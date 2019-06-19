 Велика Британія закликала Росію співпрацювати з прокуратурою Нідерландів із розслідування загибелі МН17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр закордонних справ закликав РФ повною мірою співпрацювати зі слідчими після оголошення спільною слідчою групою у справі МH17 та прокуратурою Нідерландів, що вони звинувачують чотирьох підозрюваних у вбивстві 298 осіб та спричиненні падіння літака МН17 над східною Україною територією, що була контрольована в той час проросійськими бойовиками", - йдеться у тексті заяви, опублікованій на сайті британського МЗС.

Як зазначається, на додаток до оголошених сьогодні підозр, Велика Британія надалі підтримуватиме Австралію та Нідерланди у їх заклику до Російської Федерації визнати відповідальність себе як держави за збиття літака МH17.

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"Російська Федерація тепер має повною мірою співпрацювати з прокуратурою та надавати будь-яку допомогу, яку вимагає слідство відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН № 2166. Обвинувачення, висунуті сьогодні проти цих осіб, свідчать про те, що міжнародна спільнота єдиним фронтом виступає проти безкарності тих, хто винен у цьому підлому вбивстві 298 невинних людей", - заявили у британському МЗС.

Нагадуємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.