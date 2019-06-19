 На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське ТБ".

"Це було відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", - цитує в середу ввечері сайт видання слова потерпілого.

За словами однієї з організаторів заходу, серед постраждалих були неповнолітні.

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Вона також повідомила, що "перед входом бачили людей, які там чергували і чекали поки люди будуть розходитися". Вона додала, що це було не менше 4 молодиків спортивної статури.

Згідно з інформацією, на місце події прибули поліцейські і машина "швидкої".

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