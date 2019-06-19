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Все про:Портнов (57) протест (897) Університет (40)

 "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка

Eксзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов уточнив, що його знову взяли на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка, а не відновили на роботі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це колишній заступник глави Адміністрації президента за часів Віктора Януковича заявив у своєму Telegram-каналі.

"ЗМІ пишуть, що Портнов відновився професором юридичного факультету Національного університету ім. Шевченка і студенти пропонують протестувати", - зазначив він.

"Інформую, мене не відновлювали, а заново прийняли на кафедру конституційного права", - заявив Портнов.

"І я підтримую протест, крім голодування. Громадяни мають вільно висловлювати свої думки і займатися у будь-якому зручному для них форматі", - додав він.

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Підтримую протест, окрім голодування, - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133198
 
 
 Топ коментарі
 
Зелена пліснява, ви зробили це разом.
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Зебилы, перевожу на доступный для вас язык, дословный перевод - "клал я на вас..."
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А с 21-го июля и ПЕСов не будет.
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и останутся одни зебилы, не скучно будет? Вас же потом разгонят на йух за ненадобностью
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та уже достаточно без 6.
можно передать куда следует - там фсбешный медалист рулит, он оценит...
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тю, ты ж собираешь компромат - слюнявь карандаш дальше ... )))
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Такие как Портнов наглядно показывают, что за последние 5 лет во время патужных рехформаторов и кумов-генпрокуроров против рыгов и прочих ватников было сделано ноль целых хрен десятых.
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И поэтому сцал приезжать? А когда выбрали жабу зеленую сразу прикатил? Совпадение?
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Такі як Портнов показують що стараннями зеленої мразі, ригальня і сепарня повертається в Україну і балотується в раду. Ви зробили це разом, свсобаки зелені..
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Неужто Зеленский с ними жестко, даже жестоко разберется?
Что-то не видно, они, наоборот, оборзели до полного безобразия и продолжают борзеть дальше?
Или, если Петя не разобрался, то так тому и быть, Зелень палец о палец не ударит?
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Середина Квітня 2014го. Саме коли Стрєлков в Слов'янськ зайшов. Донецьк був ще 100% український.
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Боже ж мой, какой либерал и демократ... Правовед и правдолюб...
А на деле - враг, опасный и подлейший.
Рейдер, "решала", бандит и слуга бандитов.
Не говоря уже о его откровенных угрозах расправой патриотам на ФБ.
Есть версия, что давно работает на ФСБ.
Есть версия, что непосредственно причастен к расстрелу Майдана и юридическому обоснованию аннексии Крыма для РФ.
Никто не хочет проверить эти уж очень известные в народе версии, уважаемые работники прокуратуры, СБУ и т.д.?
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Ви не читаєте , лише пишете ? В засобах масової інформації була інформація , що генплокулол не знайшов , в чому звинуватити портнова .От жеж гад Зеленський після цього ,так ?
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Читаю, не лише пишу.
І Луценка захищати в цій ситуації не збираюсь. Але у когось там іще має бути совість і професійність.
А Зеленський погодився на послуги з боку Портнова та його партнера Богдана - тепер це його "команда".
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"И я поддерживаю протест, кроме голодовки". Мы тоже любой протест, но правильный. "Підтримую протест, крім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 2940

"Підтримую протест, крім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 8356
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а треба було знищувати , до вони гратись не будуть .
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Та нормально всё. Первый пошёл. Сейчас вова ещё подтянет пшонку вместо луцика и захарченку вместо авакова - заживём..
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Поддерживаю любой сабантуй, кроме голодовки! ***** рыговская.
Интересно, студенты-зебобики, которые уже отдуплились, тож будут голодать под шумок или таки останутся верными своему команданте ЗеГеваре?
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Страшный человек. И среди "правоведов" их полно. Подняли головы с приходом "слуги".
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Що відбувається, співвітчизники? Скільки ще українофобів та різної сволоти назлазиться в країну? Поки не переважить кількість справжніх громадян України? Поки ця наволоч разом с любітєтямі серіалів та за гроші олігархів таки знищать державу?
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При Порошенко эта сволочь, этот враг Украины, тихо сидел себе в Вене и носу оттуда боялсяы высунуть, а как пришел Зеленский... Ну, вы сами видите, что и как.
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На жаль, Порошенку вдалося лише трохи відтягти у часі гибель України...
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Та куди там нафіг! Сидів собі Портнов спокійно у Відні і горя не знав. Жодної заявки на нього в міжрозшук Мародер не давав
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А Зеленскому и давать не надо, вот он, Портнов, бери и арестовывай, так в чем же дело, кацапчик?
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Альо! Гараж! Це президент має арештовувати, чи генпрокурор? У пана, мабуть, мародерська інтоксикація в мізки соєвого шоколаду
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Ти сам собі суперечиш. Візьми відпустку, чи що...
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Поки Мародер буде вам платити за шкоду проти України - вимушений пильнувати різну мерзоту, що поробиш
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І на підставі якого звинувачення? Може пан Генплокулол булками за для цього хоч трохи поворушить для проформи? Чи він не для того Петром туди поставлений?
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И приехал, как только сумел скопить денежек на билет, да?
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Що, Олінька, мародерська тисяча закінчилась, а більше ніхто не пропонує? "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 1610
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Смотри, говно, я тебя сейчас пошлю на ***,
Гляди:
- Бдыщ!!!
- Пошел на *** говно зеленое!
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Дві школярки з Донеччини здали ЗНО з української мови на 200 балів

Дві школярки з Донеччини отримали найвищий бал з зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook.
"200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини - учениця Волноваської загальноосвітньої школи №5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань", - зазначив він.
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весна прошла, очнись, наступают суровые для вас будни
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У цих студентів треба з роту вийняти пляшку з пивом. Бо обісраний не може вимагати збільшення кількості сміттєвих урн.
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Так а користь від того Портнова була колись? Чи лише портнову?
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Панове студенти, цю паскуду можна вішати! Це ж не голодовка, це просте підвішування за шию на вуличному ліхтарі, а отже опосередковона ця паскуда це підтримує.
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Паскуда це ти, невігласе. Йди вішай свого пуйла, а ми тут без тебе розберемось
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Навіщо цілувати? Потисну руку, якщо Мародера на кічу заштовхає
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он тебе только даст поцеловать...\какое место...?)\
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Отвратительно ..... министр образования Гройсмана - молчит...
Пете привет.
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да уж, столько идиотов на цензоре собралось))))))
карамелькины говнометы опять ожили, надеетесь что барыга мальдивский пройдет в парламент? ))))))))))))))

не надейтесь, карамелька опять пролетит типа фанера над Парижем как и на президентских))))
порохобилы, ну активней про зраду))))
по больше говна на вентилятор, помогайте этой гниде шоколадной греметь под фанфары))))
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Рыги, рыги и ещё раз рыги. Благодаря ублюдку Вальцману, а теперь уже простачку и уроду Зебилу. "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 7725
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Это ещё хуже: что заново взяли. Значит, ректор - махровый ватник, который сидел на жопе тихо при предыдущей власти.
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Протестуйте-протестуйте. Я вам із часом ще нових законів складу, Он в сусідів як гарно: Громадяни мають право вільно гуляти, висловлювати свої думки і навіть протест, якщо мають на те дозвіл. А за голодування будемо притягати до відповідальності.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка
 
 
 
 
 
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