 Кількість біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягла 70,8 млн осіб, - ООН

Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

За словами Гранді, в нову доповідь Управління ООН у справах біженців (УВКБ) включено тільки офіційні дані, реальні цифри можуть бути набагато більші. Так, наприклад, з 4 мільйонів жителів Венесуели, які залишили свою країну, тільки півмільйона звернулися за притулком.

"Згідно з новою доповіддю УВКБ, кількість переміщень сьогодні удвічі перевищує показники двадцятирічної давності. Це ще раз підтверджує довгострокову тенденцію: людей, які потребують міжнародного захисту, стає дедалі більше", - йдеться в повідомленні.

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Гранді закликав збільшити фінансування для країн, яким доводиться справлятися зі зростаючим потоком біженців, і зміцнювати регіональне і міжнародне співробітництво в цій галузі. Він нагадав, що нові конфлікти породжують нові хвилі переселень, які погіршують ситуацію, зазначивши, що роз'єднаність у Раді Безпеки не дозволить ефективно долати кризові ситуації.