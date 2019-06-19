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 Велика Британія закликала Росію співпрацювати з прокуратурою Нідерландів із розслідування загибелі МН17

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант закликав РФ співпрацювати зі слідчими після оголошення імен підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр закордонних справ закликав РФ повною мірою співпрацювати зі слідчими після оголошення спільною слідчою групою у справі МH17 та прокуратурою Нідерландів, що вони звинувачують чотирьох підозрюваних у вбивстві 298 осіб та спричиненні падіння літака МН17 над східною Україною територією, що була контрольована в той час проросійськими бойовиками", - йдеться у тексті заяви, опублікованій на сайті британського МЗС.

Як зазначається, на додаток до оголошених сьогодні підозр, Велика Британія надалі підтримуватиме Австралію та Нідерланди у їх заклику до Російської Федерації визнати відповідальність себе як держави за збиття літака МH17.

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"Російська Федерація тепер має повною мірою співпрацювати з прокуратурою та надавати будь-яку допомогу, яку вимагає слідство відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН № 2166. Обвинувачення, висунуті сьогодні проти цих осіб, свідчать про те, що міжнародна спільнота єдиним фронтом виступає проти безкарності тих, хто винен у цьому підлому вбивстві 298 невинних людей", - заявили у британському МЗС.

Нагадуємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133204
 
 
 Топ коментарі
 
гениально
Также можно призвать россию сотрудничать в деле отравления граждан Великобритании химическим оружием.
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Хант наверное тупой, Рашка сказала, что это не они. Быстрее Рашка докажет, что это Хант с рогатки сбил самолёт, а Малайзия подтвердит.
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В переводе означает явку с повинной
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гениально
Также можно призвать россию сотрудничать в деле отравления граждан Великобритании химическим оружием.
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Воззвав Мойсей до Бога. І посипалась манна небесна.
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Хант наверное тупой, Рашка сказала, что это не они. Быстрее Рашка докажет, что это Хант с рогатки сбил самолёт, а Малайзия подтвердит.
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"Великобритания призвала Россию сотрудничать с прокуратурой Нидерландов по расследованию гибели МН17" - Это какой-то шизофренический бред. Абсолютно неадекватное реальности высказывание!
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почему? "сотрудничество со следствием облегчит вашу участь" (на самом деле - нет)
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Почему же, очень даже облегчает. Спроси у Машки Бутиной, которой пятнашечка корячилась.
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Звичайно буде співпрацювати! Отруювачів Скріпалєй, і вбивць британських громадян Росія ж вже видала.
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Все эти запросы для нас обывателей.Ответы ихтамнет,но в конце концов все признаются,но погибнут тысячи,а может и больше.
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мордва генетически не способна говорить правду и тем более просто не в с состоянии выполнять свои обещания или соблюдать договора. Почему Англия относится к русне как к людям?
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призвала и призвала - все уже стока етих призывов слышали, шо уже лучше бы они молчали.
возражение тока одно:
в переводе на человеческий кацапские обещалки и заключалки называются
\одним словом - ************...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВелика Британія закликала Росію співпрацювати з прокуратурою Нідерландів із розслідування загибелі МН17
 
 
 
 
 
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