 На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське ТБ".
"Це було відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", - цитує в середу ввечері сайт видання слова потерпілого.
За словами однієї з організаторів заходу, серед постраждалих були неповнолітні.
Вона також повідомила, що "перед входом бачили людей, які там чергували і чекали поки люди будуть розходитися". Вона додала, що це було не менше 4 молодиків спортивної статури.
Згідно з інформацією, на місце події прибули поліцейські і машина "швидкої".
Я рад что живу с такими замечательными соотечественниками, мне и моим нащадкам нужна недалекая и дещевая рабочая сила, склоннная к мышлению свой-чужой, не способная рационально мыслить, дорогие вы мои працюки.
Не потому что они увидят пачку забавных фриков и поменяют ортентацию, так только в рашкиных сми бывает.
Боятся за своих детей нужно потому что если вдруг они в эти 5-10% попадут, а так бывает только не у вас, пока не случится,
то когда ваш ребенок выйдет потусить их пыранет отверткой или изобьёт какоето ****** без мозгов, работы и образования, науськаное такими же дебильными комментаторами и быдлом.