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Все про:ГПУ (3018) Боїнг-777 Malasia Airli... (322)

 Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук

Коло підозрюваних у причетності до знищення пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі буде розширено, заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

Як передає Цензор.НЕТ, про те він заявив у коментарі Радіо НВ.

"Я можу стверджувати, що його (коло підозрюваних, - Ред) буде розширено, але після того, як спільна Міжнародна (слідча) група буде готова до того, щоб цю інформацію надати громадськості", - сказав він.

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Також Сторожук зазначив, що звіт Міжнародної слідчої групи та описані нею обставини вчинення злочину були максимально детальними.

Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133193
 
 
 Топ коментарі
 
ну вот,практически все...правда собачка может оказаться не замешаной

Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 606
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кого пустили ? бук в Украину, что ли ?
дык путя ваш собственнолично велел ввести на дамбас своих псов и тяжелую технику.
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Днепр Бандеровский‏ @inushka_ 3 ч.3 часа назад

Сергей Дубинский проходящий по делу о сбитом MH-17 является родственником журналиста канала 1+1 Александра Дубинского,а точнее его братом! Фото из удаленного аккаунта папашки Дубинского Вконтакте - фото двух сыновей с женами 8-летней давности. детальней https://enigma.ua/articles/roditeli-propagandista-dubinskogo-yarye-separatisty-zhivushchie-v-donetske ….

Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 3661
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о це гарно, особливо те, кто его туда пустили
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Гиг), ти вже спілкуєшся мовою, і шо ізик) викинув)),
на кацяпський не переходиш)), то є гуд, це шось у лісі здохло))),
невже петра-ліксєіч) віддав душу)))))))))))))на чоколят?!
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та ти спілкуйся якою хочеш...але ж знай ії Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 2668
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шо за день сьогодні?! гішка) постить Українською!
і шо тести))), мені будеш давати?)))))))))))))
для мене українська рідна, я спілкуюсь нею в сім'ї!
так шо не треба свистіти про знання! Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 7153
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не дуркуй, на тобі за постік) чоколятку, з"їш і не дуркуй! Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 5594
допобачення! Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 7283
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кого пустили ? бук в Украину, что ли ?
дык путя ваш собственнолично велел ввести на дамбас своих псов и тяжелую технику.
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вы с ним лично ворковали?
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при чем здесь лично ? вам должно быть известно, что вс рф подчиняются исключительно вашему фюрреру. или оспорите ?
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вс рф подчиняеца шойгу или вам это неизвестно? Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 2990
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шойгу это степной олень.
он не вправе посылать военных в соседнюю страну без распоряжения хутина.
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так вы ж прынцесса, и шож я, скудоумный, сразу об этом не догадался
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Та не трогайте вы этого ушлёпка!
Оно морознутое по полной!
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ксенія), з кацяпами треба спілкуватись мовою, а не ізиком), не треба прогинатися кацяпам! Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 9736
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Запасается? Думает что в Гааге в тюрьме не кормят?🤔
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Гыг с Вами - да, да...

Слава СБУ, ССО и другим спец.службам Украины...
Гиркин знает на 100%, что ему ни кто кроме своих из ФСБ не угрожает...
Достаточно только оказаться на территории РФ и можешь ходить без охраны, не прячась...
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ну дык...убьют-а кто в гааге сидеть будет за сбитый боинг?потому и не трогали-бо отсидит за всех.
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Еще парочку опущенцев назовут - до или после отравления тех "новичком".
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Какие свиньи? В твоем свинарнике остался лишь один тостолобый хряк, по кличке сеня марсель. Все уже убежали, или ты не вкурсе?
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бедняжка сей фейк с ракетами поступившими в КВО ещё до их сборки на заводе уже всех насмешил Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 579
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ну вот,практически все...правда собачка может оказаться не замешаной

Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 606
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Зе обіцяв говорити, що Крим це Україна. Чи буде він говорити, що росія причетна до знищення МН17?
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Алі, тілъки чесно, тобі Зе', що, в борщ насрав?
Чому ти до нього чіпляєшся по ділу та без?
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а шо,думаєш кловун не в змозі такий фінт провести?думаєш по роялю легше?
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А куди він дінеться? Інакше буде йому секір-башка від українців і це він знає.
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врешь ты все...а кто в египте боинг завалил?разве не вы тоже?
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"Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен".
Сразу на 4 рыла.
Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 8733
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Днепр Бандеровский‏ @inushka_ 3 ч.3 часа назад

Сергей Дубинский проходящий по делу о сбитом MH-17 является родственником журналиста канала 1+1 Александра Дубинского,а точнее его братом! Фото из удаленного аккаунта папашки Дубинского Вконтакте - фото двух сыновей с женами 8-летней давности. детальней https://enigma.ua/articles/roditeli-propagandista-dubinskogo-yarye-separatisty-zhivushchie-v-donetske ….

Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 3661
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Астрономы назвали звезду в честь нецензурной кричалки про Путина

По словам активиста, россияне пытались обжаловать решение, но получили отказ.
«Американские коллеги ответили, что у нас цензуры нет, мы не Россия, мы получили деньги на развитие американской науки и в обмен внесли в реестр звезду с таким названием. Если вам не нравится, назовите свою звезду по-другому. С тех пор это не только песня, не только мем и футбольная кричалка, но и звезда на небосводе», - подчеркнул он.

Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 4567
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ТЕПЕРЬ НА ***** МОЖНО ЛИЦЕЗРЕТЬ И В ТЕЛЕСКОП
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А версія спроби навмисного збиття скрєпного єроплана для повномасштабного вторгнення в Україну розглядається? Чи це для европейської "дипломатії" вже "черезчюр"? )))
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Всмысле подозреваемых? чем они там 5 лет занимались?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКоло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук
 
 
 
 
 
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