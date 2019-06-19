 УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.
Відповідачами за позовом вказані Міністерство культури і Державний реєстратор КП Центр правової допомоги та реєстрації.
УПЦ МП мотивувала свій позов "допущенням значних порушень чинного на момент проведення державної реєстрації створення юридичної особи законодавства України, а також вчиненням відповідачами в адміністративній справі протиправних дій".
Глава юридичного відділу УПЦ МП Олександр Бахов заявив, що ПЦУ нібито не може називатися Київською митрополією Української православної церкви "тому, що первинний правовстановлюючий документ Томос, який вони мали поважати і виконувати, визначає їм дві назви - Православна Церква України (ПЦУ) і Святійша Церква України (СЦУ)".
Это ж мечта ФСБ МП, чтобы ПЦУ ликвидировалась и угроза для них перестала существовать.
Не говоря уже о том, что ведутся переговоры еще с несколькими церквями о признании. То есть перспективы очень даже имеются.
У УПЦ КП никаких перспектив не было.
Не даром в рашке еще до выборов честно говорили, что их кандидат в Украине - это хаос - именно то, за что ты тут топишь - за хаос, за кремлевского кандидата.
Филарет не монах, а очень даже подверженный мирским страстям дедок. Личная гордыня и неуемная жажда власти - вот что всегда двигало Филаретом и что на закате лет только усугубилось. Дедуля не пережил отстранения от власти.
Я и год назад критиковал Филаретку за его неуступчивость и желание подмять все под себя, а не договариваться.
Шота нифига не понятно кроме того что опять какие-то мутки с Томосом
Еще и филарет козел, подлил масла в огонь.
це дії Філарета останні два місяці. КП УПЦ, очолювана Філаретом, юридично увійшла до складу новоствореної ПЦУ, якій Вселенський Патріархат потім надав Томос. З моменту входу церкви Філарета до ПЦУ сама церква Філарета повинна була протягом шести місяців ліквідована, тому що юридично влилася в ПЦУ. Цього у шестимісячний термін зроблено не було, більш того, Філарет останні два місяці заявляє і все робить для того, щоб його КП УПЦ і надалі існував, він не визнає припинення діяльності КП УПЦ, так само як і не надає держреєстратору оригінали статутних документів КП УПЦ для завершення її ліквідації. Терміни сплили. Тепер московський патріархат скористався цієї ситуацію, цього і треба було очікувати, і ставить питання перед судом про визнання створення ПЦУ недійсним. Після визнання свторення ПЦУ недійсним, автоматично постане питання про визнання надання Україні Томосу недісйним, тому що він надавався саме ПЦУ, очолюваній Єпіфанієм. Саме цього хочуть кацапи, повернути все, як було до Томосу і тим самим відкласти питання незалежності української православної церкви ще на сторіччя.
Недарма, що останні три місяці зтихли зойки мокшан на болотах про утиски МП УПЦ (пригадуйте, як вони волали ще восени 2018). Їм не треба було нічого робити останні три місяці, а просто зачекати коли зміниться влада в Україні та старий кгбіст Філарет почне свою чорну справу про позбавлення України Томосу. Кацапи мовчки останній час спостерігали як ********* українці між собою та самі топлять себе. Тепер логічний і слушний момент наступив. І це ще не кінець.
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
Тоді навіть Юля іздила в Константинополь з проханням до Варфоломея , що б нам не давали Томос , бо то буцім то було недочасно ! Всі президенти , крім янека намагались отримати Томос і тільки Порошенку це вдалося ! Це така устана процедура - спочатку дають
Метрополію , і потім вже через деякий час , якщо церква виконує всі правила їй дарують
Патріархат ! так було із Болгарською церквою / І про Афон НЕ БРЕШИ !!! Бо на Афоні БАГАТО монастирів і більша частина з них приймає і дає проводити богуслужіння нашій новій ПЦУ !!
Итог - тобі бачу тоже " кушать хочется- " тому й брешеш тут за гроші про якихось
" свинарчуків "
"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html
Идем дальше
Монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ
И хватит молоть здесь порохососную пропагандистскую чепуху!
https://strana.ua/news/185285-monakhi-afona-ofitsialno-ne-priznali-ptsu.html
и примут так нужное попам МП "решение"...
как обсуждение любой новости не окроешь - там псарня...
бабули на борщаге лет 30 назад на лавочкаx и то добрее были - не в каждого плевали,
а с умом.... )))