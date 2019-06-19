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 Одеські поліцейські знайшли тіло, ймовірно, зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області

Під час обшуку одеські поліцейські знайшли тіло дитини, ймовірно, зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Нацполіції у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "При відпрацюванні території в селі Іванівка поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. У результаті обшуку поліцейські виявили, ймовірно, тіло зниклої Дарини Лук'яненко.

Наразі співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини з вигрібної ями. Після чого її буде направлено на судмедекспертизу, а також проведено упізнання родичами".

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив: "Зараз власника будинку як основного підозрюваного доставляють у відділення поліції для допиту".

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Заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін написав у Фейсбуці: "Ми знайшли тіло Дарини Лук'яненко. Є особа, яка підозрюється у вбивстві.

Але я хочу сказати, що поки не буде відповідних законів, що захищають дітей, наших маленьких громадян будуть ґвалтувати і вбивати ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133190
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїОдеські поліцейські знайшли тіло, ймовірно, зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області
 
 
 
 
 
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