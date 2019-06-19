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Все про:Нідерланди (413) Рютте Марк (45)

 Нідерланди вдалися до дипломатичних кроків стосовно Росії через її небажання "адекватно відповідати на запити", - Рютте про МН17

Нідерланди зробили низку дипломатичних кроків стосовно Росії через її небажання співпрацювати у розслідуванні катастрофи рейсу MH17.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що уряд вдається до таких кроків виключно на прохання Генеральної прокуратури, щоб не допустити ролі політичних мотивів: "Це не політичний процес".

Він не вказав, про які саме кроки йдеться. Уряд Нідерландів повідомив про свої дії Палату представників.

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Прокуратура вважає, що "російська влада адекватно не відповіла на запити про правову допомогу".

Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133188
 
   
 Топ коментарі
 
рашка і адекватність ???
я вас прошу.
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А от них всерьёз ожидали явку с повинной?
Как же уже задрала эта игра, когда все обо всем знают, но делают вид, что нет...
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Будет суд. В марте 2020. Пока расследование продолжается

Но санкциями, похоже, не отделаются
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добре, шо би вони санкції на кацапів наклали), дійсні, а не те шо зараз! Нидерланды совершили ряд дипломатических шагов по отношению к России из-за ее нежелания "адекватно отвечать на запросы", - Рютте - Цензор.НЕТ 3467
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Будет суд. В марте 2020. Пока расследование продолжается

Но санкциями, похоже, не отделаются
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Хм.......
То не хотіли звертати ніякої уваги на російські аргументи. А тут...
До чого бце?
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на брехню не схотіли вестись.
тому послали рашиків на дідькову ковіньку, але дипломатично.
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вон уже *********** заявили, что считают обвинения безосновательными... всё как всегда.
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А от них всерьёз ожидали явку с повинной?
Как же уже задрала эта игра, когда все обо всем знают, но делают вид, что нет...
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позорные лицемеры и трусы! У них есть разведка,на белое -чёрное,как с войной-конфликт в Украине,с рашистским командованием убийцами из Бурятии и Дагестана ,чечни и тд и новейшие нескончаемое оружие
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Миром правят маньяки и торгаши. С маньяками все ясно, а у торгашей главное - личная выгода. А всякую справедливость и возмездие оставьте безнадежным романтикам.
Возможно, даже если ВВХ будет захватывать Европу по кускам, уничтожая все на своем пути, но при этом исправно поставлять дешевый газ и нефть остальным - они и на это закроют глаза, что уж говорить о каком-то самолете...
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https://youtu.be/sJfj9CWz2BY
Реванш починає зачистку.
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Думають , яким чином міжнародний терроризм перевести в уголовщину ? . Тоді все зрозуміло , раз політику виводять із справи ... .
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зато в нидерландах можно всякую шмаль свободно приобрести, в отличие от неньки
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Покуда только балерины , - музыка до другого полушария ещё не дошла . ))
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При словах "совершили ряд дипломатических шагов" почему -то вспомнились реверансы шведского посла у трона Ивана Грозного из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
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А КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВИ У НИДЕРЛАНДОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К РАШЕ? ЧТО ТО Я НЕ ПОНЯЛ ВООБЩЕ. Я ТАК ПОНЯЛ ВСЕ НАСРАТЬ НА ПОГИБШИХ ЛИШЬ БИ РАШКУ ОТБЕЛИТЬ? ИЛИ КАК? ТИПО ДАВАЙТЕ НАКАЖЕМ 4 ДОДИКОВ А БУК НАПИШЕМ ЧТО ИЗ ШАХТИ ВИКОПАЛИ! ****** ТОВАРИЩИ
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Проблема в том, что обвинить страну в такой ситуации практически нереально, для суда не существует коллективной ответственности, а доказать что кто то конкретно отдал приказ невозможно
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНідерланди вдалися до дипломатичних кроків стосовно Росії через її небажання "адекватно відповідати на запити", - Рютте про МН17
 
 
 
 
 
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