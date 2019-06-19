 Україна вітає висновки слідчої групи щодо МН17, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Twitter адміністрації президента України.
"Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо MH17. Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не тільки ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві невинних дітей, жінок і чоловіків", - йдеться в повідомленні.
протекают слова в Фейсбуке Трепла
а если и не Трепло, то трепаться мастак
***** от наказанья как всегда улизнул
Вот так
В докладе названны пешки, которые могут проходить в лучшем случае как свидетели.а Вот фамилии виновников которые были в Буке и Путина не названны
брэнд куле. от Зе не слышал "украинки это бренд"? это тот же случай.
с остальным согласен?
Всем, похоже, выгодно сделать вид, что такая машина как БУК может ездить где ему вздумается и когда вздумается и управлять им может любой бомж. Бомжа накажут - «справедливость» восторжествует и ничто не помешает дальше пилить какой-нибудь СП-2, СП-3.....СП-n.
Сами обломки успели побывать в рф прежде чем их отдали
И нашли всех завязанных исполнителей
А тут в центре собственной страны на Майдане при всех рычагах власти 5 лет убийц Небесной сотни не могут назвать
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Вирішуй свої проблеми - виконуй передвиборчі обіцянки.
А там розберуться без тебе.
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы!
Я - виновен, потому, что русский...
17.07.2014, Орлуша