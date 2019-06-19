 На саміті ЄС в Брюсселі обговорять видачу російських паспортів на окупованому Донбасі

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради з приводу проведення 20-21 червня саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, Європейська Рада обговорить останній розвиток подій та ситуацію на сході України та в Азовському морі. Зустріч лідерів ЄС також ознаменується п'ятою річницею з часу збиття літака малазійських авіаліній рейсу MH17, в результаті чого загинуло 298 осіб.
"Слід очікувати, що лідери закличуть Росію звільнити захоплених українських моряків та забезпечити вільне проходження через Керченську протоку. Також очікується, що вони висловлять найбільш серйозну стурбованість видачею Росією паспортів в Донецькій і Луганській областях України, що суперечить духу і меті Мінських угод", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.
Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.