 Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук

Як передає Цензор.НЕТ, про те він заявив у коментарі Радіо НВ.
"Я можу стверджувати, що його (коло підозрюваних, - Ред) буде розширено, але після того, як спільна Міжнародна (слідча) група буде готова до того, щоб цю інформацію надати громадськості", - сказав він.
Також Сторожук зазначив, що звіт Міжнародної слідчої групи та описані нею обставини вчинення злочину були максимально детальними.
Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.
СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.
на кацяпський не переходиш)), то є гуд, це шось у лісі здохло))),
невже петра-ліксєіч) віддав душу)))))))))))))на чоколят?!
і шо тести))), мені будеш давати?)))))))))))))
для мене українська рідна, я спілкуюсь нею в сім'ї!
так шо не треба свистіти про знання!
допобачення!
дык путя ваш собственнолично велел ввести на дамбас своих псов и тяжелую технику.
он не вправе посылать военных в соседнюю страну без распоряжения хутина.
Оно морознутое по полной!
Слава СБУ, ССО и другим спец.службам Украины...
Гиркин знает на 100%, что ему ни кто кроме своих из ФСБ не угрожает...
Достаточно только оказаться на территории РФ и можешь ходить без охраны, не прячась...
Чому ти до нього чіпляєшся по ділу та без?
Сразу на 4 рыла.
Сергей Дубинский проходящий по делу о сбитом MH-17 является родственником журналиста канала 1+1 Александра Дубинского,а точнее его братом! Фото из удаленного аккаунта папашки Дубинского Вконтакте - фото двух сыновей с женами 8-летней давности. детальней https://enigma.ua/articles/roditeli-propagandista-dubinskogo-yarye-separatisty-zhivushchie-v-donetske ….
По словам активиста, россияне пытались обжаловать решение, но получили отказ.
«Американские коллеги ответили, что у нас цензуры нет, мы не Россия, мы получили деньги на развитие американской науки и в обмен внесли в реестр звезду с таким названием. Если вам не нравится, назовите свою звезду по-другому. С тех пор это не только песня, не только мем и футбольная кричалка, но и звезда на небосводе», - подчеркнул он.