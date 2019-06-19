 На саміті ЄС в Брюсселі обговорять видачу російських паспортів на окупованому Донбасі

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради з приводу проведення 20-21 червня саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Європейська Рада обговорить останній розвиток подій та ситуацію на сході України та в Азовському морі. Зустріч лідерів ЄС також ознаменується п'ятою річницею з часу збиття літака малазійських авіаліній рейсу MH17, в результаті чого загинуло 298 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті ЄС заявлять про невизнання російських паспортів для жителів ОРДЛО, - AFP

"Слід очікувати, що лідери закличуть Росію звільнити захоплених українських моряків та забезпечити вільне проходження через Керченську протоку. Також очікується, що вони висловлять найбільш серйозну стурбованість видачею Росією паспортів в Донецькій і Луганській областях України, що суперечить духу і меті Мінських угод", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".