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 Політика України
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Все про:Кучма (327) Оліфер (157) Тристороння контактна група (105)

 Після переговорів у Мінську розпочалася підготовка до "хлібного перемир'я" на Донбасі, - Оліфер

За підсумками засідання тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 19 червня в Мінську підгрупі з безпеки доручили опрацювати підготовку "хлібного перемир'я" на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці Дарка Оліфер - прес-секретар глави української делегації на переговорах, другого президента України Леоніда Кучми.

Вона зазначила: "За підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи. Виконання безпекового блоку питань є точкою відліку для імплементації Мінських угод.

Запровадження режиму тиші могло б змінити на краще безпекову ситуацію на Донбасі, насамперед, для мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення. Однак загострення, яке спостерігалося впродовж останніх днів, стоїть на заваді цій мирній ініціативі. Безпековій підгрупі доручено опрацювати підготовку до т.з. "хлібного перемир'я". В цих умовах СММ ОБСЄ повинна отримати надійний та безпечний доступ по всій території України згідно її мандату.

В рамках засідання ТКГ українська сторона поінформувала учасників зустрічі щодо своїх подальших кроків з протимінної діяльності. Так, минулого тижня у Маріуполі було відкрито Центр розмінування ДСНС України. В умовах, коли лише на підкронтрольній Україні території Донбасу заміновано 7 тис. кв. км., робота такого центру є надважливою.

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Гуманітарна підгрупа зосереджена на звільненні утримуваних осіб, ця робота триває. Сторони обговорили участь Міжнародного Комітету Червоного Хреста у пошуку зниклих безвісти.

Соціально-економічна підгрупа обговорила інфраструктурні питання, зокрема, забезпечення стабільного водопостачання мирних мешканців Донбасу.

Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133171
 
 
 Топ коментарі
 
Запад хочет заморозить конфликт .Идёт обычный циничный ТОРГ между Западом и х.йлом о будущем нашей страны . Чтобы не быть оъектом торга нужно иметь собственную сильную экономику , сплочённый ,зажиточный , вооружённый народ и ядрёную бонбу . в противном случае нас будут просто ДЕЛИТЬ.Они пока просто не сошлись в цене вопроса и в том месте где , как и на сколько частей делить .Поэтому и происходят эти странные вещи
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Ща начнется про капитуляцию. Когда петя 19 раз объявлял - не капитуляция, а хитрый план.
Но когда Зеленский 1 раз объявит, то все - зраднык, капитулянт, продав Украину путину.
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Танець "перемир'я" на граблях - найдовший танець українського політикуму, без перерв продовжується вже шостий рік..
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Ща начнется про капитуляцию. Когда петя 19 раз объявлял - не капитуляция, а хитрый план.
Но когда Зеленский 1 раз объявит, то все - зраднык, капитулянт, продав Украину путину.
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Будьте уважні шановні зебіли. Ваша аллюзия работает в две сторони)
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А рашка агрессор в курсе перемирия?
Или как обычно - односторонне!
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надо прекратить практиковать эти перемирия для одной стороны. Придумайте что то новое и действующее
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зачем эти тупые перемирия? если их 100500 раз нарушают рашисты? или петькиного опыта "перемирий" мало? надо самим попробовать?
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Запад хочет заморозить конфликт .Идёт обычный циничный ТОРГ между Западом и х.йлом о будущем нашей страны . Чтобы не быть оъектом торга нужно иметь собственную сильную экономику , сплочённый ,зажиточный , вооружённый народ и ядрёную бонбу . в противном случае нас будут просто ДЕЛИТЬ.Они пока просто не сошлись в цене вопроса и в том месте где , как и на сколько частей делить .Поэтому и происходят эти странные вещи
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наша пісня гарна й нова- починаймо її знову! знов за рибу гроші!
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Іде по слідам лавочника. Так навіщо міняли шило на мило?
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бо треба ж на собі перевірити що то всьо- лайно собаче,а не перемир'я..
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Дежаву После переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер - Цензор.НЕТ 3423
Зелебоби аплодуватимуть мудрому рішенню ЗЕ, бо тож не Петя.
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а землеробы входят в ассоциацию владельцев шпал под рельсами или сборщиков металлолома? или у них отдельная ассоциация?
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Так шо, ваЗЕлин тоже оказался "мыролюбной национальности"?
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есть первые признаки. и это очень плохо. в первую очередь для него. Как только начнет он мыролюбствовать и по реформаторски залазить в карманы к нам так сразу и отправится в землю обетованную.
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Это было понятно еще полгода назад. Произошел банальный передел. Старую шайку сменила новая. И пока неизвестно одно - какая из них окажется хуже.
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может и так. но у меня есть оправдание , я не голосовал за штейна. и не являюсь его адептом.
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Ось, навіть і ви вже визнаєте, що в Зе' - мудрі рішення
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кто такой этот олифер? кто он такой чтобы опять продолжать мыролюбие и реформизм свиней?
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Такое ощущение что ниже заголовка кроме меня никто не читает
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Комментарий над Вашим это подтверждает. Товарищ даже на фото не глянул...
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так все пятый год читают про школьные, яблочные, пасхальные и рождественские перемирия. день Суркова, все одно и то же
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Танець "перемир'я" на граблях - найдовший танець українського політикуму, без перерв продовжується вже шостий рік..
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Бо так хочуть нашi друзi на заходi...Iм потрiбний сп-2 , торгiвля з рф та росiйськi великонацисти в ПАСЕ. Це усе вiд безвихiностi
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В принципе, если назвать измену Родине "имплементацией", то прокатит. " Я не предатель. я имплементатор".
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видимо зеля согласился на снятие блокады, дать особый статус и амнистию сепарам, без отведения у передачи контроля над границей. за это ему и перемирие могут сделать пока будет это продвигать.
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В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандата.Источник: https://censor.net.ua/n3133171
а что это правда? Они не полностью оккупированную часть контролируют, а теперь что
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А за убитых в прошлое перемирие кто нибудь ответит? Кто вообще поручитель в етих перемириях? Когда уже закончится етот цирк с поездками в минск и когда поменяют место переговоров? Или 6 лет не хватило чтобы понять что ето полный бесполезняк?
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Хлебное, масляное, мясное, икорное...
Какое следующее? Сколько можно ставать на одни и теже грабли?
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это не грабли, это мыролюбство и свинореформизм.
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Домовлятись можно і потрібно, незважаючи на те, що з Московією домовлятись неможливо, і це перемир'я протримається від сили пару-трійку годин - просто ОБСЄ повинно вчергове фіксувати хто це перемир'я порушив. Буде ще один аркуш у справі в Гаазі.
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какой шыкаладный бред у тебя. это отравление гмо соей?
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а после хлебного нужно будет объявить самогонное перемирие, бо пшеницю вже зибралы треба святкувати После переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер - Цензор.НЕТ 6448
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как это "перемирие" не называйте...а его все равно нет... (и не наших в том вина!)
потому как нет рычагов наказания за сорванное перемирие...
а слова... и бумажные договоренности - это самоуспокоение и разбитые надежды
(с бешеной собакой одних слов мало)

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Уже это проходили, гнать надо Чучму.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля переговорів у Мінську розпочалася підготовка до "хлібного перемир'я" на Донбасі, - Оліфер
 
 
 
 
 
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