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 У побитого в Харкові оператора Макарюка ретроградна амнезія, ризик повторного інсульту і не працює права рука, - журналістка Черненко

Наслідком інсульту в оператора харківського телеканалу, побитого на ТЦ "Барабашово" під час конфлікту, стали ретроградна амнезія і дезорієнтація. Також не працює права рука.

Про це в Facebook повідомила харківська журналістка Анна Черненко, передає Цензор.НЕТ.

"Йому краще, немає гострої загрози життю, але залишається ризик повторного інсульту. Гострий період - 4 місяці. Лікарі перевели в палату. Все, що змогли, медики зробили, тепер справа за внутрішніми силами - він відновлює пам'ять і себе самого. Наслідком інсульту стала ретроградна амнезія і дезорієнтація. Крім цього не працює права рука. Цим зайняті реабілітологи. Не здаємося і продовжуємо шукати нових свідків", - написала вона.

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У побитого в Харкові оператора Макарюка ретроградна амнезія, ризик повторного інсульту і не працює права рука, - журналістка Черненко 01

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі був у реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133201
 
 
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Судьба рейдеров она такая, делать фейковые сюжеты, когда отжимаешь чью-то собственность, может быть чревато, что и произошло.
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Не гони волну если не в курсах. Я на Барабане бываю пара раз в неделю и прекрасно знаю что там было на самом деле. Аваковская титушня пришла отжать два магазина на "Афганской площадке",люди возмутились и вызвали мусоров и прессу,мусора сразу отморозились и свалили в сторону когда узнали что тут интерес Билецкого и Авакова а пресса не раздуплилась вовремя и начала снимать весь процесс отжима магазинов которые просто разнесли эти отморозки не обращая внимания ни на что,даже на документы людей.Они просто их разорвали и выбросили. Этот парень всё снимал на камеру даже не понимая что снимает узаконенную титушню а не просто сявок с улицы,за это они ему и раскроили череп зная что им один хрен ничего не будет. Хорошо хоть не убили.Кстати эта титушня"народные дружины" сейчас взяла под свой контроль весь браконьерский бизнес в области,песчаные карьеры,вырубку лесов,разгоняют настоящих активистов и даже калечат их а иногда и убивают но естественно всё остаётся недоказуемым ....Вот такие вот дела.
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Мерзский бе-бе-бе 🎒💰,в стране с нормальными законами уже бы давно в буцыгарне ,с конфискацией сидел,пи с
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Сколько читаю статей про этого избитого оператора. Читатели Цензора его просто игнорят. Наглядный пример как народ вообще относится к журналистам.
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Наверно из-за всей этой бодяги нет профессии вызывающей большее отвращение.
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Журналисты как бы стравливают всех друг с другом.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ побитого в Харкові оператора Макарюка ретроградна амнезія, ризик повторного інсульту і не працює права рука, - журналістка Черненко
 
 
 
 
 
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