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 Київські новини
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Все про:ВР (4990) суд (5209) церква (370)

 Діяльність храму в приміщеннях ВР має бути припинена, - рішення суду

Діяльність Свято-Володимирського храму Московського патріархату в приміщеннях Верховної Ради України має бути припинена.

До такого висновку прийшов Окружний адміністративний суд Києва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на текст постанови № 640/3130/19.

З позовом звернувся нардеп Віктор Романюк. Він підкреслював незаконність роботи храму Московського патріархату в приміщеннях парламенту і бездіяльність апарату ВР щодо закриття культового закладу.

Суд погодився з доводами позивача частково. Зокрема, бездіяльність Апарату Верховної Ради України щодо неприпинення діяльності Свято-Володимирського храму Московського патріархату визнана протиправною. Тепер співробітники Апарату мають припинити діяльність церкви, звільнивши кабінет, в якому вона розміщувалася.

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Рішення може бути оскаржене впродовж місяця.

Зазначимо, що храм Московського патріархату в стінах Верховної Ради працює понад 10 років. Правового статусу він не має.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133187
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы, что тут скажешь. Это еще нужно постараться так обесценить все проукраинское. Главное одеть вышиванку, с трибуны кричать "Слава Украине!", петь гимн, а перерывах молиться московским попам. А потом удивляться почему им никто не верит. И правда Почему?
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Секта ФСБ імені Суки православної ще при Петі там з'явилася.
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А почему запретили? хм...это ведь очень практично - чтобы заказывать депутатам ворам очень быстро и не отходя от кассы по себе любимым панихиду Деятельность храма в помещениях ВР должна быть прекращена, - решение суда - Цензор.НЕТ 2357
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***
- вы посмотрите как в соседнее село в маленькую церковь народ ломиться...
да так много молодежи...
- да, Ивановна, и не говори! знатную конопельку батюшка там в кадило подмешивает...
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Молодцы, что тут скажешь. Это еще нужно постараться так обесценить все проукраинское. Главное одеть вышиванку, с трибуны кричать "Слава Украине!", петь гимн, а перерывах молиться московским попам. А потом удивляться почему им никто не верит. И правда Почему?
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вся суть нынешней зРады! В одной руке Томос, в другой награды от Гундяя.
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и для пэпастого надо заказать парочку, а то он жЫрный!
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после выборов следующих точно понадобится. Ибо такого засилия ********** и зебилов Украина ещё не видела...
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представляю, какая змея должна быть размером для Звягильского...
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Капище скорее. А почему "была". Есть и сейчас.
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Читаючи,думаю,де на території Ради стоїть капітальна споруда церкви?А виявляється,що якесь технічне приміщення переобладнали під капличку.Чого така скромна назва «Храм»,давайте зразу Собор,Лавра москальського патріархату.
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Достатньо того, що це "технічне приміщення" переобладнане і функціонує під патронатом мацковського ***********.
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Ой,Harib Da,що Ви політику партії не знаєте?Зараз вилізе емпешний дідивоєваль,витягне епістолярний папірус і докаже,що Верховна стоїть на місці древнього Собору імені Гундяя ленінградського.Блін,напхався москаль до України,як ті миші до клуні.
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итить вашу мать. лагопед Парубий принимает законы по языкам, тыкая пальцами себе в вшиванку, а за пузушой держит коравю гебню.
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а істий зебіл навіть не хоче зрозуміти, що Парубій може зробити лише те, що йому дозволяє Закон. І що він не може одноосібно скасувати ще давнішню постанову ВР про надання змоги Алєексієвому РПЦ мати капличку у ВР...
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когда нужно было Пете, Парубий протащил Луценко Генрпокурорм в обход всех законов.
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Суд тоже признал их вину:

. В частности, бездеятельность Аппарата Верховной Рады Украины по непрекращению деятельности Свято-Владимирского храма Московского патриархата признана противоправной. Источник: https://censor.net.ua/n3133187
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а в балагане черква не нужна, там всякие штуковины с рулетками и блэкджеком должны находиться
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Обратите внимание, только суд понял, что это недопустимо, когда агенты ФСБ сидят в Парламенте, а депутатам это по барабану, им некогда делят бабло.
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депутанам так было легче с ними общаться, чтоб в мацковию не ездить.
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Я думаю, что кроме суда нужно активно применять и хулиганов))) Если СБУ нормально работало, то москальским попам здесь могло стать очень неуютно))) То хулиганы ноги сломают служителю орды, то финансовая проверка нагрянет и в последствии доведет до сумы спонсора, а может и нарушения правил пожарной безопасности окажутся не выполнены и храм закроют с целью обеспечения безопасности и жизни прихожан..да и пожар может произойти в результате нарушений...И машинки поповские явно не жигули могут самовоспламениться))) очень много методов есть хороших полезных красивых)))
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Тоесть у нас в ВР еще и работает московская пропагандистская ячейка? Вот ето Порося накерувалося, что только после его ухода узнали что все время работали на кремль.
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Выход один :всех властей от пэпки - пересадить!
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ну это только свихнутый свин перед уходом надел 387 медалей. такого скорей в дурдом, а не за грати.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниДіяльність храму в приміщеннях ВР має бути припинена, - рішення суду
 
 
 
 
 
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