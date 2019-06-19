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Все про:Київ (6179) патрульна поліція (888) ДБР (308)

 ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

Як повідомляють у прес-службі ДБР, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції (ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України), передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування розпочато щодо відеоматеріалів, оприлюднених в соціальних мережах. З поширеного відео видно, що працівники поліції із застосуванням сили затримують жінку і чоловіка, одягаючи на них наручники. Також, згідно з повідомленням у соціальних мережах, неповнолітня дитина затриманих через інцидент була змушена провести кілька годин у закритому автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133189
 
 
 Топ коментарі
 
Поліції ріспект. ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке - Цензор.НЕТ 7893
Муркам штраф. ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке - Цензор.НЕТ 8576
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Є ПДР і їх треба дотримуватись. Мурчаще чмо отримало по рилу.... ібо нєх.й руки простягати до поліцейських.
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Браво поліція, треба більше та частіше пиз@ити таких дибілів ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці - Цензор.НЕТ 9408
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Є ПДР і їх треба дотримуватись. Мурчаще чмо отримало по рилу.... ібо нєх.й руки простягати до поліцейських.
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що означає простягати руки? в нас 60% населення скоро вже ноги буде простягати..і шо їх теж в кутузку?
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А чого так скромно,де Беркут,Беркут,Беркут?Дєті хатєлі ЙОЛКУ.
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Полиция все сделала по закону и правильно... Но есть один момент, все эти случае раскручивает рыгоанальное шобло во главе с медведчуком... И почему то все об этом молчат, кернесы, труханова, портные....
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Бєркут все робив правільно,правда?Все було по закону,так?Які ви ниці потвори.
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При чем тут беркут?????? Беркут отвечает за свои поступки, я связи не вижу... Остановили нарушителя по закону, в чем проблема?
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Правил Дорожнього Руху, тобто Закон України про Дорожній Рух.
Як правило це суто адміністративне порушення - якщо більше нічого не порушувати. Але бидло полізло з кулаками на поліцейського - а це вже набагато серйозніше правопорушення - за таке їх мали заарештувати, що й зробили.
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Из-за таких как ты потом на каналах 112, нюьзван, г+г безнаказанно врут, а потом люди страдают, у тебя виноваты полицейские которые выполняли свою работу, у масийчук виноваты военкоматы что призывников вылавливают, а у рыгов весь украинский народ который воюет с Россией... Так и живём...
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Поліцаїв за грати!!!!!
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Ты дятел ватный. Заходишь на ФР Маршала и смотришь полное видео камер полицейских. И радуешься какое быдло ты защищаешь.
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Я кіно і у кінотеатрі не дивлюсь,а мусарське відео,і подавно,мені вистачило і того що я бачив,плюс дитина залишена у небезпеці.
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И что ты видел? Окончание выложенное любителем русского мира? Может в Рашку поедешь жить вата? Там правда будут тебя называть хохлом, но зато своим хохлом будешь.
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Спочатку вивчи Українську Мову,бо якось огидно чути від росіянця про вату))Ти навіть не хохол,ти російськощелепне))
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Ні чувак ти - вата. І не треба мені заливати про українську мову. В тебе немає мозку, як і у більшості росіян. Тому ти така ж сама вата, тільки з України. Тому я тобі пропоную поїхати до своїх побратимів. Будеш жити у Парашці дуже добре.
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быдло должно быть обработано законно а не как бандиты
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Если быдло полезло применять физическое воздействие по отношении к полиции - по закону полиция имеет право быдло уложить мордой в асфальт и арестовать.
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это так если она била полицая скиньте ссылку где такое есть
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Треба ще плюс по 135 ККУ за залишення в небезпеці дитини в таку жару в авто. Реальні СС-вські поліцаї а не поліція, генетичні ублюдки.
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Беркут,Беркут!!!!!!Любеш мусарів?А тих що хлопчика застрелили,теж любеш?
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Так,Майдан зробила "вата",а патріоти з Петром на тракторі катались,та з Беркутами братались.
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Ага. Типова вата, яка не має аргументів і починає стрибати з одної теми на іншу, та нести з кожним повідомленням ще більшу маячню. Заглохни краще.
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Полиция молодцы! Этих двух "родителей" надо было расстрелять.
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Браво поліція, треба більше та частіше пиз@ити таких дибілів
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Вначале был Петя....потом БПП + НФ....пошли реформы невиданными темпами: Закон Гади Савченко; новые мусора; Луцык плокулол....потом Томос(ничего не имею против)....потом Петя ***** дулю на выборах....затем роспуск рады....затем вой порохоботов шо "так низя"....а дальше>>>>>

Одесские
полицейские нашли
тело, вероятно пропавшей
ранее 11-летней Дарины
Лукьяненко в Одесской области
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А ты чьих будешь? рыгоАНАЛов или зебилов??? В Одессе кто виноват Труханов или Зеленский??? Я думают что ты ватарогий дурак...
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А я думаю что ты просто дурак! Радует что выборы наглядно показали процент больных на голову....25% это же не люди, они Ылита!
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По факту на большинство слетелось все дерьмо, так что ты можешь этим гордиться...
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не пеняйте на судьбу, если вам пора в трубу ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці - Цензор.НЕТ 7145
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не хорошо отношусь к ментам, но ещё больше ненавижу быдло ...
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что там «расследовать» быдло зарвалось, хоть какой-то патрульный решил напомнить, поймавшему бога за бороду, что правила для всех... Ну так, пусть тогда, холуй Труба, берет палку и наводит порядок на улицах. Страна идиотов...
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я то думал что полицай отличается от бандита тем что действует по закону
а не типа оскорбился и начал женщину ломать
неважно что она говорила
на видео никаких действий требующих наручников она не совершала а тому мусорню нах с полиции
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Смотрите другое видео, может мнение поменяете...
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видел
барышня не делала действий требующих наручники
могли оштрафовать если материлась но нах было ломать точно как зеки
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Что значит точно как зеки??? Как полиция решила, так и поступила, по закону, если привысили с ними разбирутся... Правильно вломили, из-за таких люди страдают...
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Замітив давно--тільки бидло завжди виправдовує порушника, а поліцію обкакує. все правильно--воно ж бидло причому тупе.
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Ана жє мать !!! Ані жє крутиє ! Іх трогать нізззя !!!
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Сподіваюсь це мусорске бидло отримає смачного пєндєля
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Аваківська мразота продовжує пробивати дно дна. Замість поліції маємо садистів, вбивць, подонків, трутнів.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці
 
 
 
 
 
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