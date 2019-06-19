EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  940  9
Все про:Буковина (214) Держприкордонслужба (2139) контрабанда (936) цигарки (381)

 На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет. ФОТО

Двом спробам переміщення тютюнової контрабанди запобігли вчора прикордонники відділу "Красноїльськ" Чернівецького загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

В обох випадках з появою прикордонників правопорушники втікали, залишивши свій "товар". Щоб зупинити контрабандистів прикордонникам довелося зробити низку попереджувальних пострілів вгору. Але це не зупинило зловмисників в одному з випадків.

На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет 02

Після перерахунку вмісту шести і десяти кинутих пакетів встановлено, що контрабандисти намагалися перемістити в Румунію понад 16 тис. пачок сигарет без марок акцизного збору.

На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет 03

Всього від початку року на кордоні з Румунією співробітники Держприкордонслужби в 116 випадках, як у пунктах, так і на "зеленій" ділянці кордону, виявили близько 930 тис. пачок сигарет.

Читайте також: Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133200
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вах, какие молодцы. героя Украины дать им срочно. Спасли страну от вывоза стратегического запаса сигарет.
А в ето время из Украины выезжают ешелоны с лесом, углем и металом, миллионы украинцев и миллиарды долларов
 показати весь коментар
 
Кто скажет,почем в Румынии сигареты.? В Испании я покупал самые дешевые-3,85 евро.
 показати весь коментар
 
Вы там хорошо кусты проверьте. Там еще бабушка с семечками и две проститутки спрятались.
 показати весь коментар
 
 
По студентам с сигаретами вояки стреляли. А когда крым и дамбас рашисты захватывали так без единого выстрела сдали, мало того еще и свое оружие личное сдали чтобы не дай бог кто то случайно не спугнул врага
 показати весь коментар
 
Проясню ситуацію по Буковині. В Чернівецькій області є кілька великих оптовиків безакцизних цигарок і спирту які кришуються прокуратурою, СБУ і депутатами. Криша в Києві. До оптовиків безакцизні цигарки і спирт завозять фурами і цистернами далі до таких оптовиків приїзжають дрібні "ходаки" які купують дрібним оптом і пробують перекинути через кордон. От таких ходаків і ловлять час від часу щоб показати видимість роботи. Великих оптовиків всі знають їх ніхто не чіпає, обороти там мільярдні.
 показати весь коментар
 
 
Прохання лайкати вищенаписане щоб пояснення висіло в топ коментарях, можливо хтось зверне на нього увагу й накінець то це кубло тут розворошать якимось гучним розслідуванням.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
от бисовы цыганы,опять оставили европу без халявного курева
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору