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Все про:УПЦ МП (540) ПЦУ (379)

 УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом Київської митрополії УПЦ МП, яка просить визнати протиправною і скасувати реєстрацію Православної церкви України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.

Відповідачами за позовом вказані Міністерство культури і Державний реєстратор КП Центр правової допомоги та реєстрації.

УПЦ МП мотивувала свій позов "допущенням значних порушень чинного на момент проведення державної реєстрації створення юридичної особи законодавства України, а також вчиненням відповідачами в адміністративній справі протиправних дій".

Глава юридичного відділу УПЦ МП Олександр Бахов заявив, що ПЦУ нібито не може називатися Київською митрополією Української православної церкви "тому, що первинний правовстановлюючий документ Томос, який вони мали поважати і виконувати, визначає їм дві назви - Православна Церква України (ПЦУ) і Святійша Церква України (СЦУ)".

Читайте також: ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133205
 
 
 Топ коментарі
 
Росіяни та любителі Зєлі, ви зробили це разом!
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Ну что, зеприматы, тут Порох тоже виноват? Или вы сами дебилы привели чертей к власти?
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А я прям вижу, как вы после каждого своего поста, отползаете назад в собачью будку, которую почему то не вернули хозяину после его фиаско.
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В смысле снова лечь под Путю? Да? Атеист ты наш. Ты не атеист походу а провокатор и враг.
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Для тех, кто в танке. В смысле вернуться к УПЦ КП (независимой от всех).
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Угу, а тобі за це ***** чергове звання дасть і зірку героя РФ?
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Мне - медаль, Зеленскому - орден, а Филарету - уже героя.
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И не признанной никем и без каких-либо перспектив?
Это ж мечта ФСБ МП, чтобы ПЦУ ликвидировалась и угроза для них перестала существовать.
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Ну так по словам Филарета ПЦУ тоже никем не признана.
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ПЦУ признана Вселенским Патриархатом - то есть уже кем-то, так что Филарет брешет.
Не говоря уже о том, что ведутся переговоры еще с несколькими церквями о признании. То есть перспективы очень даже имеются.
У УПЦ КП никаких перспектив не было.
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Филарет именно так и говорил, что никем, кроме Варфоломея. Любой бы признал, кто себе подчинил нашу церковь.
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Признание - процесс не быстрый. Переговоры ведутся и ПЦУ будет признана большинством церквей, если Филаретка перестанет воду мутить и отойдет наконец-то на покой.
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Я вообще не сильно верущий,может ,что не понимаю.Но почему люди против своей Украинской церкви -не пойму?
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потому что не имеют мозгов, смотрят зомбоящик и продают свое будущее за ... пустые шутки. Даже не за 1 кг гречки.
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Знают куда обращаться,здесь точно осечки не будет. Не даром же этот "суд" лепил сам "********" Кивалов.
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Так вроде же после Кивалова была революция а потом Петя Мародер отрехвормировал все суды. Или что то не так по хронологии?
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Кстати только в этом "суде" собрались все кто не прошёл переатестацию и люстрацию. Абсолютно все эти так называемые судьи. По идее этот суд вообще не легитимный и не имеет права на существование,это искусственно созданный суд одним человеком. Как его умудрились зарегистрировать в МинЮсте сам Господь Бог не знает,но в Украине любые чудеса могут стать реальностью. Вот и этот "суд" если обратили внимание обслуживает исключительно "нужных людей",в данном случае Коломойского,московских попов,врагов Украины и прочюю мерзость. Не удивлюсь если завтра этот "суд" отменит и Украину. А может нужно отменить этот "суд" а всю ту нелегитимную шайку называющую себя судьями надолго загнать на нары возле параши?
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А ! Гулять,так гулять. Коли Ківалов подасть позов про неконституційність закону про мову ?
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В самом слове московский патриархат заложено, что он для московии.
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Так земные суды для масковского шобла должны быть не земными УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ - Цензор.НЕТ 4277 .
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а ху-ху не хо-хо? гундяєвофсб-не кодло в рясах!! Почуяли своїх у владі...
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Розслабтесь і заспокойтесь ПЦУ та Московський пархат, через 30 років в Україні буде Київський халіфат. Яка релігія сильніша - де в магазинах в піст бухла неміряно, або там, де його взагалі немає?
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Москали в Киеве требуют отменить украинскую церковь. Ето какая Петина рехворма?
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Петя тобі в дитинстві в штани часом не дзюряв?
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На сгодняшний день ЗЕслепая клоунская команда уже по полной сливает Украину, это видно все по событиям. Если до конца года это не изменить, потом будет поздно и любители ЗЕклоунов будут стоять в рашастойле, но уже не по приколу.
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Очередной лахтинский бот-нулевка из-под прокси пытается раскачивать ситуацию в Украине на радость кремлю...
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Так он не мой, а твой - ты же за его интересы топишь, не так ли?
Не даром в рашке еще до выборов честно говорили, что их кандидат в Украине - это хаос - именно то, за что ты тут топишь - за хаос, за кремлевского кандидата.
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ты только можешь на срать на член и своей жопой размазать
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На що надія? На реванш та "вказівки" суду від президента Коломійського? Без цього абсолютно пустий іск - томос не є частиною законодавства Украіни і ФСБшний патріархат не має юридичних підстав вважати себе постраждалим
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Ну вот Филарет против ПЦУ. И что? Он предатель? Коррупционер? Но чем купишь дедушку-монаха? Загадка... Может не всё так классно под крышей Константинополя?
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Монаха? Вірою у Бога. Проблема Філарета, у тому, що він до нього ніяк не може потрапити...
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Что ж ты так Филарета монахом обозвал УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ - Цензор.НЕТ 3176
Филарет не монах, а очень даже подверженный мирским страстям дедок. Личная гордыня и неуемная жажда власти - вот что всегда двигало Филаретом и что на закате лет только усугубилось. Дедуля не пережил отстранения от власти.
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Скажи такое год назад и тебя бы здесь деактивировали навечно.
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Глупости. Я о Филарете и год назад тут высказывался почти так же.
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Правда, в отличие от твоих фантазий.
Я и год назад критиковал Филаретку за его неуступчивость и желание подмять все под себя, а не договариваться.
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Этот "монах" имеет молодуху которой каждый день готовят ванну с козьим молоком и живёт этот "монах" вовсе не по монашеским законам хотя для того что бы стать патриархом нужно принять монашество и не иметь ни попадьи ни даже бабы для слива. А Денисенко(Филарет) максимум кем может быть это попом в сельской церкви потому что он не принимал монашество никогда а стал самозванцем оторвав часть церквей у УПЦ МП при Кравчуке который есть его кум.Кстати именно Вселенский Патриарх на которого он сейчас катит телегу и узаконил ему звание патриарх,раньше в православном мире он был вообще никто. Видать зря его возвысили,старый баран сразу себя с самим Иисусом на одну ступеньку поставил.
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Прошу Баришевський суд відмінити заснування Москви.
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А коли, відповліно до Закону - самих московських попів мають зняти з реєстрації, якщо вони добровільно не перереюстуються в РПЦ???
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дякую їм, наскільки можу. Якщо помітили...
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ага. А соплей на сковородке им не поджарить?
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Ну что свинарчуки, провели рехвормы и широкое миролюбие с торговыми партньорами?
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погодь-Зеля всех "перехитрит"...или "пересмеёт"... УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ - Цензор.НЕТ 5292
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Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что ПЦУ якобы не может называться Киевской митрополией Украинской православной церкви "потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Святейшая Церковь Украины (СЦУ)". Источник: https://censor.net.ua/n3133205

Шота нифига не понятно кроме того что опять какие-то мутки с Томосом
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Вот и посмотрим на какую оценку петя Томос сделал.
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ты прочти и включи мозги - ПЦУ не может быть зарегистрирована потому, что согласно Томосу оно должно называться ПЦУ
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вообще охренеть новость. Церковь, которая нелегитимная и которой не должно быть тут по определению, оспаривает легитимность украинской.....
Еще и филарет козел, подлил масла в огонь.
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у кацапів з,явилася для цього юридична підстава для визнання у судовому порядку створення ПЦУ недійсним:
це дії Філарета останні два місяці. КП УПЦ, очолювана Філаретом, юридично увійшла до складу новоствореної ПЦУ, якій Вселенський Патріархат потім надав Томос. З моменту входу церкви Філарета до ПЦУ сама церква Філарета повинна була протягом шести місяців ліквідована, тому що юридично влилася в ПЦУ. Цього у шестимісячний термін зроблено не було, більш того, Філарет останні два місяці заявляє і все робить для того, щоб його КП УПЦ і надалі існував, він не визнає припинення діяльності КП УПЦ, так само як і не надає держреєстратору оригінали статутних документів КП УПЦ для завершення її ліквідації. Терміни сплили. Тепер московський патріархат скористався цієї ситуацію, цього і треба було очікувати, і ставить питання перед судом про визнання створення ПЦУ недійсним. Після визнання свторення ПЦУ недійсним, автоматично постане питання про визнання надання Україні Томосу недісйним, тому що він надавався саме ПЦУ, очолюваній Єпіфанієм. Саме цього хочуть кацапи, повернути все, як було до Томосу і тим самим відкласти питання незалежності української православної церкви ще на сторіччя.
Недарма, що останні три місяці зтихли зойки мокшан на болотах про утиски МП УПЦ (пригадуйте, як вони волали ще восени 2018). Їм не треба було нічого робити останні три місяці, а просто зачекати коли зміниться влада в Україні та старий кгбіст Філарет почне свою чорну справу про позбавлення України Томосу. Кацапи мовчки останній час спостерігали як ********* українці між собою та самі топлять себе. Тепер логічний і слушний момент наступив. І це ще не кінець.
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Тот вариант Томаса, который преподносился соевым мародером как величайшее достижение, мы могли получить еще при Ющенке по инициативе самого Варфоломея! Если кто не верит, изучите историю вопроса. В переходе независимой ни от кого УПЦ КП с понижением статуса до митрополии под управление Константинопольского патриархата в первую очередь заинтересован Варфоломей, у которого насчитывается всего пару тысяч прихожан в Стамбуле, а кушать хочется каждый день. Тогда у Ющенко хватило ума отказаться, а свинорошен в безумной надежде поднять свой упавший ниже плинтуса рейтинг за предложение ухватился.
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
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то ты "одобрямс" иск МП...? они же с ПЦУ так просто "не слезут"...
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Для того, что бы не возникало подобных исков, нужно было все делать в соответствии с действующим законодательством Украины, а не в спешке под выборы. Да и вся эта история с получением Томоса явно не в интересах Православной Церкви Украины, как бы это событие не преподносила соевая пропаганда.
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Mark Brill - НЕ БРЕШИ ! Бо ніякого томосу Ющу ніхто не давав , не все так просто /

Тоді навіть Юля іздила в Константинополь з проханням до Варфоломея , що б нам не давали Томос , бо то буцім то було недочасно ! Всі президенти , крім янека намагались отримати Томос і тільки Порошенку це вдалося ! Це така устана процедура - спочатку дають
Метрополію , і потім вже через деякий час , якщо церква виконує всі правила їй дарують
Патріархат ! так було із Болгарською церквою / І про Афон НЕ БРЕШИ !!! Бо на Афоні БАГАТО монастирів і більша частина з них приймає і дає проводити богуслужіння нашій новій ПЦУ !!
Итог - тобі бачу тоже " кушать хочется- " тому й брешеш тут за гроші про якихось
" свинарчуків "
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Просил же, изучи сперва историю вопроса!!! Вот, например, что рассказывал Его Святейшество Патриарх Филарет в 2012 году в Черновцах:

"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html

Идем дальше

Монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ

И хватит молоть здесь порохососную пропагандистскую чепуху!
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Монахи Афона официально отказали Варфоломею в признании ПЦУ

https://strana.ua/news/185285-monakhi-afona-ofitsialno-ne-priznali-ptsu.html
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И, кстати, БРЕШУТЬ, причем постоянно, твои прогнившые проворовавшиеся кумиры из ПЕС, вешая лапшу на уши подобным тебе дегенератам
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и снова одиозный Окружной суд Киева...где видимо уже куплены все судьи... УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ - Цензор.НЕТ 3019
и примут так нужное попам МП "решение"... УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ - Цензор.НЕТ 5744
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Если конечно лазейки в законе есть или грамотно ли проведена сама регистрация.
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ЗЕбилы привели к власти сепарню кремлёвскую шоб смотреть Сватов, и гаварить па рузьки..
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Распоясолись гундяевцы в Украине,надо бы закрыть их и признать агентами иностранного влияния.
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Одно из следствий того, что Зеленский стал президентом. Дальше будет больше, а после выборов в Раду Украине вообще кирдык.
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eсть новость которая людей интересует, может все таки на ней сосредоточится?
как обсуждение любой новости не окроешь - там псарня...
бабули на борщаге лет 30 назад на лавочкаx и то добрее были - не в каждого плевали,
а с умом.... )))
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Просто интересно, как быстро этот суд даст неважно какой ответ кацапам, с учетом пятилетнего дела гепы или штепы, например...
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Гепа и Штепа - дело святое! А автокефальная Церковь Украины - нет!
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Права МП регистрацией никак не нарушаются.
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С помощью Портнова и Зеленского - отменят. Всё - взад! Да здравствует Российская Империя! Смерть Украине!
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Ну что ж. Пожалуй нужно с ними согласится, про отмену регистрации. УПЦ МП.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ
 
 
 
 
 
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