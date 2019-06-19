 ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці

Як повідомляють у прес-службі ДБР, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції (ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України), передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування розпочато щодо відеоматеріалів, оприлюднених в соціальних мережах. З поширеного відео видно, що працівники поліції із застосуванням сили затримують жінку і чоловіка, одягаючи на них наручники. Також, згідно з повідомленням у соціальних мережах, неповнолітня дитина затриманих через інцидент була змушена провести кілька годин у закритому автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.