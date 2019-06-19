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Все про:напад (629) ЛГБТ-спільнота (155)

 На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом

У Києві на відвідувачів кінопоказу в рамках "Київ-Прайд" напали невідомі в балаклавах, є постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське ТБ".

"Це було відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", - цитує в середу ввечері сайт видання слова потерпілого.

За словами однієї з організаторів заходу, серед постраждалих були неповнолітні.

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Вона також повідомила, що "перед входом бачили людей, які там чергували і чекали поки люди будуть розходитися". Вона додала, що це було не менше 4 молодиків спортивної статури.

Згідно з інформацією, на місце події прибули поліцейські і машина "швидкої".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133207
 
   
 Топ коментарі
 
Не розумію киїпрайдів. Хочете однополого кохання, штрикайтесь собі на здоров"я, у себе вдома, для чого пропогувати свою нездорову хворобу?
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - а то что многие реально боятся за своих детей.....- за их моральное здоровье - Боятся агрессивной ЛГБТ пропаганды вы даже не рассматриваете, да?
Титушки.....
Как все просто...
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Меня всегда удивляло одно - почему этих заднеприводных всю дорогу бьют, унижают?! Может им нужно как-то по скромнее, по тихому себя вести и без всей этой рекламы педерастии?! На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом - Цензор.НЕТ 2813
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А тем временм Мертветчук скупает каналы, рыговская падаль вернулась в Украину. Но нацжон и прочую СЕЧу (от слова - моча) интересуют только геи.
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А может этим должны заниматься соответствующие госорганы и спецслужбы, например СБУ, контрразведка и национальный совет по радио и телевещанию , а не нацкорпус? Помнится нацкорпус пытался пару лет назад цвинтер блокировать, так те же самые евротолерасты которые и устраивают тут нам парады ********** вой подняли на весь мир как у нас тут ущемляют свободу слова.
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Да, деточка, я тебя понял об этом и написал: нацжоны и прочие сЭчи должны заниматься тем, что проще и безопаснее - гонять геев. Потому что гавкать на кого круче у них яиц попросту нет. А вот СБУ должно заниматься матерыми волками. Потому что у них яйца есть. Всё правильно?
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Нищее, обворованое стадо, которому еще лет 50 выбивать совковое рабство из головы, не способное даже выйти против коррупции или назначения мудака генпрокурором.. нашло самую большую проблему в стране, в едином, ****, порыве пролетарской нееввисти, всё прогресивное социалистическое человечество озабочено тем что люди с нестандартной психополовой ситуацией собрались группой.

Я рад что живу с такими замечательными соотечественниками, мне и моим нащадкам нужна недалекая и дещевая рабочая сила, склоннная к мышлению свой-чужой, не способная рационально мыслить, дорогие вы мои працюки.
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слышали от них "молдаван,дадим пинка? ишь раком на святую тройцу всали"и пришли к выводу-организовано кп мп исполнитель кликуха "молдаван".
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Сидели бы по домам со своей болезнью; зачем её демонстрировать на весь белый свет ?
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Дешева постановка. Навіть до лікарні нікого не відвезли.
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За ваших детей боятся стоит.
Не потому что они увидят пачку забавных фриков и поменяют ортентацию, так только в рашкиных сми бывает.
Боятся за своих детей нужно потому что если вдруг они в эти 5-10% попадут, а так бывает только не у вас, пока не случится,
то когда ваш ребенок выйдет потусить их пыранет отверткой или изобьёт какоето ****** без мозгов, работы и образования, науськаное такими же дебильными комментаторами и быдлом.
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