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 Політика України, Суспільство
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Все про:кандидат (157) спостерігач (322) реєстрація (102) ЦВК (637)

 ЦВК вже зареєструвала 1600 кандидатів у народні депутати і 233 міжнародних спостерігачів

19 червня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Тетяна Сліпачук.

Як повідомляється на сайті ЦВК, Комісія зареєструвала 108 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (УВО) в порядку самовисування, інформує Цензор.НЕТ. Також зареєстровано 71 кандидата, висунутого політичними партіями в УВО.

"Водночас, скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Керусенко А.В., який балотувався в УВО №93 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв'язку з надходженням у ЦВК його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України", - наголошується в повідомленні.

Отже, усього станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата в народні депутати України, в тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 618, висунутих політичними партіями - 143.

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Також ЦВК 675 кандидатів у народні депутати України включено до виборчих списків політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (217 - від "Радикальної партії Олега Ляшка"; 59 - від "Всеукраїнського об'єднання "ФАКЕЛ"; 175 - від "Голосу"; 224 - від "Свободи").

Таким чином, загалом станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 5 політичних партій, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

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Під час нинішнього засідання, розглянувши відповідні звернення, ЦВК зареєструвала 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій (від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі, 53 - від Міжнародної неурядової організації CANADEM, 42 - від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Таким чином, станом на 19 червня Комісія зареєструвала 233 офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій.

Нагадаємо, 20 червня - останній день прийому Центрвиборчкомом документів від претендентів на парламентські крісла. Вибори відбудуться 21 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133202
 
 
 Топ коментарі
 
21 июля - свиньи отправятся на свалку истории. ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя - Цензор.НЕТ 2867
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Судя по рейтингам.21 июля,кто то в запой уйдет,а потом в зраде вместе с жоппоблоком станет апазицией и будет негодуваты ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя - Цензор.НЕТ 1678.Все уже поняли,что выборы неизбежные.
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Ни НФ, ни БПП....
Это праздник какой-то! ЦВК вже зареєструвала 1600 кандидатів у народні депутати і 233 міжнародних спостерігачів - Цензор.НЕТ 6369
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21 июля - свиньи отправятся на свалку истории. ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя - Цензор.НЕТ 2867
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У Порошенка вирішили публічно не критикувати Зеленського і Вакарчука
У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка вирішили публічно не критикувати чинного главу держави Володимира Зеленського та лідера партії "Голос" святослава Вакарчука, а зосередитися на донесенні до виборців трьох найголовніших меседжів політсили.


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Неужели не заметно,что Вакарчук лег под петю?
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справа в тому , що вони грають на одному "електоральному полі" - Вакарчук прямий конкурент Офшоркіна , особливо в західних областях ...
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"Докритиковались" до 5%, дальше дно Сявко раздел Петруху до носков)))
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Серед 1600 мухоморів хоч один їстівний гриб є? Кандидатів же так не набирають - пішов у ліс - накосив перших ліпших грибів у корзину - приніс - потруївся і всіх потруїв.
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Судя по рейтингам.21 июля,кто то в запой уйдет,а потом в зраде вместе с жоппоблоком станет апазицией и будет негодуваты .Все уже поняли,что выборы неизбежные.
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Це все так, але тебе влаштують в раді 400 гаврилюків, які будуть тупо протирати штани і у яких лише женячка в голові?
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Ты скажи мне для начала, кто Гаврилюка привел в ВР?
Так что, не вали с больной головы на здоровую.
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Это было ожидаемо.
петя с Вакарчуком на одном электоральном поле танцуют.
От шоколада уже изжога.
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Я удивляюсь другу Стрелку ,но я категорически против пороха.
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Старі мухомори від пес (а у пса є голос - майже поетично), бліді поганки від нф, і т.д. і т.п., і асорті з чортових грибів від слуги. Їжте смакуючи.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК вже зареєструвала 1600 кандидатів у народні депутати і 233 міжнародних спостерігачів
 
 
 
 
 
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