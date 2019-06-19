 Прокуратура АРК розпочала провадження за фактом обшуків у кримських татар 19 червня

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку прокуратури АРК.

"Сьогодні, 19 червня 2019 року, за попередньою інформацією, представники окупаційних правоохоронних органів на тимчасово окупованій території півострова проводять обшуки у двох домоволодіннях кримських татар у Білогірському районі АР Крим. У зв'язку з цим, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла під час проведення цих незаконних обшуків (ч. 2 чт. 162 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня в селищі Сари-Су в Білогірському районі окупованого Криму відбулися обшуки у двох домоволодіннях кримських татар.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав владу України скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через ситуацію в окупованому Криму, де тривають репресії проти кримських татар.