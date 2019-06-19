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Все про:біженці (190) ООН (1225) Гранді (1)

 Кількість біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягла 70,8 млн осіб, - ООН

Люди втікають від насильства, війни і переслідувань, а міжнародне співтовариство не може домогтися миру.

Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

За словами Гранді, в нову доповідь Управління ООН у справах біженців (УВКБ) включено тільки офіційні дані, реальні цифри можуть бути набагато більші. Так, наприклад, з 4 мільйонів жителів Венесуели, які залишили свою країну, тільки півмільйона звернулися за притулком.

"Згідно з новою доповіддю УВКБ, кількість переміщень сьогодні удвічі перевищує показники двадцятирічної давності. Це ще раз підтверджує довгострокову тенденцію: людей, які потребують міжнародного захисту, стає дедалі більше", - йдеться в повідомленні.

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Гранді закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться справлятися зі зростаючим потоком біженців, і зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво в цій галузі. Він нагадав, що нові конфлікти породжують нові хвилі переселень, які погіршують ситуацію, зазначивши, що роз'єднаність у Раді Безпеки не дозволить ефективно долати кризові ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133192
 
 
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Ты боишься что останешься один в свойом свинарнике?
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Лахто, не мекай. Тут тобі не там. Посидь у спамі, козлороге.
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и петя тоже беженец - бежлд, бежал и не добежал
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Па-рузгі пишеться "каза"? Посидь у спамі, лахта.
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Треба допомагати біженцям і не дивитися, що серед них багато поганих людей. Тобто треба розділити їхні уподобання і громадянську підтримку.
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Петро не назвав війну з кацапами війною,щоб не було бєжанців,а були переселенці,у яких немає жодних прав.
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ООН займає позицію статиста-не карає винних .Кацапія путіна-генератор воєн і біженців.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКількість біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягла 70,8 млн осіб, - ООН
 
 
 
 
 
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