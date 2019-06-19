 ЦВК вже зареєструвала 1600 кандидатів у народні депутати і 233 міжнародних спостерігачів

Як повідомляється на сайті ЦВК, Комісія зареєструвала 108 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (УВО) в порядку самовисування, інформує Цензор.НЕТ. Також зареєстровано 71 кандидата, висунутого політичними партіями в УВО.
"Водночас, скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Керусенко А.В., який балотувався в УВО №93 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв'язку з надходженням у ЦВК його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України", - наголошується в повідомленні.
Отже, усього станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата в народні депутати України, в тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 618, висунутих політичними партіями - 143.
Також ЦВК 675 кандидатів у народні депутати України включено до виборчих списків політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (217 - від "Радикальної партії Олега Ляшка"; 59 - від "Всеукраїнського об'єднання "ФАКЕЛ"; 175 - від "Голосу"; 224 - від "Свободи").
Таким чином, загалом станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 5 політичних партій, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.
Під час нинішнього засідання, розглянувши відповідні звернення, ЦВК зареєструвала 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій (від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі, 53 - від Міжнародної неурядової організації CANADEM, 42 - від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).
Таким чином, станом на 19 червня Комісія зареєструвала 233 офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій.
Нагадаємо, 20 червня - останній день прийому Центрвиборчкомом документів від претендентів на парламентські крісла. Вибори відбудуться 21 липня.
У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка вирішили публічно не критикувати чинного главу держави Володимира Зеленського та лідера партії "Голос" святослава Вакарчука, а зосередитися на донесенні до виборців трьох найголовніших меседжів політсили.
Верховна Рада України IX скликання. Офіційний трейлер.
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1141355787928965121/pu/img/WwfhlBwOFNax2JgJ?format=jpg&name=small
Это праздник какой-то!
Так что, не вали с больной головы на здоровую.
петя с Вакарчуком на одном электоральном поле танцуют.
От шоколада уже изжога.