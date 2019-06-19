 Після переговорів у Мінську розпочалася підготовка до "хлібного перемир'я" на Донбасі, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці Дарка Оліфер - прес-секретар глави української делегації на переговорах, другого президента України Леоніда Кучми.

Вона зазначила: "За підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи. Виконання безпекового блоку питань є точкою відліку для імплементації Мінських угод.

Запровадження режиму тиші могло б змінити на краще безпекову ситуацію на Донбасі, насамперед, для мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення. Однак загострення, яке спостерігалося впродовж останніх днів, стоїть на заваді цій мирній ініціативі. Безпековій підгрупі доручено опрацювати підготовку до т.з. "хлібного перемир'я". В цих умовах СММ ОБСЄ повинна отримати надійний та безпечний доступ по всій території України згідно її мандату.

В рамках засідання ТКГ українська сторона поінформувала учасників зустрічі щодо своїх подальших кроків з протимінної діяльності. Так, минулого тижня у Маріуполі було відкрито Центр розмінування ДСНС України. В умовах, коли лише на підкронтрольній Україні території Донбасу заміновано 7 тис. кв. км., робота такого центру є надважливою.

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Гуманітарна підгрупа зосереджена на звільненні утримуваних осіб, ця робота триває. Сторони обговорили участь Міжнародного Комітету Червоного Хреста у пошуку зниклих безвісти.

Соціально-економічна підгрупа обговорила інфраструктурні питання, зокрема, забезпечення стабільного водопостачання мирних мешканців Донбасу.

Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання".