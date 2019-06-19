EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  5986  201
Все про:Зеленський (1764) Коломойський (421) Волкер Курт (414)

 Волкер: Ми сподіваємося Зеленський зможе стати незалежним від олігархів, таких як Коломойський

У Державному департаменті США знають про існування зв'язків між президентом України Володимиром Зеленським й олігархом Ігорем Коломойським. Однак, спецпредставник Держдепартаменту Курт Волкер розраховує, що Зеленському вдасться стати незалежним від олігархів главою держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Під час слухань у комітеті з міжнародних відносин Сенату США "П'ять років після Революції Гідності: ​​прогрес України і ворожі дії Росії" у вівторок, 18 червня, Волкер відповів на запитання сенатора Роберта Менендеса про вплив олігарха Коломойського на шостого президента України.

"Я знаю, що Зеленський прийшов на посаду на потужній антикорупційній платформі, однак, є застереження стосовно його зв'язків з певними українськими олігархами..., зокрема, Ігорем Коломойським, якого підозрюють у розкраданні грошей з банку, співвласником якого він був", - заявив Менедес.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана. ВIДЕО

Волкер підтвердив, що Державному департаменту відомо про відносини Зеленського з Коломойським, висловивши впевненість, що новий президент України має докладати зусиль для ослаблення впливу олігархів на політичну систему.

"Ми вважаємо, що він (Зеленський, - Ред.) заслуговує на шанс. Ми дотримуємося принципів реформ, подолання домінування олігархів у політичний системі, таких як Коломойський. Ми сподіваємося, що він зможе бути незалежним і виконати обіцяне", - заявив дипломат.

"І ми маємо намір, як допомагати йому, так і питати з нього, якщо цього не станеться", - підкреслив Волкер.

Також читайте: У нас склалися нормальні службові відносини, побудовані на взаємній довірі, - Хомчак про знайомство з Коломойським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133186
 
 
 Топ коментарі
 
В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским.

Вот сука. Та это ж просто порохобот какой-то. Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха - Цензор.НЕТ 2875
 показати весь коментар
 
потому что "лолита" это была кацапская выдумка для дебилов которые потом проголосовали за вазелина
 показати весь коментар
 
теперь и в Сенате США все знают что Зе марионетка Коломойского... Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха - Цензор.НЕТ 7402
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Волкер сказал прямым текстом, что он держит яйца Зелёнского в своих руках.
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВолкер: Ми сподіваємося Зеленський зможе стати незалежним від олігархів, таких як Коломойський
 
 
 
 
 
 вгору