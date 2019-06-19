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 На саміті ЄС в Брюсселі обговорять видачу російських паспортів на окупованому Донбасі

Лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу обговорять дії Росії щодо видачі російських паспортів українцям на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради з приводу проведення 20-21 червня саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Європейська Рада обговорить останній розвиток подій та ситуацію на сході України та в Азовському морі. Зустріч лідерів ЄС також ознаменується п'ятою річницею з часу збиття літака малазійських авіаліній рейсу MH17, в результаті чого загинуло 298 осіб.

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"Слід очікувати, що лідери закличуть Росію звільнити захоплених українських моряків та забезпечити вільне проходження через Керченську протоку. Також очікується, що вони висловлять найбільш серйозну стурбованість видачею Росією паспортів в Донецькій і Луганській областях України, що суперечить духу і меті Мінських угод", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133194
 
 
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Цікавий факт,ті довболоби навароси коли отримують паспорти росії,не розуміють,що вони порушують закони України,і при деокупації,їх просто депортують і заборонять в"їзд до України,доречі Кримчани теж попадають під такі закони.
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"...лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив. Также ожидается, что они выскажут самую серьезную обеспокоенность выдачей Россией паспортов..." - Да эти суки просто издеваются! Было бы очень смешно, если бы это было написано в каком-нибудь юмористическом произведении. Но ведь эти упоротые пустозвоны ядерную войну приближают своим бездействием!
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Признает выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
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Это симпатичные цветочки.Ягодками станет эмбарго на поставку рашеской вонючки!
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Якби ЄС це зробила б...США санкції хочуть накласти на ЄС за сєвєрний -2...
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Та нормально всё. Пусть радуются, что российские выдавали. А то кацапы могли ж и немецкие, и французские, и итальянские наклепать. Ото пошло бы переселение.. На саммите ЕС в Брюсселе обсудят выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 5692
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Что они могут обсудить, еврозадроченцы.
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