 Аеропорти в Києві та Одесі, а також вокзали в Києві і Львові евакуюють через повідомлення про "мінування", - Омелян

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.
"На завершення чарівного вечора "чудового" дня повідомлення про "замінування" аеропортів Одеси, Борисполя, Жулян, центральних вокзалів Києва та Львова. Розуміємо, що повідомлення фейкові, але маємо вжити всіх заходів перевірки, включно з евакуацією людей", - написав міністр.
Як зазначив Омелян, у більшості випадків з'ясовується, що дзвінки здійснюються з окупованої території.
"работает" МАУ...
Понимаем что фейковые, но пляшем под их дудку....
Подрываем экономику и психику граждан...
Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуациею людей", - написал министр.Источник: https://censor.net.ua/n3133208