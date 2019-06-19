 Волкер: Ми сподіваємося Зеленський зможе стати незалежним від олігархів, таких як Коломойський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Під час слухань у комітеті з міжнародних відносин Сенату США "П'ять років після Революції Гідності: ​​прогрес України і ворожі дії Росії" у вівторок, 18 червня, Волкер відповів на запитання сенатора Роберта Менендеса про вплив олігарха Коломойського на шостого президента України.

"Я знаю, що Зеленський прийшов на посаду на потужній антикорупційній платформі, однак, є застереження стосовно його зв'язків з певними українськими олігархами..., зокрема, Ігорем Коломойським, якого підозрюють у розкраданні грошей з банку, співвласником якого він був", - заявив Менедес.

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Волкер підтвердив, що Державному департаменту відомо про відносини Зеленського з Коломойським, висловивши впевненість, що новий президент України має докладати зусиль для ослаблення впливу олігархів на політичну систему.

"Ми вважаємо, що він (Зеленський, - Ред.) заслуговує на шанс. Ми дотримуємося принципів реформ, подолання домінування олігархів у політичний системі, таких як Коломойський. Ми сподіваємося, що він зможе бути незалежним і виконати обіцяне", - заявив дипломат.

"І ми маємо намір, як допомагати йому, так і питати з нього, якщо цього не станеться", - підкреслив Волкер.

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