 Одеські поліцейські знайшли тіло, ймовірно, зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Нацполіції у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "При відпрацюванні території в селі Іванівка поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. У результаті обшуку поліцейські виявили, ймовірно, тіло зниклої Дарини Лук'яненко.

Наразі співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини з вигрібної ями. Після чого її буде направлено на судмедекспертизу, а також проведено упізнання родичами".

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив: "Зараз власника будинку як основного підозрюваного доставляють у відділення поліції для допиту".

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Заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін написав у Фейсбуці: "Ми знайшли тіло Дарини Лук'яненко. Є особа, яка підозрюється у вбивстві.

Але я хочу сказати, що поки не буде відповідних законів, що захищають дітей, наших маленьких громадян будуть ґвалтувати і вбивати ".