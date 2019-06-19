 "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка

Як передає Цензор.НЕТ, про це колишній заступник глави Адміністрації президента за часів Віктора Януковича заявив у своєму Telegram-каналі.

"ЗМІ пишуть, що Портнов відновився професором юридичного факультету Національного університету ім. Шевченка і студенти пропонують протестувати", - зазначив він.

"Інформую, мене не відновлювали, а заново прийняли на кафедру конституційного права", - заявив Портнов.

"І я підтримую протест, крім голодування. Громадяни мають вільно висловлювати свої думки і займатися у будь-якому зручному для них форматі", - додав він.

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