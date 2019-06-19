 Україна вітає висновки слідчої групи щодо МН17, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Twitter адміністрації президента України.

"Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо MH17. Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не тільки ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві невинних дітей, жінок і чоловіків", - йдеться в повідомленні.

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