про "замінування" аеропортів Одеси, Борисполя, Жулян, центральних вокзалів Києва та Львова. Розуміємо, що повідомлення фейкові, але маємо вжити всіх заходів перевірки, включно з евакуацією людей", - написав міністр.

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Як зазначив Омелян, у більшості випадків з'ясовується, що дзвінки здійснюються з окупованої території.

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