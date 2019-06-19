 У побитого в Харкові оператора Макарюка ретроградна амнезія, ризик повторного інсульту і не працює права рука, - журналістка Черненко

Про це в Facebook повідомила харківська журналістка Анна Черненко, передає Цензор.НЕТ.

"Йому краще, немає гострої загрози життю, але залишається ризик повторного інсульту. Гострий період - 4 місяці. Лікарі перевели в палату. Все, що змогли, медики зробили, тепер справа за внутрішніми силами - він відновлює пам'ять і себе самого. Наслідком інсульту стала ретроградна амнезія і дезорієнтація. Крім цього не працює права рука. Цим зайняті реабілітологи. Не здаємося і продовжуємо шукати нових свідків", - написала вона.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі був у реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.