 Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук

Як передає Цензор.НЕТ, про те він заявив у коментарі Радіо НВ.

"Я можу стверджувати, що його (коло підозрюваних, - Ред) буде розширено, але після того, як спільна Міжнародна (слідча) група буде готова до того, щоб цю інформацію надати громадськості", - сказав він.

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Також Сторожук зазначив, що звіт Міжнародної слідчої групи та описані нею обставини вчинення злочину були максимально детальними.

Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.