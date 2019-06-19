 На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.
В обох випадках з появою прикордонників правопорушники втікали, залишивши свій "товар". Щоб зупинити контрабандистів прикордонникам довелося зробити низку попереджувальних пострілів вгору. Але це не зупинило зловмисників в одному з випадків.
Після перерахунку вмісту шести і десяти кинутих пакетів встановлено, що контрабандисти намагалися перемістити в Румунію понад 16 тис. пачок сигарет без марок акцизного збору.
Всього від початку року на кордоні з Румунією співробітники Держприкордонслужби в 116 випадках, як у пунктах, так і на "зеленій" ділянці кордону, виявили близько 930 тис. пачок сигарет.
А в ето время из Украины выезжают ешелоны с лесом, углем и металом, миллионы украинцев и миллиарды долларов