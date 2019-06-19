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Все про:Одеса (1940) авіасполучення (203) лоукост (104) Ryanair (76)

 Лоукостер Ryanair почав польоти з Одеси до польського Кракова

Сьогодні Міжнародний аеропорт "Одеса" прийняв перший рейс лоукостера Ryanair.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Лоукостер Ryanair почав польоти з Одеси до польського Кракова 01

Boeing-737 прибув до Одеси з Кракова о 12:10 за київським часом із більш ніж 90% завантаженням.

Тепер рейс "Одеса-Краків" виконуватиметься двічі на тиждень: по середах і неділях. Тривалість польоту становить 1 годину 45 хвилин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

На честь відкриття маршруту Ryanair оголосила розпродаж квитків з Одеси за €28,99 з вересня по листопад 2019 року. Квитки за такою ціною будуть доступні до 21 червня.

Нагадаємо, Краків - перший із шести анонсованих авіакомпанією напрямків для Одеси. З жовтня 2019 року в рамках зимового розкладу додасться Берлін (Німеччина), Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Познань (Польща).

Читайте також: Найбільший європейський лоукост Ryanair відкриє рейси з Харкова до Познані й Вільнюса

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133181
 
   
 Топ коментарі
 
Вальцман? Дед твой чтоли?
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Украинцы на самолётах летают, а российской нечисти жрать нечего.
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Коли ти коментуєш- таке враження що у тебе повен рот свинячого лайна і ти його неквапно пережовуєш. Про євробляхи чому забув написати?
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Райанейр має стати базовим перевізником Борисполя і має отримати найнижчі тарифи не тільки в Борисполі а й у всіх аеропортах України!
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а где ублюдочный емельян? почему он не присутствовал , ведь это мыролюбная реформа № 6006 от свиновальцмана? или нет?
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нет. я не имею никакого отношения к зильбертштейну.
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Коли ти коментуєш- таке враження що у тебе повен рот свинячого лайна і ти його неквапно пережовуєш. Про євробляхи чому забув написати?
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Как я понимаю - поклонник мау и коломойского? Что так недоволет, что нормальная компания вышла на украинский рынок?
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Украинцы на самолётах летают, а российской нечисти жрать нечего.
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Жаль что не на космических кораблях
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Пухнут с голоду и молятся на Путина.
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Летают, что бы на родине от голода не пухнуть. Туристы в Польшу ну-ну
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....а с Одессы до Варшавы когда будет прямой?
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Ось до чого довела свій народ злочинна порошенківська влада , ось як виглядає суцільне зубожіння українського народу.
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Хм. До Лондона за 10€ в Польшу 30€. А хотя кому я это пишу..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛоукостер Ryanair почав польоти з Одеси до польського Кракова
 
 
 
 
 
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